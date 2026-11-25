青光眼症狀｜青光眼成因｜眼睛經常脹痛、視野逐漸收窄，以為只是年紀大視力退化？有研究指出，高達9成青光眼患者初期完全未能察覺症狀。一旦視神經受壓壞死，失去的視力將無法逆轉，甚至導致永久失明。不想無聲無息被奪去視力？《香港01》「01金齡」頻道為大家整理好青光眼懶人包，一文看清成因、初期病徵、高危族群及治療方法，教你及早保住雙眼！



青光眼初期往往毫無病徵，一旦患者察覺視野缺損，受損視力往往已難以逆轉。（AI生成圖片）

青光眼｜本港平均每14人有1名患者 9成未察覺症狀

香港大學醫學院聯同奧比斯的一項社區篩查研究發現，本港50歲或以上人口中，青光眼患病率達6.9%。相當於每14個人中，就有一人中招。調查更指出，有高達93%的患者在接受篩查前，完全未能察覺任何症狀。

青光眼患者視野範圍會逐漸收窄、出現朦朧或黑影。（青光眼關懷協會）

青光眼是什麼？

青光眼屬於一種慢性視神經退化性疾病。常見的誘因是眼球內的引流通道阻塞，導致房水（Aqueous Humour）無法正常排出，令眼壓持續上升並壓迫視神經；不過，亦有部分患者的眼壓處於正常範圍，但視神經仍因無法承受壓力而受損，最終導致視野收窄甚至失明。

眼壓正常水平：10-21mmHg



眼球內的引流通道阻塞，導致房水無法正常排出，令眼壓持續上升並壓迫視神經，導致青光眼。（中大眼科CUHK DOVS - CUHK）

青光眼症狀是什麼？

青光眼早期缺乏自我檢測手段，難以憑肉眼或居家測試察覺，因此一旦發現出現青光眼症狀，應立刻求醫。根據醫院管理局智友站的資訊，青光眼發病過程截然不同，主要分為慢性及急性兩大類：

【1】慢性青光眼

慢性青光眼沒有很明顯的病徵，如患者出現虹視（即燈光旁邊出現彩虹光）、頭痛、眼痛、視力模糊、視野收窄，便應及早求醫。

【2】急性青光眼（突發眼科急症）

急性青光眼患者的眼壓會在短時間內急劇上升。患者會出現視力模糊、眼睛脹痛、頭痛、作嘔、甚至嘔吐，較慢性青光眼的病徵明顯得多。

急性青光眼患者的眼壓會在短時間內急劇上升。（AI生成圖片）

青光眼成因是什麼？

根據醫院管理局智友站資訊，眼球內的房水若無法正常排出，會導致眼內壓力（青光眼眼壓）不斷上升，持續壓迫並破壞脆弱的視神經，使視力嚴重衰退。

不過，眼壓正常就代表絕對安全嗎？香港眼科專科醫生經常提醒，部分亞洲人會患上「正常眼壓性青光眼」，患者即使眼壓一直維持在正常水平，視神經依然會逐漸受損。因此眼壓正常亦不能掉以輕心。

到底是什麼誘發房水堵塞或視神經壞死？青光眼成因主要分為以下5大先天及後天因素：

青光眼成因【1】長期使用類固醇藥物

因哮喘、皮膚病或眼疾而長期使用類固醇眼藥水、口服類固醇的人士，藥物會誘發眼壓升高，屬於常見的繼發性青光眼成因。

青光眼成因【2】眼睛創傷或眼科手術史

眼睛曾受撞擊外傷，或曾接受眼部手術（如白內障手術併發症），均可能破壞眼球房水排水系統，誘發青光眼。

青光眼成因【3】深近視或深遠視

深近視（600度以上）患者的眼球形狀拉長，視神經較脆弱；而深遠視患者則眼球較短，前房角較窄，容易引發眼壓急升。

青光眼成因【4】慢性疾病（糖尿病／高血壓）

「三高」患者的微血管容易受損，血液循環欠佳會直接影響視神經的養分供應，增加中招風險。

青光眼成因【5】年齡增長與家族遺傳

50歲或以上長者因房水排水道退化而風險大增；若直系親屬（父母或兄弟姊妹）患有青光眼，發病率更比一般人高出數倍。

「三高」患者的微血管容易受損，血液循環欠佳會直接影響視神經的養分供應，增加中招風險。（資料圖片）

青光眼治療方法｜有什麼手術可治療青光眼？

雖然青光眼無法根治，但只要及早接受適當的「青光眼治療」，就能控制眼壓，減慢惡化速度，保住視力。在公立醫院，不論接受哪種治療，都必須先看門診再排期做手術。一般而言，手術排期時間視乎病情嚴重程度而異。緊急個案會在幾天內甚至即時安排；非緊急（穩定）個案由排期看門診到完成手術，總共通常需要等候1至2年或以上。

目前眼科醫生主要採用以下3大治療方案：

青光眼治療方法【1】處方眼藥水

最常見的初步治療。藥物能減少房水製造或加快房水排出，從而降低眼壓。

公立醫院收費參考：符合資格人士專科門診每次診症$135、每種藥物$15（每16星期計）（需經門診排期）

私家醫療機構收費參考：每月約$300-$1000（視乎藥物種類、原廠或副廠藥、醫生診症費）



青光眼治療方法【2】激光治療

若眼藥水成效不彰或出現副作用，醫生會利用激光（如選擇性激光小樑網成形術SLT），打通堵塞的排水道。手術一般可在診所內進行。

公立醫院收費參考：日間醫療程序每次$195至$250，或按公立專科收費標準（合資格人士，需排期）

私家醫療機構收費參考：約$8,000-$15,000（一般包含手術當天的藥費和基本覆診）



青光眼治療方法【3】青光眼手術

病情較嚴重、眼壓不受控的患者，醫生會考慮進行傳統小樑切除術，或採用近年較普及的「微創青光眼手術（MIGS）」。手術會於眼內建立新的排水通道排走積水，減輕視神經負擔。

公立醫院收費參考：符合資格人士住院每晚$120及入院費$75（若涉特殊微創植入支架耗材可能需自費，需排期）

私家醫療機構收費參考：傳統小樑切除術約$35,000-$72,000 ／微創青光眼手術（MIGS）約$25,000-$55,000（一般而言，完成手術並在院內觀察1至2小時，確認無大礙後當天即可回家休息，不需住院，故不此費用不包含住院費）



病情較嚴重、眼壓不受控的患者，醫生會考慮進行傳統小樑切除術。（青海省疾病預防控制中心）

青光眼的預防方法是什麼？

要防範青光眼，最有效的方法便是每年進行一次全面的眼科檢查，尋找專業的眼科醫生或專業視光師測量眼壓、檢查眼底神經及做視野圖測試。

值得一提，現時的專科檢查已引入嶄新科技。除了光學相干斷層掃描（OCT）外，更加入了由港大研發的「ROTA」專利AI篩查技術，以高解析度觀察視網膜神經纖維，找出傳統儀器未能察覺的微細神經損傷，大幅提升初期確診率。

要防範青光眼，最有效的方法便是每年進行一次全面的眼科檢查。（AI生成圖片）

青光眼預防｜長者可吃什麼食物預防青光眼？

雖然目前沒有任何食物能直接降低眼壓，但參考香港中文大學醫院的健康專欄、藥物教育資源中心以及哈佛醫學院研究，長者可多從天然食材中攝取以下護眼營養素，為視神經提供充足養分：

青光眼預防食物【1】花青素（強化抗氧化）

中大眼科譚智勇教授指出抗氧化物有助保護視神經。富含花青素的食物有藍莓、蔓越莓與紫薯；傳統紅枸杞則主打玉米黃素與枸杞多醣，兩者皆具護眼作用。

青光眼預防食物【2】Omega-3脂肪酸（維持微血管健康）

專家更推薦由天然油脂魚類中吸收，以維持眼部血管與細胞健康。常見含有Omega-3脂肪酸的食物有三文魚、鯖魚、黃花魚等。

青光眼預防食物【3】維他命C及E（減緩房水系統老化）

奇異果、橙、堅果具抗氧化功效，可對抗眼球內的自由基，減緩房水系統及眼底血管的老化，從而保護脆弱的視神經免受壓力損害。

青光眼預防食物【4】葉黃素與玉米黃素（改善眼底血流供應）

粟米、羽衣甘藍及菠菜等蔬果，除了富含護眼的葉黃素外，哈佛醫學院研究指出，深綠色蔬菜有效促進眼部微循環與血流供應、幫助房水排出以維持正常眼壓，多吃這類蔬菜，可降低高達20%至30%罹患青光眼的風險。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

