外傭護老免費課程｜教防跌/服藥/溝通/中風照顧8大主科＋報名方法

照顧長者｜印傭打死婆婆｜啟德德朗邨近日發生了一宗外傭涉嫌虐待九旬長者致死的悲劇，揭露了外傭護老的潛在隱患。若外傭缺乏正確護理技巧，即使沒有虐打，也隨時增加長者受傷的風險。《香港01》「01金齡」頻道為大家搜羅3個免費外傭護老課程，提供專業醫護親授防跌、餵藥及認知障礙照顧實戰技巧，助姐姐提升護理能力。詳情即睇下文！



外傭護老｜德朗邨命案揭護老隱患 缺乏技巧隨時釀成悲劇

早前啟德德朗邨發生一宗令人痛心的慘劇，一名九旬老婦被發現倒斃屋內，警方經調查後，拘捕其同住的五旬外籍家庭傭工，懷疑有人不堪長期照顧體弱長者的壓力而犯案。香港有不少家庭都會聘請外傭照顧長者。然而，面對患有腦退化症、中風或行動不便的長者，日常的餵食、洗澡、扶抱防跌以至情緒安撫，全部都需要專業的護理知識。若外傭本身未受過正統訓練，「邊做邊學」容易令雙方身心俱疲。

若外傭本身未受過正統訓練，「邊做邊學」容易令雙方身心俱疲。（《淪落人》劇照）

外傭護老｜外傭護老培訓試驗計劃——雙語傳譯、10大科目急救/餵食/溝通

想減輕外傭壓力，不妨讓「姐姐」參加由社會福利署與衞生署聯手合辦的「外傭護老培訓試驗計劃」。

計劃夥拍全港多間非政府機構（NGO）轄下的長者地區中心合辦，不但學費全免，而且由專業註冊護士及物理治療師教授課程；同時提供菲律賓語（Tagalog）及印尼語（Bahasa Indonesia）雙語傳譯，確保不同國籍的外傭都能清晰地理解。此外，參加者只需連續4個星期三下午即可修畢核心課程，不影響外傭周末放假或主要的日常家務時間。

必修科目（共12小時）

1. 長者的餵食及協助長者服用藥物

2. 慎防跌倒

3. 急救

4. 食物衞生及長者膳食安排指南

5. 長者常見的精神健康問題及警號

6. 協助長者沐浴及長者的口腔護理

7. 生命體徵觀察與技巧：量度血壓、體溫及血糖

8. 協助輕度活動障礙長者轉移位置



建議選修科目（4選2，每科約1-2小時）

1. 認知障礙症長者膳食安排指南

2. 與認知障礙症長者溝通

3. 處理認知障礙症患者的行為及情緒問題

4. 照顧中風長者



提提大家，計劃要求參加的外傭須先獲僱主推薦或同意，且僱主已購買法定僱員補償保險。

「外傭護老培訓試驗計劃」夥拍全港多間非政府機構（NGO）轄下的長者地區中心合辦。（《淪落人》劇照）

外傭護老培訓試驗計劃【1】香港基督教服務處（觀塘區班別）

上課日期：2026年11月4日至12月9日（逢星期三下午）共6日

上課地點：觀塘彩福邨彩樂樓地下（樂暉傲創活動室）

課程對象：已獲聘而現正或將會照顧長者的外傭

名額：15人

報名截止日期：2026年10月23日（名額有限，報名從速）

查詢及報名：致電2717 0822／WhatsApp 5335 9930／郵寄報名表格



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外傭護老培訓試驗計劃【2】基督教靈實協會（西貢及將軍澳區班別）

上課日期：2026年11月（逢星期三、四下午）共6日

上課地點：健明中心、尚德中心、厚德中心

課程對象：照顧長者的外籍家庭傭工（外傭）

名額：20人（課程開辦須視乎報名人數及課室安排而定）

截止報名：2026年10月30日（看顧服務名額有限，有需要者須於活動前3天與中心職員聯絡）

查詢方法：2702 1113（有興趣者請先登記，稍後負責職員會聯絡合適參加者）



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「外傭護老培訓試驗計劃」提供餵食及協助長者服用藥物的技巧。（《淪落人》劇照）

外傭護老免費課程｜心肺復甦及自動體外除顫器課程——心肺復甦及自動體外除顫器（AED）實戰教學

除了「外傭護老培訓試驗計劃」提供的課程，還有由循道衞理中心舉辦、專為外籍家庭傭工而設的「心肺復甦及自動體外除顫器課程」，教授心肺復甦及自動體外除顫器，以加強外傭的知識及保障家人安全。課程以英語授課，其中A班及B班安排印尼文即時傳譯。

心肺復甦及自動體外除顫器課程【3】循道衞理灣仔長者服務中心

上課日期：2026年12月18日（A班）、2026年12月24日（B班）、2027年1月6日（C班）2.5小時

上課地點：循道衞理中心 - 循道衞理灣仔長者服務中心

課程對象：已獲聘而現正或將會照顧長者的外傭

名額：12人（每班）

截止報名：詳情請向職員查詢

報名方法：如有興趣者請致電2527 4107聯絡負責職員（張美嘉姑娘）報名



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