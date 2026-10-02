美心MX優惠｜長者晚市75折/去骨海南雞飯77折/焗豬扒飯+飲品$39

美心MX優惠｜長者優惠｜美心推出限時優惠！除了去骨海南雞飯套餐77折外，長者於指定優惠日晚市憑長者咭、樂悠咭或合資格長者八達通惠顧，即享75折！想知還有什麼優惠，即看下文！



美心推出快閃優惠！（官方圖片）

美心MX優惠【1】長者晚市75折

美心於每月第一個星期四都會推出「長者優惠日」（包括11月5日及12月3日等指定日子），下午5點起，長者憑長者咭、樂悠咭或合資格長者八達通，於美心MX及全線美心Food²惠顧，無論堂食或外賣，即享晚市75折優惠！

美心MX優惠【2】去骨海南雞飯套餐77折

美心MX及美心Food²推出「去骨海南雞飯套餐」優惠，即日至10月4日，午、晚市時段惠顧全線美心MX（大會堂、大學站及香港西九高鐵站分店除外），即可享去骨海南雞，配油飯／米線，及浸菜；或去骨海南雞配油飯、青瓜及老火湯77折優惠（參考零售價$64）。

美心MX優惠【3】鮮茄焗豬扒飯／芝士焗豬肉腸肉醬意粉配百事$39

即日至10月5日，午、晚市時段，全線美心MX分店（大會堂、大學站及西九高鐵站分店除外）限時推出兩款人氣即焗配百事套餐，每款都只是$39（零售價$48起），包括鮮茄焗豬扒飯及芝士焗豬肉腸肉醬意粉，均可配百事系列汽水（12安士）一杯。除了百事，還可加$3轉配熱飲／凍飲／紅豆冰。

提提大家，上述優惠不適用於購買外賣派對美食、節日產品、燒味斬料、網上外賣自取及外送服務；亦不可與其他優惠同時使用，數量有限，售完即止。