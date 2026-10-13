抗老食物｜營養師強推1款長者最佳零食　回春護心8功效點食最好？

抗衰老飲食｜人都會老去，但衰老的速度卻因人而異，這種差異與飲食有一定關係。不少研究也發現，有些食物可以有效延緩衰老，有專門研究抗老方法的營養師就為大家推介一款零食，不但富含抗氧化「回春維他命」，更能有助預防認知障礙症。



日本權威營養師菊池真由子的暢銷著作《一週內年輕十歲的神奇方法》介紹了逆齡飲食法。（網上圖片）

抗老超級食物：杏仁

日本厚生勞動省認定健康促進機構的營養顧問菊池真由子，曾經出版暢銷書《一週內年輕十歲的神奇方法》，介紹了各種「抗老食物」及有效攝取量。她指出：當提到具有恢復活力功效的食物時，人們通常會想到富含蛋白質的肉類和魚類，以及具有高抗氧化特性的綠色和黃色蔬菜。但菊池推介：「杏仁才是富含恢復活力成分的食物。」菊池解釋，杏仁不是肉或魚般的主要食材，因而一直被忽略，但其實它是種超級食物，含有許多抗衰老的營養成分。是中老年人士的最佳零食。

杏仁是抗衰老的超級食物，含多種抗衰老營養成分。（Photo By Kaboompics.com@pexels）

杏仁營養｜8大抗老功效

杏仁抗老功效1：回春維他命護血管

杏仁中富含一種關鍵的抗衰老成分——維他命E，常被譽為「回春維他命」，能促進血液流動，保持血管健康，是延緩衰老的理想選擇。

杏仁抗老功效2：燒脂抗中年發福

杏仁還富含維他命B2，有助於燃燒脂肪，促進碳水化合物代謝，所以很適合擔心中年發福的人。

擔心中年發福，也可以杏仁作零食。（Towfiqu barbhuiya@pexels）

杏仁抗老功效3：膳食纖維防老人便秘

老年人的腸道環境往往會惡化。由於老化導致的肌肉力量下降以及自律神經系統（又稱自主神經，負責調節腸道蠕動）失調，更容易引發便秘。要改善腸道環境，攝取充足的膳食纖維至關重要。維持健康的腸道，更能增強免疫力，抵抗疾病。

杏仁抗老功效4：鎂改善肌肉功能

杏仁比其他堅果含更豐富的鎂。隨著年齡增長，筋肌會變得僵硬，靈活性下降。鎂有助令筋肌活動更暢順，這對長者保持良好的行動能力至關重要。

夜不成眠嚴重影響身體機能，杏仁也有助改善情況。（Tim Durgan@Unsplash）

杏仁抗老功效5：增血清素促進睡眠

杏仁富含的鎂還能增加血清素的產生，血清素被稱為大腦的快樂物質，有助緩解壓力。它可以改善入睡困難、難以安睡等問題，有助提升睡眠品質。

杏仁抗老功效6：活化排尿肌減夜尿

鎂有助放鬆膀胱平滑肌（逼尿肌），調節神經反射，防止膀胱過度痙攣收縮所引起的夜間頻尿。若每晚起床如廁超過兩次，不妨在日常飲食中適量補充杏仁（切勿過量，每日25至30粒為限）。

杏仁需要充分咀嚼，原來對預防認知障礙症大有幫助。（Matthias Zomer@pexels）

杏仁抗老功效7：多咀嚼預防認知障礙症

除了營養價值之外，長者應該吃杏仁的另一原因，就是可以增加咀嚼。規律的咀嚼節奏還能刺激大腦，有規律的咀嚼運動能刺激大腦血流，有助於預防認知障礙症。

杏仁抗老功效8：增唾液防吞嚥困難

隨著年齡增長，唾液分泌量會減少。唾液不足會引起蛀牙、吞嚥困難或營養不良等問題。咀嚼也會促進唾液產生，能預防和改善相關問題。

可把杏仁配搭不同食物，使進食體驗更豐富。（Alisha Mishra@pexels）

抗老食物｜杏仁一天宜吃多少？

雖然杏仁有超強的抗老效能，不過菊池也提醒，這類堅果的脂肪含量也較高，所以不宜多吃。她建議：

1 選擇非油炸、無鹽的製品。

2 每日食用量約25至30粒。

3 最好分次食用，一次10至12粒為宜，也可作為配菜使用。



參考資料：介護ポストセブン