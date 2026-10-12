長者補充蛋白質3招護腎強肌　每日應攝多少？補錯加速腎臟衰退！

長者護腎｜長者補充蛋白質｜人們常說年紀大了應該積極攝取蛋白質，因為蛋白質對於維持肌肉力量和健康至關重要。但原來這公認的長者健康飲食法則卻暗藏危機，可能補充營養不成反給腎臟帶來負擔！



蛋白質補充｜長者腎功能衰退 補蛋白質反傷腎？

人的腎臟功能會隨著年齡增長而逐漸衰退，加上如糖尿病等其他慢性疾病的影響，腎病較易於長者身上出現，但卻易被忽略。專門為長者提供營養指導和設計餐單的日本註冊營養師川鍋仁美明確指出，如果長者腎臟功能減弱，就不應該過量攝取蛋白質，這可能加速腎臟的衰退！

因為蛋白質分解後會產生含氮廢物，如尿素。這些廢物需通過腎臟過濾和排出，多攝取蛋白質意味著腎臟需要處理更多廢物，對腎功能已經下降的長者而言，是增加負擔，進而損害腎臟功能。

長者的腎功能會下降，呵護腎臟的飲食不容忽視。（RDNE Stock projectpexels）

護腎飲食｜長者護腎飲食3大原則

老人家在加強蛋白質攝取以及保護腎臟兩者之間，該如何作出平衡？川鍋仁美指，這種平衡是因人而異的，取決於你的健康狀況。長者應在注意呵護腎臟的同時，均衡攝取蛋白質。要注意下面3個飲食要點：

長者護腎飲食【1】視乎體重 適量攝取蛋白質

對長者而言，攝取過多或過少蛋白質，都會對健康造成影響。即使腎功能欠佳，其實也必須補充一定的蛋白質，缺乏的話，容易引發營養不良和肌少症，因此應每天均衡攝取蛋白質。

肉類是高蛋白食物王者，魚類次之。（David Foodphototasty@unsplash）

腎功能健全的健康長者，若要維持肌肉量，建議每日攝取約1.0至1.2克／公斤體重；但若已診斷患有慢性腎病，依據國際腎臟病指引KDIGO建議，每日蛋白質攝取量應受限於約0.6至0.8克／公斤體重，切忌一概而論。

以55公斤的長者為例：

～腎功能正常的健康長者：每天建議攝取55至66克蛋白質；

～慢性腎病長者：全日攝取量應嚴格限制於約33至44克左右。



富含蛋白質的食物有很多，其中以煮熟瘦肉類含量較高（每100克約25至30克），魚類約20至25克，雞蛋約13克，植物性的則有果仁（14至20克）和豆類（5至8克）等（每100克含量）。那要吃多少才合乎需要而又安全呢？先看看以下食物的具體蛋白質含量：

一塊芝士22.5克（含4克蛋白質）

一顆雞蛋55克（含7克蛋白質）

一盒鮮奶400毫升（含13.3克蛋白質）

一盒嫩豆腐約300克（約含15克蛋白質，市售板豆腐同重量則含約24克）

一盒豆漿400毫升（含15克蛋白質）

一塊雞胸肉120克（含28克蛋白質）



簡單來說，一塊約120克的雞胸肉已提供約28克蛋白質，兩塊合計約56克，已達到55公斤健康長者一天的蛋白質建議攝取量（55至66克）。

別將一天的蛋白質攝取任務都安排於一餐中。（VD Photography@ Unsplash）

長者護腎飲食【2】平均三餐都有蛋白質

把攝取蛋白質的任務集中於某一餐是不恰當的。平均分配三餐的蛋白質攝取量，把肉類、魚類、豆類、奶製品這些蛋白質主要來源的食材分配至早午晚三餐，才能更有效地吸收當中營養。

哈佛公共衛生學院與《哈佛健康雜誌》共同推出「健康飲食餐盤」指南建議，蛋白質類食品應佔據一餐的四分之一，可以是任何肉類、魚、雞蛋、乳酪、豆腐、豆類或果仁等。

烹煮蛋白質食物時，調味料的應用，亦潛伏傷腎風險。（Caroline Attwood@Unsplash）

長者護腎飲食【3】做好控鹽

攝取蛋白質時，亦要留意相關食物有否高鈉的問題。由於腎臟也負責排出體內多餘鹽分，鹽攝取過量，同樣會加重腎臟負擔。首先在選擇高蛋白食物時要以鮮活為首選，盡量避免如火腿、香腸、魚蛋、肉丸等加工品。因為加工食品一般含鹽量較高。

另外由於味覺退化，不少長者會口味偏濃，重手調味才不致覺得食物淡而無味，折衷辦法是選用如「減鹽豉油」等低鹽調味料。不過，市面不少「減鹽豉油」或「低鈉鹽」常以氯化鉀替代氯化鈉，腎功能不全長者若過量食用，容易誘發致命高血鉀症。因此，在選購時建議看清楚成分標籤，或直接改用天然香蓉、生薑、檸檬汁等提味。

參考資料：中文大學醫學院健康資訊／介護ポストセブン