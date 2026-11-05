長者詐騙12大新招｜千萬別亂點連結　下載毒App　隨時痛失100萬

長者電話詐騙｜近期針對長者及退休人士的電話騙案越趨猖狂，騙徒手法更進化到假冒航空公司、電訊商甚至警察，長輩一不留神隨時被呃盡積蓄。《香港01》「01金齡」頻道已為大家整理12大最常見的長者電話騙局，並附上實用防騙自保攻略，教老友記一眼看穿騙徒話術！



長者電話詐騙｜2026年錄得近1萬宗 金額高達19.4億

根據香港警務處最新公布的數字，2026年首9個月本港騙案共錄得34,679宗，按年上升7.9%，損失金額達60.2億元，其中電話騙案更超越網購成為最嚴重類別，錄得近1萬宗，佔整體詐騙案近3成，損失金額高達19.4億元。

電話騙案超越網購成為最嚴重類別，錄得近1萬宗，佔整體詐騙案近3成，損失金額高達19.4億元。（AI生成圖片）

電話騙案日新月異，長者若然稍有不慎，隨時招致財產損失。以下綜合長者安居協會、反詐騙協調中心、香港警務處網絡安全與防騙宣傳平台「守網者」的資訊，整理出近期常見的長者電話騙案，以便各位長者提防！

長者電話騙案【1】假冒航空公司／家電專門店客服——報出航班／訂單 誘騙驗證退款

近期假冒客服騙案急劇上升，騙徒疑似事先非法取得市民的真實購票或購物紀錄。他們會冒充航空公司、家電專門店的客服，在出發前一天等令人慌亂的時間致電，訛稱航班取消或電器須回收。由於騙徒能讀出航班或訂單編號，事主易放下戒心。

隨後，騙徒會引導事主登入虛假網站辦理「退款」或「賠償」，並以「轉帳驗證」為藉口，要求事主打開網上銀行，提供一組5至6位數的「驗證碼」（例如136 000），並指示事主將這組數字填入「轉帳金額」欄位，直接騙走巨款（曾有受害人因此損失136萬）。

冒充航空公司、家電專門店的客服，在出發前一天等令人慌亂的時間致電，訛稱航班取消或電器須回收。（資料圖片）

長者電話騙案【2】假冒電訊商客服——讀出個人資料 刻意要求「保持通話」

騙徒會假冒電訊商致電長者，聲稱他們已開通「一卡兩號」、「一卡三地」或「大灣區上網卡」等漫遊通訊服務，並恐嚇即將扣除高昂月費。騙徒還能讀出長者的全名及身份證號碼，降低長者的戒心。

當長者否認及要求取消時，騙徒便會假扮好心協助，甚至刻意要求「保持通話」以切斷長者對外求助的機會，一步步遙控老友記走到櫃員機轉帳入騙徒戶口。

長者電話騙案【3】限時取消服務陷阱——假扮好心協助 誘騙即時轉帳

騙徒自稱網購平台或微信客服，指長者不小心開通了高昂月費的「VIP會員」或「百萬保障」保險服務。若不立即繳交保證金或轉帳至指定「安全戶口」證明財力，所有銀行戶口將會被即時凍結。

長者電話騙案【4】假冒反詐騙中心警員——針對受害人「二次詐騙」 藉詞協助追討

不少老友記曾不幸受騙，騙徒竟利用長者急於追回財產的心理，進行二次欺騙！騙徒會透過WhatsApp或致電，假冒警方「反詐騙協調中心（ADCC）」警員，叫出事主全名及過往受騙的細節（例如曾誤墮某個投資騙局），藉此博取信任。隨後，假警員會聲稱能「協助申訴」或「追回損失」，誘使長者再次提供網上理財密碼或繳交保證金。

騙徒會透過WhatsApp或致電，假冒警方「反詐騙協調中心（ADCC）」警員，叫出事主全名及過往受騙的細節，藉此博取信任。（資料圖片）

長者電話騙案【5】假冒物流客服——誘下載毒App開NFC 隔空盜刷百萬卡數

網購十分普遍，騙徒看準長者心急追討的心態，假冒物流公司致電訛稱「貨物損毀」，要求透過WhatsApp安排退款。騙徒會先發送偽造的賠償批核文件博取信任，繼而發送不明連結，誘騙長者下載來歷不明的應用程式（APK）。

其後，假客服會要求事主開啟手機的NFC（近距離無線通訊）功能，並將信用卡緊貼手機背面以「辦理退款」。實際上，這等同將手機變成騙徒的遙距「電子支付終端機」，直接在海外瘋狂盜刷。當信用卡被碌爆後，騙徒更會以「稍後一併退款」為由，誘使事主先找清卡數，隨即再次清空額度，有受害人因而痛失逾100萬元。

長者電話騙案【6】假冒醫健通／HA Go短訊——訛稱醫保到期扣費 誘使回撥被盜刷

近年幾乎全港市民都有下載政府的醫療手機程式，騙徒看準這點，大量發放假冒「HA Go」或「eHealth」的釣魚短訊。騙徒會訛稱事主的「自願醫保計劃」或「大灣區跨境醫療保障」試用期結束，即將每月自動扣取高昂費用，並留下電話號碼引誘事主回撥。

當事主致電要求取消服務時，假客服便會指示事主登入假冒銀聯等網站，輸入銀行或信用卡資料「取消會籍」，隨即盜刷存款（最新有大學講師更因而痛失近34萬元）。

長者電話騙案【7】Carousell釣魚短訊——假冒平台保障 騙賣家「按連結收錢」

騙徒假扮買家，聲稱使用「平台付款保障（Carousell Protection）」付款，要求賣家提供電郵地址或電話號碼。隨後，騙徒會發送偽冒官方的「付款確認」釣魚連結，誘導賣家點擊並輸入銀行戶口、網上理財密碼或一次性驗證碼（OTP），一旦輸入，戶口存款即被清空。

騙徒假扮買家，聲稱使用「平台付款保障（Carousell Protection）」付款，要求賣家提供電郵地址或電話號碼。（反詐騙協調中心）

長者電話騙案【8】Carousell——收錢變付錢 誘登網上銀行轉帳

這是釣魚連結的變種版，騙徒同樣以假連結誘騙賣家進入虛假的交易網站。網站內的指示會一步步引導賣家登入自己的網上銀行，並謊稱為了核實驗證，要求賣家在「轉帳金額」一欄輸入一串所謂的「驗證碼」。實際上，該串數字正是轉帳金額，一旦按下確認，賣家變相將自己的積蓄送給騙徒。

網站內的指示會一步步引導賣家登入自己的網上銀行。（反詐騙協調中心）

長者電話騙案【9】Carousell——故意存入巨額支票 誘退差價

騙徒假意購買你放售的物品（例如標價$1,000的貨物），卻刻意存入一張大額支票（例如 $10,000）到你的銀行戶口。騙徒隨即以「入多了錢」為由，急切要求你立即以「轉數快」等方式退回$9,000差額。當你退款後，銀行幾天後才會結算發現該支票屬「空頭支票」並彈票，最終不僅損失了$9,000，甚至可能連貨物也被騙走。

當你退款後，銀行幾天後才會結算發現該支票屬「空頭支票」並彈票，最終不僅損失了$9,000，甚至可能連貨物也被騙走。（反詐騙協調中心）

長者電話騙案【10】釣魚短訊陷阱——快遞包裹騙取OTP驗證碼

利用長者對手機操作的不熟悉，發送大量偽裝成日常服務的訊息，例如冒充商店積分到期、快遞公司、調查等，誘使長者點擊連結並輸入個人資料，甚至要求輸入信用卡CVV碼或銀行驗證碼的未知連結，一旦點擊連結有機會被盜取手機上的訊息。

長者電話騙案【11】假扮鄰居詐騙——扮噪音／漏水滋擾

騙徒通過手機短訊或WhatsApp聯絡，聲稱從物業管理處獲得了聯絡資料。他們以住所漏水、噪音問題為由，試圖與你聯繫。他們先提到天花板漏水或噪音的問題，要求協商解決。

騙徒通常使用俊男美女的頭像，假扮成友善的鄰居，事後會改口稱記錯電話號碼。一旦開始對話，他們便會頻繁噓寒問暖，迅速拉近距離，甚至發展虛假的戀愛關係。當長者開始信任騙徒後，騙徒便會編造各種藉口，比如他們正面對經濟困難或緊急情況，誘導轉帳、匯款或提供銀行帳戶資料。

長者電話騙案【12】猜猜我是誰——冒認兒孫急借保釋金與醫藥費

「猜猜我是誰」是經典的詐騙手法，騙徒通常會致電長者並問：「你知唔知我係邊個？」當長者說出一個名字，騙徒就會立即冒認，再表示自己被捕、欠債或者發生意外，並要求長者到指定地點交現金或轉帳。

「猜猜我是誰」是經典的詐騙手法，騙徒通常會致電長者並問：「你知唔知我係邊個？」（AI生成圖片）

看穿了騙徒的把戲後，萬一真的接到可疑來電或短訊，老友記緊記保持冷靜，並時刻將以下6招旁身，做個精明長者：

長者防騙方法【1】勿信來電顯示 認清官方查核途徑

騙徒早可透過非法軟件更改來電顯示（如開頭帶有「+852」的假冒本地電話），亦能輕易在黑市買到市民外洩的私隱。即使對方能讀出你的全名、身份證或訂單編號，並不代表他是真正的機構職員或執法人員，收到任何催繳或退款通知，必須自行前往該機構的官方網站（如使用「在線諮詢」）或致電官方熱線查核，切勿回撥短訊內的號碼。

長者防騙方法【2】認住「#」號 破解假冒政府短訊

為打擊釣魚短訊，政府及各大機構已參與「短訊發送人登記制」。現時所有官方短訊的發送人名稱，必定以「#」號開頭（例如 #HA Go、#eHealth）。若收到沒有「#」號卻自稱政府部門或大機構的短訊，很大機會是騙局，絕不要點擊當中的連結。

長者防騙方法【3】拒絕「保持通話」 凡提轉帳即掛線

真正的客服或執法人員，絕不會要求市民透過「轉帳」、「繳付保證金」來證明清白或辦理手續。只要對方一提到「轉帳」、「提供銀行密碼」，或者要求「保持通話」以阻止你聯絡家人求證，請立即提高警覺並馬上掛線。

長者防騙方法【4】拒絕「隔空退款」 嚴禁下載不明 App

辦理任何正規的網上退款或取消服務，不需要將實體的信用卡貼近手機背面，更毋須開啟螢幕共享。請緊記，切勿點擊陌生連結下載任何官方應用程式商店（App Store / Google Play）以外的不明軟件（APK檔案），以免手機淪為騙徒的遙距刷卡機。

長者防騙方法【5】二手買賣 堅拒「按連結收錢」

如果你有在Carousell等平台放售二手物品，必須緊記：官方通訊只會在手機App內進行，絕不會要求賣家離開平台或提供電郵地址。「按連結收錢」或登入網上銀行輸入「驗證碼」（實質是轉帳金額）是百分百的騙局。此外，實體支票存入後需時數天才能真正過數，切勿因「可用結餘增加」便心急退款或交貨。最安全的二手買賣方法，永遠是面交＋現金交易。

長者防騙方法【6】善用警方防騙網站查核資料

如對來電有任何懷疑，或遇上疑似上述的騙案情節，市民亦可善用警方守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑資料查核。若懷疑已經受騙，請即致電警方的「防騙易 18222」熱線求助。

防騙視伏App下載：iOS｜android

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

