長者優惠｜樂悠咭＋長者咭29購物著數　百佳／一田／萬寧低至85折

長者優惠｜樂悠咭優惠｜長者咭優惠｜去超級市場和零售店購物，出示樂悠咭或長者咭可享有不同的優惠！下文為大家整理全港29個超市品牌與連鎖零售店優惠（包含百佳與惠康旗下品牌），包括百佳、惠康、Fusion、Taste、Market Place、救世軍家品店、樓上、萬寧和屈臣氏（Watsons）等等，優惠更低至85折！即睇下文了解超市名單及優惠詳情！



長者優惠超級市場篇

長者咭／樂悠咭優惠【1】百佳超級市場

優惠1：憑長者咭或樂悠咭，逢星期三購買指定自家品牌「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，可享9折優惠。

優惠2：60歲或以上長者憑樂悠咭於門市免費登記加入易賞錢「樂賞會」，每日到店內「樂賞站」拍卡，即可賺取滿$30減$2購物折扣，更可享星期三「樂賞日」專屬會員價及精選迎新禮遇。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【2】屈臣氏 Watsons

優惠1：已綁定樂悠咭的易賞錢會員，每逢星期三「樂賞日」親臨門市並以樂悠咭付款，或於屈臣氏網店結帳時輸入優惠碼【JOINYOU5】，購買全線產品即可享95折優惠（指定除外貨品除外）。

優惠2：60歲或以上長者凡新綁定樂悠咭加入易賞錢「樂賞會」，下次於屈臣氏門市憑任何消費，即可免費獲贈屈臣氏迷你紙手帕12包裝一件。此外，每日到門市自助付款機拍樂悠咭，更可享滿$30即減$2折扣。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【3】萬寧

優惠：逢星期二於香港萬寧實體分店出示有效之長者咭或樂悠咭，購買萬寧自家品牌或Mannings Guardian自家品牌單件產品即享85折優惠。

優惠日期：即日至另行通知



逢星期二使用樂悠咭付款，購買萬寧自家品牌單件產品可享85折優惠。（駿景廣場官網）

長者咭／樂悠咭優惠【4】PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE

優惠：憑長者咭或樂悠咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【5】惠康

優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於惠康門市購買指定自家品牌（包括Meadows及御品皇）產品，尊享9折優惠。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【6】優品360

優惠：逢星期二，憑長者咭或樂悠咭於優品360或FoodVille門市購買指定自家品牌（包括Familie、Kalbarri及Pando）全線產品，即可享95折優惠。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【7】一田

優惠：逢星期四於全線一田及每日一田YATADAY購買油米麵產品滿$50或以上，以樂悠咭付款，即可享95折優惠。

優惠日期：即日至另行通知



一田逢星期四購買油米麵產品滿$50或以上，以樂悠咭付款可享95折優惠。（YOHO Mall 圖片）

長者咭／樂悠咭優惠【8】Fusion

優惠：憑長者咭或樂悠咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【9】Taste

優惠：憑長者咭或樂悠咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

優惠日期：即日至另行通知



百佳超級市場旗下的Taste都有長者咭優惠。（資料圖片）

長者咭／樂悠咭優惠【10】Market Place

優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於Market Place門市購買指定自家品牌（如Meadows）產品，尊享9折優惠。受有關條款及細則約束。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【11】International

優惠：憑長者咭或樂悠咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【12】U購 select（華潤萬家旗下）

優惠：逢星期二「會員開心折扣日」，長者會員於門市購買任何產品淨額滿$100或以上，結帳時出示已登記之華潤咭／萬家咭（接受長者咭認證），即享92折。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【13】營多東南亞美食市場

優惠：憑長者咭或樂悠咭購物，可享9折優惠（不適用於電話卡及特價貨品）。

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長者咭／樂悠咭優惠【14】寶達食品超市

優惠：逢星期三，下午4時前，長者憑長者咭或樂悠咭親臨門市消費，購買急凍貨品即享9折優惠。

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逢星期三，憑長者咭或樂悠咭親臨寶達食品超市門市消費，購買急凍貨品即享9折優惠。（旅發局官網圖片）

長者咭／樂悠咭優惠【15】家園便利店

優惠：憑長者咭，親臨全港各分店即時免費申請成為會員，即可永久享有貼近來貨價之會員購物優惠。

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即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠。（家園便利店HomeMarket）

長者咭／樂悠咭優惠【16】Express

優惠：憑長者咭或樂悠咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【17】Gourmet

優惠：憑長者咭或樂悠咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【18】3hreesixty

優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於3hreesixty門市購買指定自家品牌（如Meadows）產品，尊享9折優惠。受有關條款及細則約束。

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長者優惠零售店篇

長者咭／樂悠咭優惠【19】HKTVmall

優惠：凡年滿60歲或以上長者，憑長者咭或樂悠咭親臨門市登記成為HKTVmall長者會會員，可享以下長期專屬福利：

1. $50迎新網購優惠券

2. 門市購買單件$15或以上產品每件即減$2

3. 逢星期三網購輸入優惠碼【SENIOR95】即享95折優惠

4. 每週三至五尊享精選長者會員價產品

5. 網購超低免運門檻：消費滿$50即享免費門市自取，或滿$200可享免費送貨上門

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長者咭／樂悠咭優惠【20】Pricerite實惠

優惠：逢星期四，憑長者咭或樂悠咭親臨Pricerite實惠門市購買家品滿$100，結帳前出示證件即可享95折優惠。

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長者咭／樂悠咭優惠【21】彩豐 CHOI FUNG

優惠：憑長者咭親臨彩豐分店實體門市購物，購買彩豐自家品牌正價產品滿$200，即可享$10折扣優惠（僅限長者咭，不適用於網上商店；外購產品、口罩及特價產品除外）。

＊上述優惠僅限長者咭

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長者咭／樂悠咭優惠【22】永安百貨

優惠1：憑長者咭或樂悠咭於門市購物，可享指定貨品85折至95折優惠（特價貨品除外）。

優惠2：逢星期一及星期二，於指定部門購買指定貨品，可享額外95折特別購物優惠。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【23】裕華國貨百貨店

優惠：憑長者咭或樂悠咭於門市購物，可享正價商品9折優惠（不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品）。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭持有人在裕華國貨百貨店購物可享正價商品9折優惠。（香港旅發局）

長者咭／樂悠咭優惠【24】救世軍家品店

優惠：憑長者咭或樂悠咭親臨家品店購物，可享正價貨品85折優惠（每人每月設有指定最高折扣購物限額，且不可與其他優惠同時使用）。

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長者咭／樂悠咭優惠【25】維特健靈

優惠：憑長者咭或樂悠咭親臨維特健靈專門店購物，即可免費獲贈永久會員會籍，並即時享有會員價購買全線保健產品之購物優惠。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【26】好棧

優惠1：逢星期三，憑長者咭親臨門市購物滿$100，即可享即減$5折扣優惠。

優惠2：逢星期三，憑長者咭可以長者特惠價$3購買好棧龜苓膏（原味）單個裝一個。

＊上述優惠僅限長者咭

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長者咭／樂悠咭優惠【27】南北行

優惠：逢星期二，憑長者咭或樂悠咭親臨門市購買指定南北行產品，即可享專屬額外優惠或精選商品95折起。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【28】樓上

優惠：憑長者咭或樂悠咭親臨門市辦理登記，即可即時免費成為樓上永久金卡會員，無限期尊享精選燕窩、海味及滋補品等指定產品的金卡會員特別優惠價。

優惠日期：即日至另行通知



長者咭／樂悠咭優惠【29】余仁生（香港）有限公司

優惠：憑長者咭或樂悠咭於門市購物，可享正價貨品95折優惠（優惠不適用於購買余仁生禮券、真絲冬蟲夏草、野生冬蟲夏草、指定產品及特價貨品）。

優惠日期：即日至另行通知

