長者優惠2026｜7大連鎖餅店優惠！美心/奇華/聖安娜 樂悠咭適用
撰文：鄺碧琪 蘇翰林
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長者餅店優惠2026｜長者憑樂悠咭或長者咭，可於本港各大連鎖餅店享有不同的專屬優惠，以優惠價歎各款麵包、蛋糕及傳統禮餅！《香港01》「01金齡」為大家整合7大連鎖餅店優惠推介，包括美心西餅、A-1 Bakery、聖安娜、榮華、恆香、奇華及東海堂等，即看下文！
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長者優惠｜7大連鎖餅店長者優惠一覽
各大餅店的優惠條款各有不同，一般都需要長者出示樂悠咭或長者咭。各位老友記購買前記得看清楚及向職員查詢！
長者優惠【1】美心西餅——全線麵包95折
長者持有樂悠咭或長者咭，購買任何麵包產品，包括美心家庭麵包、單個裝麵包及三文治，可享95折優惠。
長者優惠【2】A-1 Bakery——每月28日額外95折
A-1 Bakery推出長者優惠，逢每月28日，憑有效樂悠咭並全數支付款項，購買貨品即可全單享有額外95折優惠。
長者優惠【3】聖安娜餅屋——麵包西餅95折
於聖安娜餅屋憑樂悠咭或長者咭於全線分店購買麵包或西餅，即可享95折優惠。留意優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品。
長者優惠【4】奇華餅家——買滿$30享9折
長者可憑樂悠咭或長者咭於奇華餅家全港指定分店（香港國際機場分店除外）購買正價現貨產品滿$30或以上，即享9折優惠。
長者優惠【5】榮華餅家——標準價產品9折
長者憑樂悠咭或長者咭，於香港榮華指定分店（機場分店、網上商店及臨時銷售點除外），購買任何標準價產品可享9折優惠。
長者優惠【6】恆香老餅家——全單9折
長者於恆香老餅家結帳前出示長者咭或樂悠咭，逢星期三（公眾假期除外）惠顧正價產品可享9折優惠（不適用於禮券、節慶產品及特價推廣貨品）。
長者優惠【7】東海堂——指定產品95折
東海堂提供長者購買優惠，長者在結帳前出示有效的樂悠咭或長者咭，購買指定日式糕點、個裝麵包、袋裝麵包、條裝蛋糕、包裝產品、甜品及蛋糕，即可享95折優惠。