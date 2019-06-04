DWS警告若中美貿易戰惡化　恒指將跌10至15%　預料美國不會減息

德意志財富管理發布下半年投資展望，預料內地今明兩年經濟增長成功「保六」，而美國明年的增幅將會放緩，至2%；又預料美國年底前減息機會很微。若中美貿易戰惡化，恒生指數或跌10至15%。



若貿易戰惡化 港股將跌10至15%



德意志財富管理亞太區投資主管Sean Taylor表示，中美貿易戰持續，其所帶來的影響已於股價中反映，若未來保持現狀，股市相信都可維持。若情況惡化，預期港股會下跌10至15%。他建議投資者採取防守策略，購買內需股、教育、旅遊及電子商務等股票，而他對美股的看法則有所保留。

中美兩國短期內難達成協議



對於外界指中美兩國元首將在今個月於大阪舉行的二十國集團峰會（G20）上會面，或可就貿易戰達成協議，Sean Taylor預期美國總統特朗普及國家主席習近平最多只會在會上「握手」，又認為，兩國最快要到明年才能達成協議。他指兩國就貿易議題的談判暫時不會有結論，因兩國都不希望因此而令經濟受影響，甚至陷入衰退。



內地經濟可「保六」



他又指，內地今明兩年經濟增長能「保六」，主要因為內地有多項措施保持增長，包括降低人民幣匯率、減存款準備金等，但有關措施有可能對內地的零售市場及消費造成影響。他認為中國的GDP增長，不會受關稅影響，因6%的估算已是較悲觀；他指目前人民幣兌美元為7，若中美貿易戰惡化，人民幣或跌「穿7」至7.2至7.4。

Sean Taylor警告，若中美貿易戰惡化，恒指將跌10至15%，建議投資者採取防守策略。（賴啟燊攝）

美國減息機會不大



美國聯儲局官員表明儲局年內有需要減息，以應對中美貿易戰對美國經濟帶來的衝擊，不過Sean Taylor認為聯儲局暫欠充分證據證明經濟轉弱，因應美國目前PMI、通脹和就業率仍然良好，相信減息機會不大，並維持息率在目前水平；更預期目前到2020年底前，局方仍有1次加息機會。