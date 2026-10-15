關節炎飲食｜70%長者患退化性關節炎　8類食物助預防＋5類要避免

關節炎飲食｜據台灣衛生福利部統計，58歲以上長者，25%的人有關節退化問題，而70歲以上的長者，更有超過70%受到退化性關節炎困擾，當中女性患者多於男性。到底關節退化可以如何預防？患者又有什麼食物不宜多吃？



70歲以上的長者，更有超過70%受到退化性關節炎困擾。（網上圖片）

關節炎治療｜飲食有助治療關節炎？

關節發炎可分為急性和慢性，長者最常見的是退化性關節炎，是由於關節勞損而引起，隨著年紀增長，關節液分泌減少，關節經長年累月的摩擦而勞損，軟骨變薄，加上保護關節的肌肉及筋腱疲弱、身體過重，以及日常姿勢不良與活動過度，都會令情況雪上加霜。

美國營養與飲食學會發言人、註冊營養師Sonya Angelone指出，醫生普遍會開強效藥物治療炎症，雖然快速見效，但長遠而言，注意飲食也很重要。 當患者飲食正確、運動、睡眠良好並紓緩壓力時，再配合藥物的治療，這才是最有效的方法。

關節炎原因｜過量防腐劑或高度加工食物 加劇發炎

美國風濕病專家博士Amish J. Dave指出，愈來愈多研究發現，某些富含碳水化合物和富含飽和脂肪、糖和鈉的食物，會顯著惡化發炎和隨後的慢性疼痛。另外，含有過量防腐劑或經過高度加工的食物，會增加腸道壞菌的數量，加劇炎症。

長者最常見的是退化性關節炎，是由於關節勞損而引起。（網上圖片）

關節炎飲食｜患者應避免5類食物

參考《美國新聞與世界報導》的健康專欄，關節炎患者在飲食上應避免進食以下5類食物，以免關節炎惡化：

關節炎忌吃食物1：過多糖分

糖果、糖分、含糖飲品或食品，都會促進發炎細胞激素的釋放，引起發炎的問題。另外，長期高糖攝取會促進「晚期糖基化終產物（AGEs）」生成，並誘發神經及微血管慢性微發炎，阻礙微循環營養輸送，從而加劇關節疼痛。

關節炎忌吃食物2：精緻澱粉

白麵包、米飯及薯片等精緻澱粉，會促進「晚期糖基化終產物（AGEs）」的產生，從而刺激體內發炎。一些研究指出，低碳水化合物飲食可以減輕膝骨關節炎患者的疼痛症狀。

關節炎忌吃食物3：紅肉及加工肉類

含大量飽和脂肪的食物，如紅肉及加工肉類，會引起脂肪組織發炎。不但會增加肥胖及心臟病風險，還會使關節炎發炎惡化。

紅肉及加工肉類，會引起脂肪組織發炎。（網上圖片）

關節炎忌吃食物4：油炸食物

哈佛大學附屬醫院研究指出，慢性發炎與氫化油、一些人造牛油、炸薯條和其他油炸食品中的反式脂肪之間有一定的關聯。高溫烹煮的煎或油炸食物，也會增加發炎的問題。

關節炎忌吃食物5：高鹽食物

過多的鈉質會導致骨骼中的鈣流失，不僅容易加劇水腫，還會促使尿鈣排泄增加骨質疏鬆風險；此外，部分免疫學研究指出高鹽飲食可能誘發Th17細胞過度活化，該細胞一旦失控，就會在體內引發慢性發炎，進而增加類風濕性關節炎等自體免疫問題。

關節炎飲食｜患者宜吃8大食物

關節炎宜吃食物1：莓類

士多啤梨、藍莓、紅桑子、黑莓等莓果，都富含纖維、維他命和礦物質，可抗氧化及抗炎，同時降低患病風險。

莓類含有抗氧化劑花青素，具抗炎作用。（網上圖片）

關節炎宜吃食物2：高脂魚類

魚類是蛋白質、EPA和DHA等Omega-3脂肪酸的重要來源，而三文魚、沙甸魚及鯖魚是最好來源之一。這些脂肪酸有效減少炎症，身體會將這些脂肪酸代謝成具分解和保護功能的化合物，因而起了抗炎作用。

關節炎宜吃食物3：十字花科蔬菜

十字花科蔬菜包括西蘭花、椰菜花及羽衣甘藍等，多吃此類蔬菜可攝取豐富的抗炎、抗氧化物質，減少炎症發生。

關節炎宜吃食物4：牛油果

牛油果含豐富鉀、鎂、纖維和有益心臟健康的單元不飽和脂肪。而牛油果中的葉黃素，能降低身體的發炎機率。一項51名超重成年人的研究顯示，連續吃牛油果12周的人，其炎症發病比率有所減少。

牛油果中的葉黃素，能降低身體的發炎機率。（網上圖片）

關節炎宜吃食物5：綠茶

綠茶具有抗氧化和抗炎特性，所含的兒茶素，可減少促炎細胞因子的產生，以及減少對細胞中脂肪酸的損害，從而抑制炎症，降低患心臟病、癌症、認知障礙症（失智症／老年癡呆症）、肥胖症及其他慢性疾病的風險。

關節炎宜吃食物6：全穀類食物

美國《Nutrients》雜誌2022年發表的一篇評論指出，吃全穀物食品對減輕發炎有一定的作用。全穀物含有保護細胞的維他命B和抗氧化劑，同時富含纖維，有助降低壞膽固醇的水平。

美國一篇評論指出，吃全穀物食品對減輕發炎有一定的作用。（網上圖片）

關節炎宜吃食物7：薑黃

薑黃中的薑黃素是強大的抗炎化合物，能減少與關節炎、糖尿病和其他疾病相關的炎症。美國國家衛生研究院一項研究發現，代謝綜合症患者每日攝入1克薑黃素和黑胡椒中的胡椒鹼，炎症問題顯著下降。

關節炎宜吃食物8：特級初榨橄欖油

特級初榨橄欖油是最健康脂肪之一，含有單元不飽和脂肪，有效降低患心臟病、中風及其他慢性退化疾病的風險，一項關於地中海飲食的研究中，連續12個月每日進食50毫升橄欖油的人，炎症問題有所改善。