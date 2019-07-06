金蝶國際發盈警　David Webb炮轟主席公告前15天減持套現逾5億元

金蝶國際（0268）昨晚發盈警，預期截至6月底止6個月，純利將介乎於1.02億元（人民幣‧下同）至1.19億元之間，按年下跌30%至40%。公司表明，將繼續推進加速雲轉型戰略，管理層對公司的長期發展充滿信心。

公告透露，期內收入將介乎14.7億至15.3億元之間，按年增長15%至20%，其中，雲服務業務收入將介乎5.3億至5.7億元之間，按年增長50至60%。公司解釋，由於今年執行加速雲轉型的戰略，加大了在金蝶雲蒼穹業務的戰略性投入，集團利潤承受一定壓力，故純利按年跌30%至40%。

David Webb批主席兼大股東減持套現5億元

「股壇長毛」David Webb今年3月曾發表題為「金蝶國際的內在泡沫」的文章，炮轟金蝶依賴行業相關的稅務減免、政府津貼、物業投資估值收益，以及與可疑的關連交易，將利潤入帳，直批金蝶為泡沫股。

Webb昨日再發文，指金蝶就上半年業績發出盈警，而主席兼大股東徐少春卻於6月20日，即上半年報告期完結前10日，以8.40元，出售6,000萬股，套現了5.04億港元。

金蝶周五收報7.98元，跌3.4%，成交額4億元。自Webb發出泡沫警告後，該公司股價已累跌25%。