長者覆診接送｜無障礙巴士｜不少長者都要定期到醫院或診所覆診，但大多數醫院位置較偏遠，對於行動不便，甚至需要以輪椅代步的長者來說，可說極不方便，難道每次都要搭的士出入？其實，除了政府提供免費的「非緊急救護運送服務」外，坊間也有多個機構提供無障礙穿梭巴士服務，接載有需要人士到醫院覆診，車費最平只需$2，同行者部分更可享免費！今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家介紹香港3大機構無障礙巴士服務，立即往下看！



長者覆診接送【1】冠忠無障礙復康穿梭巴士——每程$2／毋須預約／覆蓋30間公立醫院

冠忠無障礙復康穿梭巴士逢星期一至日均提供服務（注意：部分路線只設星期一至五），服務時間由上午7點至晚上7點半都有，設有15條循環路線，主要來往港九新界超過30間公立醫院及專科診所（包括瑪麗、伊利沙伯、威爾斯親王及屯門醫院等，詳見下表），部分路線亦途經普通科門診診所（家庭醫學診所）、護養院、安老院、康復中心等等，並途經屋邨、港鐵站方便市民乘坐。

車廂配備電動輪椅升降台及固定裝置，輪椅人士及1位陪同者可優先上車。即日起至2027年5月31日，所有乘客均可享每程$2優惠。

冠忠無障礙復康穿梭巴士（facebook@冠忠無障礙 Kwoon Chung Inclusive）

冠忠無障礙復康穿梭巴士覆蓋範圍： 港島區 瑪麗醫院 大口環根德公爵夫人兒童醫院 東華三院馮堯敬醫院 葛量洪醫院 黃竹坑醫院 東華醫院 東區尤德夫人那打素醫院 九龍區 伊利沙伯醫院 廣華醫院 九龍醫院 香港眼科醫院 聖母醫院 東華三院黃大仙醫院 香港佛教醫院 聖德肋撒醫院 瑪嘉烈醫院 明愛醫院 葵涌醫院 基督教聯合醫院 香港兒童醫院 啟德醫院 新界區 將軍澳醫院 靈實醫院 香港中醫醫院 威爾斯親王醫院 沙田醫院 大埔醫院 雅麗氏何妙齡那打素醫院 博愛醫院 天水圍醫院 此外，路線更會覆蓋多間普通科門診診所（家庭醫學診所）。

冠忠無障礙復康穿梭巴士

服務範圍：全港多達30間公立醫院、專科診所及復康院。

服務對象：行動不便人士（包括長者）、持有效殘疾人士登記證人士及其陪同者

收費詳情：每人每程$2（接受現金不設找贖、八達通及支付寶HK）

預約方法：毋須預約，按需要在預設上客站排隊候車

查詢電話：29798777（每日上午9時至下午6時）／WhatsApp查詢：52945617

長者覆診接送【2】香港復康會「易達巴士——長者接載服務」——每程$15起／同行者免費／點對點

香港復康會「易達巴士——長者接載服務」專為行動困難的長者提供點對點接載服務，往返醫院覆診或參與活動；未滿60歲但因中風致行動不便的康復病人，亦可透過試驗計劃參與。

使用者須先申請成為會員方可使用服務，每程車費由$15至$70不等，視乎車程遠近，同區一般只需$15，且每位會員可由1位非覆診陪同者陪同免費乘車。系統會安排行程相近的會員同車，若陪同者需用輪椅或輔助器材，須於預約時說明。

香港復康會「易達巴士—長者接載服務」。(香港復康會圖片)

香港復康會「易達巴士——長者接載服務」收費表。（AI生成圖片）

香港復康會「易達巴士——長者接載服務」

服務範圍：港島東、港島西、九龍東、九龍中、九龍西、新界東、新界西及大嶼山

服務對象：60歲或以上行動困難長者（須自理或由照顧者陪同，並先登記成為會員）

收費詳情：每人每程$15至$70（視乎地區遠近），1位陪同者免費

預約方法：成為會員後，於覆診期前60天內致電預約（先到先得）

查詢及預約熱線：23480608

長者覆診接送【3】聖雅各福群會「愛心小巴」——每程$10／可申請豁免

聖雅各福群會「愛心小巴」逢星期一至五為長者及傷殘人士提供社區無障礙交通服務，往返醫管局轄下醫院及門診覆診。小巴設有12個座位、3個輪椅位及自動升降板，服務範圍覆蓋港島（西區、南區、東區）及新界（荃灣、葵涌、青衣）。每程收費$10，如經濟有困難者可經社工轉介申請豁免。

聖雅各福群會「愛心小巴」（聖雅各福群會圖片）

聖雅各福群會「愛心小巴」

服務範圍：西區、南區、東區、荃灣、葵涌及青衣

服務對象：領取綜援或經濟有困難的長者／傷殘人士；或行動不便及無法乘坐一般交通工具之長者／傷殘人士

收費詳情：每人每程$10（只限八達通）；如經濟困難、經社工轉介可豁免收費

預約方法：用車前3個月內至最少3個工作天前致電或傳真表格預約（更改或取消須提前最少2小時通知，無故缺席須付$50行政費）

預約／查詢電話：28187400

長者覆診接送｜臥床或住唐樓點算？免費申請政府「非緊急救護車」

除了以上穿梭巴士提供定點或點對點接載外，如果長者長期臥床、需要持續供氧，或者居住於無電梯唐樓致上落樓梯有困難，家人可向主診醫生、醫護人員或醫務社工查詢，申請由醫院管理局提供的「非緊急救護運送服務」（NEATS），或醫療輔助隊的「非緊急救護車載送服務」。兩者均免費提供點對點救護車接送，視乎評估更可提供上落樓梯支援。

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

