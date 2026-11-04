白花油功效與禁忌｜長者看門口必備！6禁忌免胃出血 可以內服嗎？

白花油功效與禁忌｜老友記經常會帶著一支白花油傍身，遇到蚊叮蟲咬可以用來止痕止癢，坐車乘船頭暈作嘔又可以用來提神醒腦。到底白花油有什麼成分呢？今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」就會幫大家揭開白花油的成分、功效，並了解其使用禁忌——原來有一類長者絕對不能用！即看內文！



坐車頭暈不適也可以使用白花油。（AI生成圖片）

白花油是什麼？

白花油是由顏玉瑩先生在1927年發明的外用藥油，是當時居家、隨身必備的良藥。其主要成分是由五種天然植物精華與揮發性油調配而成。

根據「和興白花油」包裝盒上標示的成效，白花油有頭暈頭痛、止痕止癢、肌肉疼痛、舟車暈浪、蚊蟲咬傷等多個功效，因此不少老友記家中都會有一支白花油「看門口」。

白花油五大主要成分及功效 主要成分 主要功效 冬青油（水楊酸甲酯） 消炎止痛、紓緩風濕骨痛、肌肉痠痛 薄荷腦 止痕止癢、紓緩鼻塞 桉油（尤加利葉油） 具天然抗菌功效、通鼻塞 薰衣草油 安神、放鬆情緒，中和傳統藥油的刺鼻感 合成樟腦 促進局部血液循環，止痛、驅蚊蟲

白花油6大禁忌

白花油雖然具備多種功效，但不是所有情況都適合使用，塗抹前需特別注意以下6點，當中有4類人更應避免使用：

白花油禁忌【1】避開眼睛、鼻腔、傷口

白花油含有高濃度的薄荷腦、冬青油及樟腦，揮發性極強。塗在普通皮膚上會感到「清涼、微辣」，據港大醫學院及和興白花油官網提醒，使用時應避免接觸眼睛、黏膜（如口腔、鼻腔內）及破損的傷口。否則清涼感會瞬間變成劇痛、火燒感甚至紅腫發炎。

白花油禁忌【2】忌內服避免胃出血

白花油含有高濃度「冬青油」及「樟腦」，只能外用，和興白花油官網亦指明不可食用。若誤服會引發嚴重的中毒反應。藥油本身的極高揮發性及刺激性，會瞬間灼傷口腔、食道甚至胃部黏膜，導致嘔吐、腹痛及胃出血。請務必妥善收納，避免患有認知障礙症的長者誤服。

白花油禁忌【3】吃薄血藥人士忌用

冬青油所含的水楊酸成分，本身具有抑制血小板凝結的特性，並可透過皮膚吸收入血。和興白花油官網亦指出，服用薄血藥（如華法林 Warfarin）的患者，可能會引起出血風險（如流血不止或出現異常瘀傷）。

白花油禁忌【4】感冒、發燒或水痘兒童用後恐傷肝

當兒童或青少年感染病毒（如流感、傷風感冒、水痘）時，切勿為他們塗抹白花油紓緩不適。據港大醫學院指，若他們體內吸收了水楊酸（冬青油成分），極易誘發罕見且致命的雷爾氏綜合症，導致腦部及肝臟急速腫脹。

白花油禁忌【5】孕婦或餵哺母乳應避免

根據衛生署藥物辦公室建議，如正在懷孕或餵哺母乳，在使用任何外用鎮痛劑之前，請諮詢醫生意見。白花油含的樟腦有止癢和鎮痛作用，亦應小心使用。

白花油禁忌【6】蠶豆症（G6PD）患者勿用 嚴重可致命

蠶豆症（G6PD）的病人而言，應避免可能造成溶血的物質。蠶豆症患者體內無法正常代謝合成樟腦及合成薄荷腦，接觸後容易誘發「急性溶血反應」，出現面色蒼白、黃疸、茶色尿液，嚴重者會有生命危險，港大醫學院建議最好不要用。而負責照顧孫兒的長者需特別留意，若自己塗抹了白花油，應確保氣味散去並洗淨雙手後才接觸患有蠶豆症的幼童。

白花油具有多種功效。(AI生成圖片）

和興白花油、萬應白花油一樣嗎？

和興白花油、萬應白花油實際上來自同一家族，是「孖生兄弟」，只是不同分支在各地獨立營運的品牌，成分與功效大致相同，僅因應各地的生產標準及法例要求而在配方比例上有輕微差別，長者購買時請認清商標，提防買到不知名的影射山寨藥油。

參考資料：港大醫學院、和興白花油