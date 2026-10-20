長者優惠｜高鐵購票1招折上折！持回鄉證就得　紅日周末都用得

長者高鐵優惠｜中國國家鐵路集團近日宣布，由即日起，年滿60歲及以上的長者購買標註「敬」字車次的高鐵火車票，即可享折上折9折票價的長者優惠，優惠更是港澳居民都可享用。想知如何使用，即看下文了解！



年滿60歲及以上的長者購買標註「敬」字車次的高鐵火車票，即可享長者優惠折上折的9折車票。（微信@中國鐵路）

以往不少長者乘車優惠都只限平日淡季使用，令想趁周末北上消遣的長者難以受惠。不過，中國國家鐵路集團最新宣布將優惠升級，由即日起至12月30日，官方正式撤銷9折購票的時間限制。長者現時只要購買指定高鐵車票，均可一律享有9折優惠。

長者高鐵優惠｜港人持回鄉證可享！認準綠色「敬」字享雙重折扣

只要年滿60歲，並持有回鄉證（港澳居民來往內地通行證）或居住證等有效證件即可符合資格，大家只需在「鐵路12306」購票平台上，尋找標有綠色「敬」字的動車組列車（主要為G或D字頭的高鐵班次），即可享用優惠。

至於何謂折上折？其實內地高鐵車票本身會按時段實施浮動票價（約55折至85折不等）。而今次長者優惠，是可以直接在當天的特價基礎上，再享9折，為長者節省更多車費！成功扣減後，訂單頁面會顯示「長者優惠」字眼。

大家只需在「鐵路12306」購票平台上，尋找標有綠色「敬」字的動車組列車即可享用優惠。（微信@中國鐵路）

長者高鐵優惠｜12306App買飛教學

長者如果怕12306App介面太複雜，或字體太小，可於「鐵路12306」App內設置成「敬老版」介面，字體更大，介面按鈕更清晰簡潔，買飛便更加方便。即睇以下5步網上訂票教學：

1. 打開「鐵路12306」App，在首頁底部點擊切換至「敬老版」。

2. 點擊「在線訂票」，輸入出發地、目的地，並選擇12月30日之前的乘車日子。

3. 系統會列出當天班次，揀選帶有綠色「敬」字標籤的車次，並點擊預訂。

4. 勾選已滿60歲的乘車人，並核對日期及座位。注意，帳號需事先完成實名及年齡認證。

5. 提交訂單時，核對畫面上是否出現「長者優惠」字眼，確認總金額有扣減後即可付款。



溫馨提示，如果長輩不擅長使用智能手機，亦可直接前往高鐵站的售票窗口，向職員查詢「這班車有沒有敬老優惠」並即場購票。