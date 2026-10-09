美心MX優惠｜長者全日8折！醬油雞／乳鴿外賣6折起　半斤叉燒$33

美心MX優惠｜長者優惠｜美心推出長者日優惠，長者只要憑長者咭、樂悠咭或長者八達通於指定日子惠顧，即可享全日堂食或外賣8折！此外，和風照燒醬油雞及紅燒乳鴿等食品，亦有外賣低至6折優惠，想知還有什麼優惠，以及優惠幾時開始，即看下文！



美心推出快閃優惠！（官方圖片）

美心MX優惠【1】長者全日8折

10月10至25日期間，長者只要憑長者咭、樂悠咭或長者八達通惠顧全線美心MX分店（西九高鐵站除外）、全線美心Food²及全線美心．港廚分店，即可享全日堂食或外賣8折。優惠於單一發票內最多只可使用一次。

提提大家，優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、嚐鮮價、嚐味價、海星斑、蒸蝦、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

美心MX推出長者全日8折優惠。（官方圖片）

美心MX優惠【2】和風照燒醬油雞／紅燒乳鴿外賣低至6折

即日起，美心MX推出限時外賣優惠。全新推出的和風照燒醬油雞，外賣自取只需$63（原價$98）。此外，紅燒乳鴿亦只售$39一隻、$69兩隻及$99三隻（原價$64）。優惠於下午3:30起供應，並適用於全線美心MX分店（西九高鐵站除外）、全線美心Food²及全線美心．港廚荃錦店。

美心MX優惠【3】外賣半斤叉燒$33

即日至10月26日，下午3:30起，全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）、全線美心Food²分店及美心．港廚荃錦店推出限時優惠，外賣半斤叉燒只需$33（原價$55）。

美心MX優惠【4】外賣燒味三拼$35

如果想一次過品嚐叉燒、紅腸、鹽香雞／豉油雞，即日至10月26日，下午3:30起，外賣燒味三拼亦只需$35（原價$58）！優惠適用於全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）、全線美心Food²分店及美心．港廚荃錦店。

提提大家，上述優惠不可與其他優惠同時使用，數量有限，售完即止。