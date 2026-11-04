長者日交通優惠｜11大免費搭！港鐵/小巴/巴士　樂悠咭同行可享

長者日優惠2026｜長者日將於11月15日（星期日）舉行，長者只要出示樂悠咭或長者咭就能享有不同的交通優惠，當中有些交通工具，就連同行者也能享有優惠。《香港01》長者生活頻道「01金齡」已為大家整理港鐵、巴士、電車、小巴及多間渡輪公司等交通優惠詳情，即睇下文！



長者日有不少交通工具都提供免費乘搭優惠。（資料圖片）

每年11月第三個星期日為香港長者日，2026年定於11月15日舉行。為感謝一眾長者對社會的貢獻，各大商戶及機構於長者日推出不同的優惠。

不少交通工具更提供免費乘搭優惠，而當中的受惠年齡資格、拍卡方式及適用路線略有不同，以下根據香港社會服務聯會，為各位長者整合了優惠詳情：

長者日有什麼優惠？

長者日交通優惠【1】港鐵——65歲或以上長者免費

65歲或以上長者乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士時，只需照常拍樂悠咭、長者或個人八達通，系統將自動豁免車資（收費設定為$0）。留意，優惠不適用於機場快綫、高鐵，以及東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程。若想享受東鐵綫頭等車廂，則須自行支付頭等額外費。

長者日交通優惠【2】九巴及龍運巴士——65歲或以上長者免費

65歲或以上長者只需直接拍樂悠咭，即可免費乘搭所有常規路線，拍卡時系統不會扣除任何費用。但要留意，優惠不包括P960、P968及HK1線；龍運巴士路線包括機場路線。使用前可留意所乘路線是否屬於九巴列明的除外路線。

長者日交通優惠【3】城巴——65歲或以上長者免費

65歲或以上長者使用樂悠咭、長者八達通或指定電子支付，按收費器或應用程式指示選擇「長者」後拍卡或掃描二維碼，可享免費乘車（車資設為$0）。免費乘搭不包括城巴機場快線及其通宵路線、口岸巴士、觀光城巴開篷巴士、出租、居民及僱員巴士服務。

城巴——65歲或以上長者免費（資料圖片）

長者日交通優惠【4】新大嶼山巴士——65歲或以上長者免費

65歲或以上長者，乘搭新大嶼山巴士時拍樂悠咭或長者八達通，可免費乘搭新大嶼山巴士路線；旅遊路線1R及X11R除外。

長者日交通優惠【5】電車——65歲或以上長者免費

65歲或以上長者只要在下車時向車長出示長者咭或香港身份證，即享免費乘車。老友記留意，因為當日收費器無法識別免費設定，因此切勿拍樂悠咭或八達通，以免被扣錢。此外，優惠不適用於電車租賃及「電車全景遊」。

電車——長者「叮叮」免費遊車河（資料圖片）

長者日交通優惠【6】綠色專線小巴——60歲或以上長者指定路線免車費

部分響應活動的綠色專線小巴路線亦會提供免費乘車優惠。60歲或以上長者，出示樂悠咭、長者咭或香港身份證予司機或車長，可免費乘搭綠色專線小巴624線；一名同行人士亦可免費乘搭（不設年齡限制），無須在八達通機拍卡，上車前須向司機表明同行者身份。

此外，長者出示樂悠咭或長者咭，即可免費乘搭6條將軍澳線的綠色專線小巴，毋須拍卡。適用路線如下：

15線：坑口往返康盛

15A線：坑口（北）往返茵怡花園

15M線：寶琳站往返康盛

16線：布袋澳往返寶琳

17線：藍田站往返翠林

17M線：寶琳站往返翠林



長者日交通優惠【7】天星小輪——65歲或以上長者＋1名同行者免費

65歲或以上長者及一名同行者，可免費乘搭灣仔往返尖沙咀、中環往返尖沙咀航線。長者入閘前須向職員出示長者咭或香港身份證，由職員安排經橫閘進入候船區；同行者須陪同長者到閘口表明身份，並按職員指示入閘。毋須拍八達通或樂悠咭。

長者日交通優惠【8】新渡輪——60歲或以上長者免費乘搭指定航線

60歲或以上長者出示樂悠咭或長者咭，可免費乘搭指定航線。長者入閘前只需出示樂悠咭或長者咭，不需拍八達通或樂悠咭，注意，出示長者八達通者並不能享有此優惠。各航班座位有限，船票先到先得，額滿即止。

指定航線：中環往返長洲（只限普通渡輪普通客位）、中環往返梅窩、北角往返紅磡、北角往返九龍城，以及坪洲、梅窩、芝麻灣、長洲之間的橫水渡。



新渡輪——60歲或以上長者免費乘搭指定航線（資料圖片）

長者日交通優惠【9】富裕小輪——60歲或以上長者免費乘搭

60歲或以上長者出示樂悠咭、長者咭或其他有效身份證明文件，可免費乘搭中環往返紅磡，以及北角、觀塘、啟德之間的指定航線。一位同行者亦可享有優惠，乘搭前須向職員出示證件，並按職員指示辦理。

長者日交通優惠【10】港九小輪——60歲或以上長者免費乘搭

60歲或以上（即1966年11月15日或以前出生）的長者免費乘搭中環往返榕樹灣、中環往返索罟灣，以及中環往返坪洲航線；往返坪洲及喜靈洲的特別航班除外。入閘前需向職員出示樂悠咭、長者咭或香港身份證，不需拍八達通或樂悠咭。

長者日交通優惠【11】珀麗灣客運（渡輪服務）——60歲或以上長者免費搭

60歲或以上長者可免費乘搭珀麗灣往返中環及荃灣的渡輪。入閘前需向職員出示樂悠咭、長者咭或香港身份證，不需拍八達通或樂悠咭。優惠只適用於渡輪，不適用於珀麗灣居民巴士；航班客位有限，船票先到先得。每艘渡輪只提供兩名輪椅使用者的設施。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

