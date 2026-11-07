長者心悸｜飯後心跳加快中風機率高5倍！6原因忌高糖3招改善心悸

長者心悸｜不少長者食飽飯後，偶爾會感到心跳加速甚至心悸胸悶。美國心臟電生理科醫師（Electrophysiologist）Dr. Jay Sengupta解釋，長者飯後血液會集中流向胃部以協助消化，為了維持全身血液循環，心跳自然會變快。然而，如果這種飯後心悸的情況頻繁出現，絕對不容忽視！



長者心悸｜專家揭長者飯後心跳加快原因 中風機率增5倍

飯後出現心悸反應，可能是心律不整（如心房顫動）的警號。美國心臟協會（AHA）警告，由心房顫動誘發的心悸，隨時會危及性命。因患者的中風風險比一般人高出足足5倍。心房紊亂的跳動不僅會影響心室收縮，更隨時引發心臟衰竭。

飯後出現心悸反應，可能是心律不整（如心房顫動）的警號。（AI生成圖片）

長者飯後為什麼會心悸？心臟電生理科醫師Dr. Jay Sengupta指出，長者飯後，大量血液會集中流向胃腸道以助消化，此時周邊血管如果未能有效收縮，容易引起「餐後低血壓（Postprandial Hypotension）」。

心臟為了代償供血不足便會加快跳動，若伴隨交感神經刺激，部分長者血壓亦可能出現異常波動甚至驟降引致頭暈胸悶，並有機會出現心悸、胸悶或頭暈目眩等不舒服症狀。

部分長者血壓亦可能出現異常波動甚至驟降引致頭暈胸悶，並有機會出現心悸、胸悶或頭暈目眩等不舒服症狀。（網上圖片）

長者飯後為什麼會心悸？

除此之外，長者飯後出現心悸反應，亦與其進食的食物有關。綜合心臟電生理科醫師Dr. Jay Sengupta以及台灣外科醫師陳榮堅的專欄，以下6大食物亦有機會導致飯後心悸：

長者飯後心悸原因【1】飲用太多咖啡因

飲用太多咖啡，會攝入過量咖啡因而導致心悸或心律失常。能量飲品或汽水都含有咖啡因，咖啡因有利尿的特性，脫水會加重心悸問題。

長者飯後心悸原因【2】進食過多糖分

攝入過量糖會導致身體釋放腎上腺素，從而增加心率。2020年至2026年膳食指南建議，糖每日攝取量不可超過熱量的10%，相當於50克糖。

長者飯後心悸原因【3】飲用過量酒精

對於心律失常或心悸的人來說，酒精是最常見的誘因之一。飲酒會對心臟產生不良影響，尤其是較高濃度的酒精，心悸問題將會加劇。

飲酒會對心臟產生不良影響，尤其是較高濃度的酒精，心悸問題將會加劇。（AI生成圖片）

長者飯後心悸原因【4】進食過多碳水化合物

進食大量碳水化合物後，人體會將其分解為葡萄糖並引起血糖飆升，劇烈的血糖波動容易刺激自主神經，導致心跳加快或心律失常。

長者飯後心悸原因【5】含酪胺食物

含酪胺食物其實就是一些經過發酵或醃製的加工食物，如芝士、乳酪、臘腸、煙肉、香腸、紅酒及啤酒等。酪胺（Tyramine）是酪氨酸的衍生物（單胺化合物），進入體內會令血壓升高，增加心率並導致心悸。

長者飯後心悸原因【6】胃部消化功能下降

長者的胃部消化功能不好，飯後出現胃脹氣，將橫膈往上頂，限制了肺部呼吸擴張的空間 ，從而導致胸悶、心悸等不適症狀。

飯後出現胃脹氣，將橫膈往上頂，限制了肺部呼吸擴張的空間 ，從而導致胸悶、心悸等不適症狀。（AI生成圖片）

長者心悸｜3個方法改善長者飯後心悸

如果長者想改善飯後心悸的情況，不妨參考《U.S. News & World Report》健康專欄的3個改善方法：

改善長者飯後心悸【1】避免暴飲暴食（少食多餐）

食太飽其實對心臟的衝擊很大，較大機會出現心悸、胸悶、心臟不舒服的感覺。

長者飯後心悸改善【2】充足睡眠

睡眠能讓身心休息，也可讓腸胃消化機能穩定。一般來說，長者每天需要7小時以上的睡眠。

長者飯後心悸改善【3】飲食清淡（減鹽控脂）

濃味、刺激性食物、高脂肪及高糖食物，含酪胺的發酵或醃漬加工食物，都是導致心悸的主因，應該減鹽，及避免重口味的飲食。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

