照顧者津貼申請｜社署推行的「低收入家庭護老者生活津貼」已恆常化，每個月向照顧者發放$3,300津貼，若經評估有能力同時照顧超過1位合資格長者，每月最高可獲發$6,600。《香港01》「01金齡」頻道已為大家整理申請資格、入息上限、申請方法及報名連結，詳情即看下文！



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「以老護老」的現象愈趨普遍，立法會《數據透視》指出，截至2024年，全港共有28.3萬戶雙老家庭，數目比2015年大幅增加75.6%，反映本港人口高齡化加劇，社會對護老支援的需求日益殷切。

社署推行「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」（又稱「照顧者津貼」），為低收入家庭的照顧者發放生活津貼，補貼生活開支，讓有長期護理需要的長者能在照顧者的協助下，得到更適切的照顧。

社署推行「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」，為低收入家庭的護老者發放生活津貼，補貼生活開支。（AI生成圖片）

照顧者津貼計劃｜申請資格是什麼？

受照顧長者須符合以下條件：

照顧者津貼計劃申請資格【1】居港身份

須為香港居民及居於香港

照顧者津貼計劃申請資格【2】正在輪候資助服務

提交申請時（以郵戳日期為準），須經社署「安老服務統一評估機制」評定及建議為「適合社區照顧服務及／或院舍照顧服務」，並仍在中央輪候冊輪候資助長期護理服務。

注意，若長者尚未接受評估，照顧者應先聯絡所屬地區的長者地區中心（DECC）、長者鄰舍中心（NEC）、綜合家庭服務中心（IFSC）或醫院的醫務社工部，由認可評估員為長者安排評估及登記輪候冊後，才能正式遞交津貼申請。



長者地區中心地址｜長者鄰舍中心地址｜綜合家庭服務中心地址

照顧者津貼計劃申請資格【3】居於社區

在申請及領取津貼期間，須居於社區及沒有使用任何院舍照顧服務。

受照顧長者須為香港居民及居於香港。（AI生成圖片）

照顧者須符合以下條件：

照顧者津貼計劃申請資格【1】居港身份及無僱傭關係

須為香港居民及居於香港（經各項人才入境計劃來港人士及其受養人不合資格），並與受照顧長者沒有任何形式的僱傭關係。

照顧者津貼計劃申請資格【2】具備照顧能力

須有能力承擔照顧責任（未滿15歲人士、自身正輪候資助長期護理／指定康復／療養服務人士，或傷殘津貼受惠人，均不視為合適照顧者）。

照顧者津貼計劃申請資格【3】每月照顧時數

照顧1名合資格長者，每月須提供不少於80小時照顧；如同時照顧超過1名合資格長者，每月須提供合共不少於120小時照顧（包括日常膳食、家務、藥物管理、接送、個人護理、安撫長者行為或情緒，以及照顧者出席培訓的時數）。

照顧者津貼計劃申請資格【4】不可雙重領取特定津貼

須沒有領取綜援、長者生活津貼、傷殘津貼，或以照顧同一名長者申領「為低收入的殘疾人士護老者提供生活津貼計劃」津貼。

照顧者津貼計劃申請資格【5】屬低收入家庭

照顧者及同住家庭成員的家庭每月入息，須不超過指定入息上限（詳情見下表），資產並不計算在內。

提提大家，每名合資格受照顧長者只可由一位照顧者申請及領取津貼，若有多於一位照顧者，須自行協商由其中一位提出申請。



每名合資格受照顧長者只可由一位照顧者申請及領取津貼。（AI生成圖片）

照顧者津貼計劃｜家庭每月入息怎樣計算？

照顧者津貼計劃不設資產審查，只計算照顧者及同住家庭成員於遞交申請表月份前3個月的平均每月入息，當中包括工作收入（薪酬、花紅、佣金、經商利潤等）及其他收入（子女供養、親友資助、每月退休金、租金及投資利息收益等）。

不過，以下項目不會計入家庭入息：

1. 強積金（MPF）的5%強制性僱員供款；

2. 自住物業的「安老按揭計劃」及「保單逆按計劃」每月所獲款項；

3. 政府提供的經濟援助、慈善捐款及關愛基金津貼等。



家庭每月入息限額 住戶人數 每月入息上限 1 $18,750 2 $25,125 3 $31,500 4 $39,675 5 $50,025 6或以上 $55,800

照顧者津貼計劃不設資產審查，只計算照顧者及同住家庭成員於遞交申請表月份前3個月的平均每月入息。（資料圖片）

照顧者津貼計劃｜申請方法及所需文件是什麼？

合資格照顧者可透過社署網上表格提交申請（須以「智方便+」進行數碼簽署），或下載並填妥申請表格，連同以下4項所需文件寄回或交回「社署照顧者津貼組」：

1. 照顧者及同住家庭成員的身份證明文件副本；

2. 受照顧長者的身份證明文件副本；

3. 照顧者填寫的「款項付予銀行授權書」（GF179A）正本（如經網上遞交申請，正本仍須另行郵寄）；

4. 照顧者的銀行存摺或月結單第一頁副本。



社署審核申請後，會向申請人發出結果通知書，並將合資格個案轉介至負責推行計劃的認可服務單位跟進。

獲批津貼期間，照顧者及長者須與認可服務單位社工定期會面或接受家訪、參與支援服務，並按規定填報照顧時數表（每月需達最少80小時；照顧多於一名長者需最少120小時）。

社署照顧者津貼組聯絡資料

地址：灣仔愛群道44號戴麟趾夫人訓練中心4樓404室

電話：3468 5636

電郵：castenq@swd.gov.hk

辦公時間：星期一至五上午9時30分至下午1時、下午2時30分至下午5時（公眾假期除外）



本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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