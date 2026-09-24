長者內地交通優惠｜9大城市免費搭車　深圳/珠海/廣州＋申請方法

長者內地交通優惠2026｜近年有不少港人趨向移居大灣區養老，大灣區多個城市包括深圳、珠海、廣州等亦推出了針對60歲以上長者的免費或半價交通優惠，《香港01》「金齡」是次整合大灣區9大城市的交通優惠詳情、申請資格及方法，即看內文了解！



長者內地交通優惠【1】深圳——滿60歲任搭巴士／地鐵

深圳市近年推出了長者乘車優惠，無論是哪一個國家或城市的旅客，只要年滿60歲或以上，均可以免費乘搭深圳地鐵。長者只需要以頤年卡拍卡入閘，或透過人工通道出示回鄉證後便可免費乘坐地鐵。

此外，香港長者在深圳搭巴士同樣可以免費，只需要在上車時通過巴士上的讀卡機讀取深圳頤年卡或港澳居民居住證，即可免費乘搭巴士。

年滿60歲的香港居民可以憑回鄉證免費搭車（資料圖片）

深圳長者交通優惠｜頤年卡申請資格

只要年滿60歲或以上的香港長者均可辦理。現時香港居民持回鄉證與內地手提電話號碼，即可前往深圳指定銀行網點（如平安銀行、建設銀行等口岸或市區分行）直接申辦頤年卡，無需提供深圳住址證明；如長者在深圳居住，則可憑港澳居民居住證辦理。

有效身分證明文件包括：

（1）香港、澳門特別行政區的港澳居民來往內地通行證（回鄉證）或中華人民共和國港澳居民居住證



深圳長者交通優惠｜頤年卡5大申請方法

（1）「i深圳」手機應用程式辦理

步驟1：下載「i深圳」手機應用程式

步驟2：在主頁面選擇「辦事」

步驟3：選擇「個人辦事」＞「養老」

步驟4：在「優待服務」一欄選擇「智慧養老頤年卡」

步驟5：輸入及上傳所需資料



長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身分證和手機，前往各分行辦理激活。

（2）網上申請

掃描二維碼申請（圖片來源：平安銀行網頁截圖）

步驟1：掃描二維碼

步驟2：進入頤年卡申請頁面申請

步驟3：輸入及上傳所需資料



長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身分證和手機，前往各分行辦理激活。

（3）分行預約辦理

長者或其家屬可以透過「深圳民政」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」APP等，線上填報開卡資料，選擇「分行辦理」。若要到分行辦理必須事先進行預約，並在預約時段內前往指定網點，帶同身分證及手機辦理。

（4）社區集中辦理

各區民政局組織指導社區工作站設立社區集中受理辦卡活動日，平安銀行工作人員進駐社區提供頤年卡辦卡服務，現場掃描身分證、拍攝照片、確認聯繫電話等信息，製卡完成後再送卡到社區，申請人可持身分證及手機在社區領卡啟用。

（5）預約上門辦理

對於行動不便、臥病在床在院的老人，可聯絡所在社區，預約銀行上門辦卡，後續由銀行統一安排時間和工作人員進社區上門提供辦卡服務。

長者內地交通優惠【2】珠海——滿60歲免費搭巴士

年滿60歲的香港居民，只要申請「珠海通長者卡」，即可於珠海市免費乘搭巴士。

年滿60歲的香港居民可免費在珠海搭車（圖片來源：投資推廣署）

珠海長者交通優惠｜珠海通長者卡申請資格

居住在香港特別行政區並持有《港澳居民來往內地通行證》，且年滿60歲或以上的長者，不限男女，不限戶籍，均可辦理。

珠海長者交通優惠｜珠海通長者卡申請方法

（1）現場辦理（香港）

香港長者可以前往4個工聯會的代辦點：香港工聯會大灣區社會服務社、工聯會九龍城地區服務處、工聯會港島東地區服務處、工聯會葵青地區服務處辦理，申請需時30日，並需帶同以下所需文件辦理：

（1）《港澳居民來往內地通行證》正本

（2）近期白底彩照證件照一張

（3）HK$20工本費；

（4）填寫辦卡資料登記表



（2）現場辦理（內地）

自行前往珠海通香洲／斗門客服中心自助辦理處，或中山、深圳、廣州及惠州等地的辦理點，帶齊所需文件辦理。於珠海申請者，大約15個工作天後可領取珠海巴士長者卡；其他地區申請則需要30個工作天。

（1）《港澳居民來往內地通行證》正本

（2）身分證

（3）近期白底彩照證件照一張

（4）¥15工本費



（3）網上申請

步驟1：關注並進入「珠海TONG」微信公眾號，點擊菜單欄「珠海TONG」

步驟2：點擊「優惠卡申辦|掛失」＞「長者卡新辦、補辦」

步驟3：點擊「長者卡申辦」＞選擇「非大陸居民」

步驟4：輸入及上傳所需資料

步驟5：資料審核通過後5個工作天內，珠海通長者卡會寄送到收貨地址



長者內地交通優惠【3】廣州——60歲半價／65歲免費

60歲以上長者辦理「老年人優待卡」，乘坐廣州市公共交通工具將享受不同程度的優惠待遇，其中60歲以上長者可享受半價交通優惠，年滿65歲的長者則可享免費。

年滿65歲香港居民可免費在廣州搭車（圖片來源：維基百科）

廣州長者交通優惠｜老年人優待卡申請資格

年滿60歲並持有廣州市辦理的有效居住證件即可辦理，有效期為2年。申請時要提供以下文件：

（1）《港澳居民來往內地通行證》正本

（2）廣州市辦理的有效港澳台居民居住證原件

（3）近期白底彩照證件照一張



廣州長者交通優惠｜老年人優待卡申請方法

（1）APP網上申請

步驟1：下載「穗好辦」APP

步驟2：打開「穗好辦」APP＞前往「特色專區」＞選擇「民生一站式服務」

步驟3：前往「衛健服務」＞選擇「廣州市老年人優待卡的核發」

步驟4：輸入及上傳所需資料



（2）微信網上申請

步驟1：進入微信「粵省事」小程序

步驟2：進入「粵省事」首頁＞點擊「辦事」

步驟3：點擊「人生事」＞選擇「養老退休」

步驟4：選擇「廣州老年人優待卡核發」＞點擊「開始申請」

步驟5：選擇「老年人優待卡申領」

步驟6：輸入及上傳所需資料



（3）現場辦理

即將年滿60歲的長者可提前2個月到居住證登記地址所在地的街鎮政務服務中心辦理。

長者內地交通優惠【4】佛山——60歲半價／65歲免費

佛山市為年滿60歲的長者提供交通優惠，只要持有「佛山市老年人優待證」（藍卡；60至64歲長者適用）或「老年人優待證」（黃卡；65歲或以上適用）即可分別享有半價及免費乘坐佛山市內公共交通。

佛山長者優惠分為藍卡及黃卡（圖片來源：投資推廣署）

佛山長者交通優惠｜佛山市老年人優待證申請資格

只要年滿60歲並且居於佛山，便可以申請「佛山市老年人優待證」或「老年人優待證」，更可以提早6個月申請辦理！申請時亦須要提供有效身分證明文件，包括：

（1）內地電話號碼

（2）《港澳居民來往內地通行證》正本

（3）近期白底彩照證件照一張



佛山長者交通優惠｜佛山市老年人優待證申請方法

（1）現場辦理

到居住地村（社區）黨群中心服務窗口辦理。

長者北上交通優惠【5】東莞——滿65歲免費乘指定路線

港澳居民只要年滿65歲或70歲，即可以「東莞非莞籍敬老優待卡」免費乘坐市區規定的巴士線路。

東莞市提供「東莞非莞籍敬老優待卡」予長者使用。（圖片來源：廣東省情網）

長者交通優惠｜申請資格

持有效《居住證》的非東莞籍常住長者，可申領「敬老優待卡」免費乘坐全市常規公共巴士，申請資格視乎情況而定：

【1】非莞籍、在莞退休（門檻較低）：

香港長者曾在東莞工作、並在東莞享受社會養老保險待遇，可直接申請。年齡要求為男性年滿60周歲、女性年滿55周歲，需提供回鄉證及退休證，辦妥後可享免費乘搭地鐵及巴士。

所需文件包括：身分證、退休證



【2】非莞籍、在莞居住（門檻較高）：

如果長者沒有在東莞退休，而是以居住身份申請，男性需年滿70歲、女性則需年滿65歲，辦妥後可免費乘坐巴士。這類申請者需提供港澳居民居住證及回鄉證。

所需文件包括：身分證、居住證



長者交通優惠｜申請方法

（1）網上申請

步驟1：下載「i莞家」APP

步驟2：打開「i莞家」APP＞點擊「更多服務」＞選擇「民政服務」

步驟3：點擊「敬老優待卡的核發」

步驟4：輸入及上傳所需資料



（2）現場辦理

到居住地的村（居）委會申請辦理優待卡。

長者內地交通優惠【6】中山——滿60歲免費

年滿60歲或以上香港居民在中山可申請辦理「老年人巴士IC卡」，免費乘坐中山公共汽車。

年滿60歲的香港居民可以申請中山免費交通優惠。（圖片來源：香港旅遊發展局）

長者交通優惠｜申請資格

年滿60歲以上香港居民，持有有效期限內的「中山市港澳居民居住證」即可辦理申請。所需文件包括：

（1）香港身分證原件及影印本

（2）中山市港澳居民居住證原件及影印本

（3）近期正面電子免冠彩色證件相。



長者交通優惠｜申請方法

（1）現場辦理

申請者須帶同所需文件到中山通IC卡客服中心、小欖客運站或BRT快速公共汽車月台，辦理相關申請。

長者內地交通優惠【7】肇慶——滿60歲免費

年滿60歲或以上長者，以「嶺南通·肇慶通」免費乘車IC卡（以下簡稱免費乘車IC卡），享有免費乘搭本市城區公共汽車的待遇。

嶺南通·肇慶通（圖片來源：嶺南通）

長者交通優惠｜申請資格

年滿60歲的香港居民皆可申請。申請所需文件如下：

（1）《港澳居民來往內地通行證》正本

（2）1寸彩色免冠照片1張



長者交通優惠｜申請方法

（1）網上辦理

步驟1：進入「肇慶巴士」或「肇慶通智慧卡」微信公眾號

步驟2：點擊「老人辦卡」

步驟3：輸入及上傳所需資料



選擇EMS郵寄領取IC卡的，工本費及郵資透過郵政EMS到付收取；選擇自行領取的，辦卡人（或代辦人）按嶺南通IC卡客服中心電話或資訊通知的預約時間，到端州區牌坊東巴士首末站嶺南通IC卡服務中心領取。

（2）現場辦理

辦卡人攜帶需提交的資料到端州區牌坊東巴士首末站嶺南通IC卡服務中心辦理。現場取卡，一次辦結。

長者內地交通優惠【8】惠州——滿65歲免費

年滿65歲或以上的香港居民可申領「惠州市老年人優待證」，免費乘坐惠州市行政區域內巴士。

香港居民年滿65歲即可申請惠州市老年人優待證（圖片來源：維基百科）

長者交通優惠｜申請資格

年滿65歲的香港居民。申請文件如下：

（1）身分證明文件

（2）小一寸藍底免冠彩色相片



長者交通優惠｜申請方法

（1）現場辦理

帶齊所需文件，到鄉鎮（街道）老齡辦或民政辦、社會事務辦辦理。

長者內地交通優惠【9】江門——住滿半年享優惠

在江門市區居住滿半年、年滿60歲及以上的香港居民可申領《五邑通長者乘車卡》，年滿60歲而未滿65歲的長者可享受半價交通優惠，65歲以上的長者可免費乘坐。

年滿60歲的香港居民，並且居於江門即可辦理五邑通長者乘車卡（圖片來源：香港旅遊發展局）

長者交通優惠｜申請資格

年滿60歲的香港居民，並且居於江門即可辦理。所需文件包括：

（1）《港澳居民來往內地通行證》正本及影印本

（2）當地公安部門核發的《境外人員住宿登記證明》

（3）身分證

（4）近期免冠白底電子證件照



長者交通優惠｜申請方法

（1）自助申請

+ 6

步驟1：使用「僑都之窗」自助終端申請

步驟2：點擊「五邑通長者卡申辦」＞點擊「長者卡申辦」

步驟3：掃描身分證並點擊進入自助服務系統

步驟4：選擇取卡區域及地點

步驟5：輸入聯繫方式，然後付款並提交申請



（2）現場辦理

持所需文件到戶籍街道公共服務中心辦理相關申請。