平安鐘｜受強烈東北季候風及一道雲帶影響，未來一兩日廣東沿岸相當清涼，內陸地區早晚寒冷。天文台預料，本港明日（20日）氣溫低見攝氏15度；預料另一股東北季候風會在下周二（24日）抵達華南沿岸，下周中期該區將再度轉涼。氣溫驟降，長者一旦在家居發生意外，後果可大可小。



為支援有需要的長者及殘疾人士，長者安居協會設有平安鐘服務資助計劃，符合資格的人士可透過關愛隊轉介，申請全額資助的免費平安鐘服務。想知點免費申請平安鐘？如何合乎資格？即睇下文！



符合資格的人士可透過關愛隊轉介，申請全額資助的免費平安鐘服務。（長者安居協會）

平安鐘資助計劃｜聯同關愛隊協助合資格用戶免費申請

長者安居協會於今年度繼續獲委託為新一輪「緊急召援系統（平安鐘）服務資助計劃」的服務營辦機構，與社署及全港18區關愛隊緊密合作，為有需要的獨老、雙老及殘疾人士住戶安裝及使用一線通平安鐘服務。新一輪計劃已於今年4月1日起接受關愛隊轉介合資格的長者及殘疾人士住戶，提供免費平安鐘服務及相關支援服務等。

協會與社署及關愛隊合作為有需要長者提供免費平安鐘服務。（長者安居協會圖）

平安鐘資助計劃｜新增2項支援服務

協會在新一期計劃中加入出院病人及照顧者慰問及不活躍用戶跟進兩項支援服務：

【1】出院病人及照顧者慰問

當長者或殘疾人士離開醫院後，如協會在有「醫健通」授權的情況下收到通知，出院後會接獲社工致電慰問。如有需要，協會將提供「管家易」上門照顧服務或心理輔導。

【2】不活躍用戶跟進

協會每兩個月透過電話至少慰問用戶一次，主動了解用戶身心健康狀態，並作出適時轉介。若在半年內未能成功慰問用戶，協會便通知相關地區關愛隊進行家訪。

平安鐘免費申請｜平安鐘計劃包含甚麼服務？

【1】定期電話慰問：由慰問專員定期致電用戶，關心其身體健康狀況。

【2】健康諮詢：提供24小時緊急支援。

【3】預約門診：協助用戶預約普通科門診及專科門診。

【4】情緒支援：為有需要的用戶提供情緒輔導及轉介服務。

【5】出院病人及照顧者慰問（新設）

【6】不活躍用戶跟進（新設）

平安鐘計劃包含4大服務。（AI生成圖）

平安鐘免費申請｜申請方法是什麼？

資助計劃主要透過全港18區的關愛隊進行轉介，有需要的獨居長者、雙老家庭或殘疾人士住戶，可以主動聯絡所屬地區的關愛隊，查詢申請資格及轉介詳情。關愛隊隊員會評估申請人的情況，並協助合資格人士辦理申請手續。步驟如下：

【第1步】：於民政事務總署查閱住戶所屬地區的關愛隊聯絡電話。

👉🏻關愛隊聯絡電話查閱

【第2步】：致電關愛隊，說明想申請社署資助平安鐘。

【第3步】：關愛隊會上門評估及幫忙填表，批核後即有專人安裝。

平安鐘資助計劃｜如何合資格免費申請平安鐘？

申請住戶只須符合下列三項條件，即有機會可申請免費服務：

【1】住戶類別／居住情況（符合其一即可）

65歲或以上的獨居長者／

65歲以下的獨居殘疾人士／

同住者均為65歲或以上的長者／

同住者均為65歲或以上及／或殘疾人士

【2】未符合現有其他使用平安鐘的津貼資格。

【3】入息及資產資格（符合其一即可）

- 現正領取「公共福利金計劃」下的長者生活津貼；或

- 家庭每月入息及總資產均不超過指定限額

（參照社署長者生活津貼最新入息及資產上限，即獨居或單身申請人每月收入不多於 $10,900且總資產不超過$415,000；夫婦申請人每月收入不多於$16,680且總資產不超過 $630,000）。

＊計劃名額及最新入息資產審查細則，均以所屬小區關愛隊及長者安居協會處理申請時的最新公布為準。



本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

