長者旅行優惠14大｜樂悠咭可享！機票8折+$25無限次看展+纜車32折

長者優惠｜長者旅行優惠｜長者玩樂優惠｜持有長者咭或樂悠咭的長者，如想出外走走，其實有很多選擇。除了本地遊之外，就連坐飛機去外地旅行都有優惠，讓老友記可盡情遊山玩水。以下為大家整合14個長者旅遊優惠，其中大灣區航空更推出低至8折的長者機票優惠！詳情即睇下文！



長者優惠【1】大灣區航空——16大航點低至8折

大灣區航空推出多項長者機票優惠！長者只要下載GBA App，於「領券中心」免費領取專屬機票優惠券。購買16個指定航點的來回或多程機票，即可享低至8折優惠。航點涵蓋東京、大阪、福岡、台北、曼谷等熱門景點。

優惠1：60至64歲（樂悠咭持有人）可領取「黃金60+84折」優惠券；

優惠2：65歲或以上長者可領取「樂齡65+8折」專屬優惠券。

訂單購票日期：即日起至2027年2月28日

適用旅遊日期：即日起至2027年3月27日



長者優惠【2】昂坪360——$50長者來回纜車優惠

凡年滿60歲或以上的本地長者，於平日（星期一至五）前往昂坪360，出示有效樂悠咭、香港身份證或長者咭，即可以$50優惠價（原價$155）購買來回纜車（標準車廂）門票，即低至32折，一程平均只需$25。

優惠日期：即日起至 2026年12月31日（只適用於平日，星期六、日及公眾假期除外）



長者可以$50購買來回標準纜車門票。（昂坪360 Ngong Ping 360）

長者優惠【3】山頂纜車——特惠門票及套票低至$50

65歲或以上的長者，出示有效的年齡證明文件，可以優惠價購買山頂纜車的門票，包括山頂纜車紅鑽尊享特快尊屬通道、山頂纜車＋凌霄閣摩天台428單次入場套票、山頂纜車車票、凌霄閣摩天台428、早晨優惠套票以及美樂體驗館入場票。

山頂纜車紅鑽尊享（特快尊屬通道）：$222（原價$342）

優惠套票（山頂纜車＋凌霄閣摩天台428單次入場）：$95起（原價$146起）

山頂纜車車票：$52起（原價$82）

早晨優惠套票（山頂纜車來回＋摩天台428單次入場）：$100（原價$155）

凌霄閣摩天台428：$50（原價$80）

優惠日期：即日至另行通知



長者優惠【4】海洋公園——樂悠咭持有人門票$100、65歲以上免費

年滿60至64歲持有樂悠咭之香港居民，可享$100購買海洋公園標準入場門票；65歲或以上長者出示長者咭、樂悠咭或香港身份證即可免費進場。

優惠日期：即日至另行通知



長者優惠【5】香港迪士尼樂園——樂悠咭持有人門票$100

年滿60歲或以上、持有樂悠咭的香港居民，出示樂悠咭，可以優惠價$100購買1日門票（成人一日門票原價為$669起）。入園當日謹記出示有效樂悠咭正本以供職員核對。

優惠日期：即日至另行通知



長者優惠【6】濕地公園——65歲以上長者$15門票

65歲以上的長者可以$15（原價$30）購買單次入場票，亦可分別以$50及$25（原價$100及$50），購買全年及半年年證。購票及入閘時需出示有效長者咭、樂悠咭或香港身份證。

優惠日期：即日至另行通知



香港濕地公園景色優美，適合老友記散心。（資料圖片）

長者優惠【7】香港摩天輪——65歲以上長者$10

香港摩天輪提供長者優惠，凡65歲以上的長者，只要在購票時出示有效證件，可以$10（原價$20）購買摩天輪門票。

優惠日期：即日至另行通知



65歲以上的長者可以優惠價$10乘坐AIA摩天輪。（Hong Kong Observation Wheel & AIA Vitality Park）

長者優惠【8】M+博物館——長者會員免費睇展、M+商店及指定餐廳9折

60歲或以上長者可以優惠價$100購買M+全館通行門票（原價$190），參觀展覽。此外，老友記亦可以$300（原價$600）登記成為全年會籍的M+長者會員，享受專屬參觀時段、優先入場、優先預購門票、免費參觀指定展覽等福利。此外，於M+商店及指定餐廳更可享9折優惠。

優惠日期：即日至另行通知



長者優惠【9】故宮文化博物館——60歲以上長者門票半價

60歲或以上長者，不論是參觀常設的專題展覽，還是最新的國際級特別展覽，只要在購票時出示樂悠咭、長者咭或香港身份證，購買相關門票均可享有半價優惠。

如果熱愛逛博物館，60歲或以上的長者，更可以優惠價$300（原價$600）成為「香港故宮之友」，享無限次參觀專題展覽、每月專屬的會員參觀時段，以及免費參觀特別展覽等福利。

標準門票：$35（原價$70）

特別展覽門票（包含展廳1–7及指定特展廳）：$75起（原價$150起，價格依個別特展而定）

香港故宮之友：$300（原價$600）

優惠日期：即日至另行通知



故宮文化博物館60歲以上長者半價。（資料圖片）

長者優惠【10】康文署博物館——長者通行證$25無限次看展／特展半價

60歲或以上高齡人士可以$25優惠價購買博物館通行證，在有效期一年內無限次參觀康文署轄下博物館的常設展覽（包括香港科學館、香港太空館等）。

此外，博物館通行證更提供多項額外福利，包括：半價購買康文署博物館主辦的特別展覽門票；在博物館內的指定禮品店／書店購買指定刊物及紀念品享9折；在博物館內指定餐廳消費享有專屬餐飲折扣等。

博物館通行證：$25（原價$50）

優惠有效期：自簽發日期起一整年



長者優惠【11】杜莎夫人蠟像館門票——4折門票

即日起至2026年12月31日，年滿65歲或以上之香港居民，於杜莎夫人蠟像館正門售票處出示有效香港身份證連同長者咭或樂悠咭，即可以長者優惠價$120（對比成人正價$300）購買門票，即足足4折！每位長者限購2張。

優惠日期：即日至2026年12月31日



長者優惠【12】Neway 卡拉OK——長者限定優惠9折

60歲或以上長者，出示有效身份證明文件或長者咭，可享人頭收費9折。

優惠日期：即日至另行通知



長者優惠【13】嘉道理農場——60歲或以上$20／觀光巴士$15

60歲以上長者逢星期一至日及公眾假期到訪嘉道理農場，可以$20優惠價（原價$50）購買門票。園內更設有觀光巴士，長者如果行走疲累可以考慮乘搭，車資為$15（原價$30）。

門票：$20（原價$50）

觀光巴士收費：$15（原價$30）

優惠日期：即日至另行通知



長者優惠【14】天星小輪——$2乘船優惠

政府「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（二元優惠計劃）涵蓋天星小輪，由於天星小輪各航線的成人票價均在$10或以下，因此持有效樂悠咭的60歲或以上長者每程只需支付$2（若原票價低於$2則按原價計算）。

提提老友記，過往65歲以上出示長者咭免費乘搭天星小輪之安排早已取消，現時60歲或以上長者必須使用有效「樂悠咭」拍卡，方可以每程$2乘搭天星小輪。