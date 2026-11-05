長者詐騙12大新招｜千萬別亂點連結　下載毒App　隨時痛失100萬

撰文：蘇翰林
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長者電話詐騙｜近期針對長者及退休人士的電話騙案越趨猖狂，騙徒手法更進化到假冒航空公司、電訊商甚至警察，長輩一不留神隨時被呃盡積蓄。《香港01》「01金齡」頻道已為大家整理12大最常見的長者電話騙局，並附上實用防騙自保攻略，教老友記一眼看穿騙徒話術！

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長者電話詐騙｜2026年錄得近1萬宗　金額高達19.4億

根據香港警務處最新公布的數字，2026年首9個月本港騙案共錄得34,679宗，按年上升7.9%，損失金額達60.2億元，其中電話騙案更超越網購成為最嚴重類別，錄得近1萬宗，佔整體詐騙案近3成，損失金額高達19.4億元。

電話騙案超越網購成為最嚴重類別，錄得近1萬宗，佔整體詐騙案近3成，損失金額高達19.4億元。（AI生成圖片）

電話騙案日新月異，長者若然稍有不慎，隨時招致財產損失。以下綜合長者安居協會反詐騙協調中心香港警務處網絡安全與防騙宣傳平台「守網者」的資訊，整理出近期常見的長者電話騙案，以便各位長者提防！

長者電話騙案【1】假冒航空公司／家電專門店客服——報出航班／訂單　誘騙驗證退款

近期假冒客服騙案急劇上升，騙徒疑似事先非法取得市民的真實購票或購物紀錄。他們會冒充航空公司、家電專門店的客服，在出發前一天等令人慌亂的時間致電，訛稱航班取消或電器須回收。由於騙徒能讀出航班或訂單編號，事主易放下戒心。

隨後，騙徒會引導事主登入虛假網站辦理「退款」或「賠償」，並以「轉帳驗證」為藉口，要求事主打開網上銀行，提供一組5至6位數的「驗證碼」（例如136 000），並指示事主將這組數字填入「轉帳金額」欄位，直接騙走巨款（曾有受害人因此損失136萬）。

冒充航空公司、家電專門店的客服，在出發前一天等令人慌亂的時間致電，訛稱航班取消或電器須回收。（資料圖片）

長者電話騙案【2】假冒電訊商客服——讀出個人資料　刻意要求「保持通話」

騙徒會假冒電訊商致電長者，聲稱他們已開通「一卡兩號」、「一卡三地」或「大灣區上網卡」等漫遊通訊服務，並恐嚇即將扣除高昂月費。騙徒還能讀出長者的全名及身份證號碼，降低長者的戒心。

當長者否認及要求取消時，騙徒便會假扮好心協助，甚至刻意要求「保持通話」以切斷長者對外求助的機會，一步步遙控老友記走到櫃員機轉帳入騙徒戶口。

長者電話騙案【3】限時取消服務陷阱——假扮好心協助　誘騙即時轉帳

騙徒自稱網購平台或微信客服，指長者不小心開通了高昂月費的「VIP會員」或「百萬保障」保險服務。若不立即繳交保證金或轉帳至指定「安全戶口」證明財力，所有銀行戶口將會被即時凍結。

長者電話騙案【4】假冒反詐騙中心警員——針對受害人「二次詐騙」　藉詞協助追討

不少老友記曾不幸受騙，騙徒竟利用長者急於追回財產的心理，進行二次欺騙！騙徒會透過WhatsApp或致電，假冒警方「反詐騙協調中心（ADCC）」警員，叫出事主全名及過往受騙的細節（例如曾誤墮某個投資騙局），藉此博取信任。隨後，假警員會聲稱能「協助申訴」或「追回損失」，誘使長者再次提供網上理財密碼或繳交保證金。

騙徒會透過WhatsApp或致電，假冒警方「反詐騙協調中心（ADCC）」警員，叫出事主全名及過往受騙的細節，藉此博取信任。（資料圖片）

長者電話騙案【5】假冒物流客服——誘下載毒App開NFC　隔空盜刷百萬卡數

網購十分普遍，騙徒看準長者心急追討的心態，假冒物流公司致電訛稱「貨物損毀」，要求透過WhatsApp安排退款。騙徒會先發送偽造的賠償批核文件博取信任，繼而發送不明連結，誘騙長者下載來歷不明的應用程式（APK）。

其後，假客服會要求事主開啟手機的NFC（近距離無線通訊）功能，並將信用卡緊貼手機背面以「辦理退款」。實際上，這等同將手機變成騙徒的遙距「電子支付終端機」，直接在海外瘋狂盜刷。當信用卡被碌爆後，騙徒更會以「稍後一併退款」為由，誘使事主先找清卡數，隨即再次清空額度，有受害人因而痛失逾100萬元。

長者電話騙案【6】假冒醫健通／HA Go短訊——訛稱醫保到期扣費　誘使回撥被盜刷

近年幾乎全港市民都有下載政府的醫療手機程式，騙徒看準這點，大量發放假冒「HA Go」或「eHealth」的釣魚短訊。騙徒會訛稱事主的「自願醫保計劃」或「大灣區跨境醫療保障」試用期結束，即將每月自動扣取高昂費用，並留下電話號碼引誘事主回撥。

當事主致電要求取消服務時，假客服便會指示事主登入假冒銀聯等網站，輸入銀行或信用卡資料「取消會籍」，隨即盜刷存款（最新有大學講師更因而痛失近34萬元）。

長者電話騙案【7】Carousell釣魚短訊——假冒平台保障　騙賣家「按連結收錢」

騙徒假扮買家，聲稱使用「平台付款保障（Carousell Protection）」付款，要求賣家提供電郵地址或電話號碼。隨後，騙徒會發送偽冒官方的「付款確認」釣魚連結，誘導賣家點擊並輸入銀行戶口、網上理財密碼或一次性驗證碼（OTP），一旦輸入，戶口存款即被清空。

騙徒假扮買家，聲稱使用「平台付款保障（Carousell Protection）」付款，要求賣家提供電郵地址或電話號碼。（反詐騙協調中心）

長者電話騙案【8】Carousell——收錢變付錢　誘登網上銀行轉帳

這是釣魚連結的變種版，騙徒同樣以假連結誘騙賣家進入虛假的交易網站。網站內的指示會一步步引導賣家登入自己的網上銀行，並謊稱為了核實驗證，要求賣家在「轉帳金額」一欄輸入一串所謂的「驗證碼」。實際上，該串數字正是轉帳金額，一旦按下確認，賣家變相將自己的積蓄送給騙徒。

網站內的指示會一步步引導賣家登入自己的網上銀行。（反詐騙協調中心）

長者電話騙案【9】Carousell——故意存入巨額支票　誘退差價

騙徒假意購買你放售的物品（例如標價$1,000的貨物），卻刻意存入一張大額支票（例如 $10,000）到你的銀行戶口。騙徒隨即以「入多了錢」為由，急切要求你立即以「轉數快」等方式退回$9,000差額。當你退款後，銀行幾天後才會結算發現該支票屬「空頭支票」並彈票，最終不僅損失了$9,000，甚至可能連貨物也被騙走。

當你退款後，銀行幾天後才會結算發現該支票屬「空頭支票」並彈票，最終不僅損失了$9,000，甚至可能連貨物也被騙走。（反詐騙協調中心）

長者電話騙案【10】釣魚短訊陷阱——快遞包裹騙取OTP驗證碼

利用長者對手機操作的不熟悉，發送大量偽裝成日常服務的訊息，例如冒充商店積分到期、快遞公司、調查等，誘使長者點擊連結並輸入個人資料，甚至要求輸入信用卡CVV碼或銀行驗證碼的未知連結，一旦點擊連結有機會被盜取手機上的訊息。

長者電話騙案【11】假扮鄰居詐騙——扮噪音／漏水滋擾

騙徒通過手機短訊或WhatsApp聯絡，聲稱從物業管理處獲得了聯絡資料。他們以住所漏水、噪音問題為由，試圖與你聯繫。他們先提到天花板漏水或噪音的問題，要求協商解決。

騙徒通常使用俊男美女的頭像，假扮成友善的鄰居，事後會改口稱記錯電話號碼。一旦開始對話，他們便會頻繁噓寒問暖，迅速拉近距離，甚至發展虛假的戀愛關係。當長者開始信任騙徒後，騙徒便會編造各種藉口，比如他們正面對經濟困難或緊急情況，誘導轉帳、匯款或提供銀行帳戶資料。

長者電話騙案【12】猜猜我是誰——冒認兒孫急借保釋金與醫藥費

「猜猜我是誰」是經典的詐騙手法，騙徒通常會致電長者並問：「你知唔知我係邊個？」當長者說出一個名字，騙徒就會立即冒認，再表示自己被捕、欠債或者發生意外，並要求長者到指定地點交現金或轉帳。

「猜猜我是誰」是經典的詐騙手法，騙徒通常會致電長者並問：「你知唔知我係邊個？」（AI生成圖片）

看穿了騙徒的把戲後，萬一真的接到可疑來電或短訊，老友記緊記保持冷靜，並時刻將以下6招旁身，做個精明長者：

長者防騙方法【1】勿信來電顯示　認清官方查核途徑

騙徒早可透過非法軟件更改來電顯示（如開頭帶有「+852」的假冒本地電話），亦能輕易在黑市買到市民外洩的私隱。即使對方能讀出你的全名、身份證或訂單編號，並不代表他是真正的機構職員或執法人員，收到任何催繳或退款通知，必須自行前往該機構的官方網站（如使用「在線諮詢」）或致電官方熱線查核，切勿回撥短訊內的號碼。

長者防騙方法【2】認住「#」號　破解假冒政府短訊

為打擊釣魚短訊，政府及各大機構已參與「短訊發送人登記制」。現時所有官方短訊的發送人名稱，必定以「#」號開頭（例如 #HA Go、#eHealth）。若收到沒有「#」號卻自稱政府部門或大機構的短訊，很大機會是騙局，絕不要點擊當中的連結。

長者防騙方法【3】拒絕「保持通話」　凡提轉帳即掛線

真正的客服或執法人員，絕不會要求市民透過「轉帳」、「繳付保證金」來證明清白或辦理手續。只要對方一提到「轉帳」、「提供銀行密碼」，或者要求「保持通話」以阻止你聯絡家人求證，請立即提高警覺並馬上掛線。

長者防騙方法【4】拒絕「隔空退款」　嚴禁下載不明 App

辦理任何正規的網上退款或取消服務，不需要將實體的信用卡貼近手機背面，更毋須開啟螢幕共享。請緊記，切勿點擊陌生連結下載任何官方應用程式商店（App Store / Google Play）以外的不明軟件（APK檔案），以免手機淪為騙徒的遙距刷卡機。

長者防騙方法【5】二手買賣　堅拒「按連結收錢」

如果你有在Carousell等平台放售二手物品，必須緊記：官方通訊只會在手機App內進行，絕不會要求賣家離開平台或提供電郵地址。「按連結收錢」或登入網上銀行輸入「驗證碼」（實質是轉帳金額）是百分百的騙局。此外，實體支票存入後需時數天才能真正過數，切勿因「可用結餘增加」便心急退款或交貨。最安全的二手買賣方法，永遠是面交＋現金交易。

長者防騙方法【6】善用警方防騙網站查核資料

如對來電有任何懷疑，或遇上疑似上述的騙案情節，市民亦可善用警方守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑資料查核。若懷疑已經受騙，請即致電警方的「防騙易 18222」熱線求助。

防騙視伏App下載：iOSandroid

本文作者：蘇翰林
香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

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