長者保暖｜氣溫降至13°C！保暖注意2部位防肺炎　推4茶飲補氣養血

長者保暖｜天文台預料，受東北季候風影響，周二（10日）氣溫低見16°C，分區氣溫更低至13°C，未來兩三日早上清涼，日夜溫差頗大。這時候長者最易感冒，註冊中醫梁楚凝建議，這段期間長者應該「早睡晚起」，等待太陽升起後才起床，以保護人體的陽氣，維持身體的溫暖。同時亦應遠離寒冷的地方，多穿衣物免受風寒，還推介4款保暖茶飲，助大家度過寒冬。



冬天要好好保護頭部和下肢，這樣對預防呼吸道感染和促進整體健康很重要。（資料圖片）

長者保暖｜注意2部位 防感冒併發肺炎

註冊中醫梁楚凝指，冬天要好好保護頭部和下肢，這樣對預防呼吸道感染和促進整體健康很重要。因為頭部是「諸陽之會」，也就是陽氣的聚集之處，手足三陽經也會通過頭部。因此，保護頭頸部的血液循環，可以幫助調節陽氣的流動，維持身體的平衡。

除了保暖，也要注意飲食方面，冬季忌寒涼生冷，應避免飲用冷飲、涼茶及食用寒涼食物，如魚生、雪糕、西瓜等。大家可多吃黑色食物補腎防寒，也可多吃芡實、淮山、黑豆、黑芝麻等食物健脾補腎。此外，梁醫師還推介4種保暖養生茶飲，讓大家在嚴寒的天氣下，驅寒保暖，養生健體。

長者保暖｜養生4大茶飲

紅棗被歸類為補氣類藥材，冬天能夠補脾胃，有補氣養血作用。（網上圖片）

長者保暖養生茶【1】紅棗杞子茶 補氣養血健脾胃

紅棗被歸類為補氣類藥材，紅棗茶能夠補脾胃，有補氣養血作用，而紅棗的糖分及熱量不低，適合在冬天補充能量。紅棗含有的山楂酸、黃酮類及多醣類，這些都是身體不可或缺的抗氧化物，能幫助身體清除過多的自由基，防止細胞過度氧化，有助增強身體抗氧化能力，抵禦細胞損傷。而杞子有促進血液循環的作用，在冬季有保暖的功效。

紅棗杞子茶食譜

材料：

紅棗：10粒

杞子：15克

熱水：1公升



做法：

熱水煲10分鐘至紅棗及杞子出味，放涼即可飲用，喜歡的話也可以加入桂圓，增添風味。



糯米有補中益氣，補虛補血的作用，可以暖中驅寒。（網上圖片）

長者保暖養生茶【2】糯米紅茶 補中益氣解脾胃虛寒

糯米有補中益氣，補虛補血的作用，可以暖中驅寒，以及緩解脾胃虛寒的作用。冬季飲用紅茶可以增強陽氣，因為紅茶屬於能生熱暖腹的茶類，其蛋白質和糖分能夠增強人體的抗寒能力，在冬季佳節，長者容易吃多了，此茶飲有助消化及去除油脂的作用。

糯米紅茶食譜

材料：

糯米：50克

紅茶：5克

熱水：500毫升



做法：將糯米洗淨放入鍋中，加入適量清水煮滾。在煮好的糯米中加入紅茶，即可飲用。



核桃有補腎固精及補血養氣功效，在冬季有進補暖身的作用。（網上圖片）

長者保暖養生茶【3】核桃綠茶 補腎固精降血壓

核桃有補腎固精及補血養氣功效，在冬季有進補暖身的作用。核桃含有精胺酸，有助減少患心臟病的風險及協助舒張血管以輔助調節血壓，同時有助改善胰島素敏感度，對糖尿病患者的血糖管理具輔助益處。綠茶含豐富的兒茶素有助防癌、護心、降膽固醇等潛在益處。

核桃綠茶食譜

材料：

核桃仁：50克

綠茶：5克

熱水：500毫升



做法：將核桃仁與綠茶混合在一起用開水沖泡，大約煲5分鐘之後就可以飲用了。



香蕉蜂蜜茶在冬季可為身體提供足夠的能量以作保暖。（網上圖片）

長者保暖養生茶【4】香蕉蜂蜜茶 滋潤通便抗氧化

此茶飲適合一些乾燥或者是便秘的患者，香蕉是高熱量及高糖分的食物，在冬季可為身體提供足夠的能量以作保暖，有β胡蘿蔔素及維他命C及E，有抗氧化作用，有助抵抗自由基損害並具抗氧化作用，蜂蜜有滋潤的功能，能滑潤腸管幫助排便，同時能夠滋潤冬天乾燥的天氣。此茶飲是高糖分飲品，糖尿病人士不宜多飲。

香蕉蜂蜜茶食譜

材料：

香蕉：1隻

綠茶：5克

蜂蜜：1茶匙

熱水：1公升



做法：綠茶用開水沖泡5分鐘，再將茶水和香蕉一起沖泡，10分鐘後加入蜂蜜即可飲用。



註冊中醫梁楚凝（受訪者提供）

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

