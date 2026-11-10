黃仁勳認出軌！晚年婚變5大健康危機　增抑鬱症／腦退化40%風險

黃仁勳出軌｜英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳近日承認出軌，外界盛傳，黃仁勳若與老婆Lori離婚，可能會被分走千億淨資產。對普羅大眾而言，雖然未必有千億身家可以輸，但醫學研究發現，晚年婚變不但撕裂感情，更隨時增加患上心血管及腦部退化的風險！《香港01》「01金齡」為大家盤點晚年婚變的5大健康危機，並附上3個保鮮婚姻的實用小建議予大家參考！



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2025年5月，黃仁勳被拍到與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

黃仁勳承認出軌 老婆隨時分千億身家

一向予人「愛妻號」形象的黃仁勳，與現年65歲的妻子Lori結婚已41年。兩人從大學相識、攜手共建婚姻，女方更是一路陪伴他經歷英偉達（Nvidia）創業初期的低谷與起跌，堪稱科技界的模範夫妻。

然而，這位63歲的科技巨頭近日卻捲入婚外情醜聞。彭博及Axios等網站在11月8日披露黃仁勳發給英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉，令一眾網民嘩然。外界推測，若二人果真離婚，妻子Lori可能獲得千億淨資產，代價甚大！

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳近日承認婚外情。（Instagram@nvidia）

黃仁勳與妻子Lori結婚逾40年，兩人從大學相識、攜手步入教堂。（Nvidia官網）

對普羅大眾而言，我們或許毋須擔憂幾千億身家被分走一半，但步入中晚年才面臨婚變，隨時增加患上心血管及腦部退化的風險！多項研究證實，晚年婚變所帶來的慢性壓力，會悄悄拖垮身體機能。以下晚年婚變的5大健康危機，絕對值得正視：

晚年婚變健康風險【1】死亡風險飆升23%

根據《心理科學展望》（Perspectives on Psychological Science）研究發現，經歷離婚或分居的人士，其整體早逝風險比已婚人士平均高出約23%。研究團隊分析，婚姻破裂帶來的長期情緒低落與慢性壓力，會擾亂人體內分泌系統（如令壓力荷爾蒙皮質醇持續失衡），讓身體長期處於耗損狀態，進而損害心血管與免疫機能。

晚年婚變健康風險【2】增冠心病、心肌梗塞及中風機率32%

美國心臟協會（American Heart Association）指出，長期的孤獨感與社交孤立會令心臟病發作或死亡風險增加29%，中風風險更上升32%。慢性孤獨與日常伴侶衝突所引發的持續性壓力，會令收縮壓顯著升高並加劇血管發炎，進而加速動脈粥樣硬化、導致頸動脈內膜增厚，大幅提升晚年罹患冠心病、心肌梗塞及中風的機率。

長期的孤獨感與社交孤立會令心臟病發作或死亡的風險增加29%，中風風險更上升32%。（AI生成圖片）

晚年婚變健康風險【3】腦退化危機高出40%

美國佛羅里達州立大學醫學院發表於《老年學期刊》（The Journals of Gerontology）一項長達10年的研究證實，伴侶陪伴與日常互動對大腦至關重要。長者若在晚年經歷婚變、退回獨居狀態，會令日常的語言交流及社交刺激銳減。研究警告，長期處於孤獨感的人士，患上認知障礙症（腦退化症）的風險較一般人高出40%。

晚年婚變健康風險【4】免疫力降傷口癒合減慢四成

美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）一項針對婚姻壓力與免疫力的研究發現，剛經歷離婚或婚姻衝突不斷的人，體內的發炎指數會明顯飆升。同時，負責抵抗病毒的細胞活躍度會大幅下降，導致這類人群不但更容易感染傷風感冒，連傷口的癒合速度亦比常人慢近四成。

晚年婚變健康風險【5】55歲以上離婚抑鬱症風險倍增

參考PubMed醫學資料庫的老年抑鬱症大型統合分析，與維持婚姻的長者相比，55歲以上離婚人士患上晚年抑鬱症的相對風險高出逾一倍。研究指出，晚年突如其來的生活結構劇變與情感支持斷裂，加上部分長者在離婚後與成年子女關係疏離，容易令長者長期感到無助與情緒低落，令原有的慢性病病情惡化。

與維持婚姻的長者相比，55歲以上離婚人士患上晚年抑鬱症的相對風險高出逾一倍。（AI生成圖片）

長者晚年婚變｜香港社福界倡3招 晚年婚姻保鮮法

步入晚年或退休後，夫妻相處時間增加，容易產生磨擦。香港家庭福利會（家福會）及香港公教婚姻輔導會等機構均指出，要預防晚年婚變，不能單靠忍讓及迴避，應該由以下3個習慣做起：

維持晚年婚姻方法【1】建立專屬的「第三空間」

專家建議，雙方必須保留個人的喘息空間，各自發掘新興趣（如報讀長者學苑、參與社區義工），建立家庭與伴侶以外的「第三空間」，透過適當的距離減少日常磨擦，而獨立社交圈子更能為夫妻日常對話注入新話題，避免相看生厭。

維持晚年婚姻方法【2】吵架時善用「暫停鍵」

發生爭執時，切忌將「離婚」掛在嘴邊。雙方應事先約定一個「暫停手勢」或暗號，情緒失控時強制抽離現場，給予彼此24小時的冷靜過渡期。

維持晚年婚姻方法【3】及早尋求專業輔導

不少香港長者抱著「家醜不出外傳」的傳統觀念，導致婚姻裂痕拖延至無法挽回的地步。現時家福會、香港明愛等機構均設有專業的婚姻及家事調解服務。當發現溝通出現死結，應立刻向專業機構求助。

婚姻輔導服務👉 香港家庭福利會（家福會）｜香港明愛｜香港公教婚姻輔導會

本文作者：蘇翰林

《香港01》「01金齡」、「好食玩飛」頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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