研究：山葵助改善長者認知能力！護腦5食物1種每天吃腦年輕11歲？

芥辣好處多｜山葵（wasabi，俗稱青芥辣）的主要辣味成分是芥子油，其辣味強烈可刺激唾液和胃液的分泌，還有預防高血脂、高血壓及心臟病等功效，日本東北大學的一項研究更指出芥辣有助促進長者腦神經健康，預防認知障礙。



芥辣是十字花科家族的成員，有預防高血脂、高血壓及心臟病等功效。（網上圖片）

芥辣好處｜芥辣屬十字花科 研究證有助改善記憶力

芥辣是一種原產於日本、俄羅斯及韓國的植物，芥辣是十字花科家族的成員，該家族還包括辣根、蘿蔔和火箭菜。芥辣是一種根莖，是生長在地下的植物。傳統上磨碎芥辣，形成新鮮的糊狀物食用。新鮮磨碎的芥末香氣濃郁略帶辛辣。

在這項研究中，招募了72名年齡在60歲至80歲的日本成年人，一部分參與者需要服用0.8毫克的芥末片劑，另一部分則服用一種安慰劑片劑，研究進行持續12周。參與者在12周的前後，接受了認知和記憶測試，包括工作記憶、注意力、處理速度和情景記憶。

芥辣好處｜10大健康功效 促進心臟、腸道、骨骼健康

研究小組發現，與服用安慰劑片劑的參與者相比，服用含有芥末補充劑的參與者，在工作和情景記憶方面的表現都有顯著的改善。

日本東北大學研究了芥末在細胞培養、動物模型和人體中的益處，得出以下的結果：

1）提升免疫力

2）抗發炎

3）抗菌

4）預防神經退化性疾病

5）維持心臟健康

6）幫助減肥

7）改善腸道健康

8）促進骨骼健康

9）改善睡眠與疲勞

10）具潛在抗癌輔助作用



長者5大護腦好食物

護腦食物1：藍莓

抗氧化食材中的佼佼者就是藍莓。有實驗證實，連吃藍莓12周，有失智風險的成年人，不僅改善記憶力、情緒，就連空腹血糖的數值都更為理想。除了藍莓，如草莓、覆盆子、蔓越莓、黑醋栗、桑葚，都有護腦、抗氧化、預防退化性疾病。

建議食用：每天食用15至20粒藍莓



建議每天食用15至20藍莓，有助預防退化性疾病。（網上圖片）

護腦食物2：深綠色蔬菜

菠菜、芥菜、小棠菜、西蘭花、羽衣甘藍等都富含大腦所需的營養素，諸如維他命K、葉黃素、葉酸、β胡蘿蔔素等，有助於維持大腦正常運作，並減緩認知功能下降。根據研究顯示，天天吃豐富深綠色蔬菜的人，大腦比普通人年輕11歲。

建議食用：每天食用150克深綠色蔬菜



護腦食物3：合桃

合桃最主要是含有奧米加3（Omega-3），研究大腦的專家們指出，Omega-3不飽和脂肪酸中的DHA和EPA有助阻止「β類澱粉蛋白質」斑塊不斷堆積，有機會造成腦神經元損傷，引發一連串記憶、認知與整體心智功能的退化。用好油維護腦部健康，除了合桃，亞麻仁油、苦茶油、牛油果、腰果，也都可以常吃。

建議食用：每天食用2至3粒合桃



建議每天食用2至3粒核桃，有助預防認知與整體心智功能的退化。（網上圖片）

護腦食物4：杏仁

若血漿中的維他命E濃度低，人的記憶力也會比較差。根據《美國醫學會期刊》發表的一份研究報告中指出，高劑量的維他命E，顯著減緩了阿茲海默症的退化進程。除了杏仁富含維他命E，還有芡實、炒花生、葵瓜子、芝麻醬、松子、小麥胚芽及南瓜，也都是補充維他命E的好來源。

建議食用：每天食用5粒杏仁



護腦食物5：全穀物

糙米、全麥、蕎麥、燕麥、藜麥等，未經精製加工、仍保留完整營養的穀粒，都屬於全穀物，富含維他命B。維他命B是確保腦神經傳導物質能被製造出來的關鍵原料，確保訊息傳遞無礙、是否有足夠的快樂荷爾蒙，以及降低腦神經退化風險等，維他命B都在其中扮演了重要角色。

建議食用：每天食用200至300克全穀物



參考資料：MedicalNewsToday／Hello醫師