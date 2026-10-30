樂悠咭優惠2026｜41大著數/超市/餐廳/購物/眼鏡/電器/自助餐36折

樂悠咭優惠2026！樂悠咭有什麼優惠？長者只要年滿60歲，就可使用樂悠咭享受不同的優惠！《香港01》頻道「01金齡」為大家整合樂悠咭優惠推介，包括美心MX、大快活、KFC、百佳、惠康、寶達食品超市等，即看下文！



樂悠咭優惠2026｜超市／個人護理用品店

樂悠咭優惠【1】百佳——指定產品9折

持有樂悠咭或長者咭，逢星期三到百佳及旗下超市品牌門市（FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL）購買「SELECT佳之選」、「金御膳」或「超值牌」產品，即可享9折。

樂悠咭優惠【2】惠康——自家品牌產品9折

長者逢星期三憑長者咭或樂悠咭，於惠康（或Market Place、3hreesixty）購買自家品牌產品（例如御品皇、Meadows），即享9折優惠。

即日起至2026年12月31日，逢星期三憑樂悠咭於惠康（或Market Place、3hreesixty）購買成人奶粉及紙尿片可享95折優惠。

惠康——自家品牌產品9折（資料圖片）

樂悠咭優惠【3】HKTVmall——逢星期三網購95折

逢星期三於網上舉行「長者會員日」，已認證的長者會會員及於HKTVmall簡易版內網購，輸入指定優惠碼「SENIOR95」可享額外95折優惠。

樂悠咭優惠【4】萬寧——買萬寧自家品牌85折優惠

憑長者咭或樂悠咭，逢星期二於萬寧門市購買萬寧自家品牌或Mannings Guardian單件產品，享有85折優惠。

樂悠咭優惠【5】優品360°——星期二享95折

即日起至2026年12月31日，逢星期二，長者惠顧優品360°門市，出示長者咭或樂悠咭購買購買指定的自家品牌產品即享95折。

優品360°——星期二享95折（荷里活廣場）

樂悠咭優惠【6】FoodVille——星期二享95折

即日起至2026年12月31日，逢星期二出示長者咭或樂悠咭購買購買指定的自家品牌產品即享95折。

樂悠咭優惠【7】寶達食品超市——88折

逢星期三下午4時前，憑長者咭/樂悠咭到寶達食品超市門市，購買急凍貨品即享88折。優惠不適用於網上購物。

樂悠咭優惠【8】FRESH新鮮生活——早市優惠9折

長者逢星期一至五早上8點至11點，憑長者咭或樂悠咭到全線FRESH新鮮生活分店購物，即可享9折優惠！提提大家，優惠必須以電子支付方式付款，以及只限於「FRESH新鮮生活專區」之貨品。

樂悠咭優惠【9】AEON——黃金朝市額外95折

AEON每個月第二及第四個星期日都會舉行黃金朝市優惠活動（下午1點前），AEON會員（可即場免費申請）使用樂悠咭購買「黃金朝市」相關產品，可享額外95折。 提提大家，必須以樂悠咭「全數支付」金額。

AEON——黃金朝市額外95折（資料圖片）

樂悠咭優惠【10】永安百貨——周一、二額外95折

樂悠咭或長者咭持有人，逢星期一、二於指定部門購買指定貨品，尊享額外95折優惠，範圍涵蓋寢室用品、浴室用品、家居用品、食品、電器及廚房用品等。

樂悠咭優惠【11】九毛記冷凍食品專門店——逢星期三9折

長者逢星期三憑長者咭／樂悠咭於九毛記購買九毛記自家品牌產品尊享9折。

九毛記冷凍食品專門店

地址：沙田穗禾商場一樓FO9號鋪



樂悠咭優惠2026｜餐廳／連鎖快餐店

樂悠咭優惠【12】美心MX——每月第一個星期四晚市75折

美心MX每月第一個星期四為「長者優惠日」，老友記親臨美心MX及美心Food²，並於晚市憑長者咭、樂悠咭或長者八達通惠顧，即享75折。優惠於下午5點起適用，堂食及外賣都可享。

提提大家，優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣 2 人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、嚐鮮價、嚐味價、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

優惠期：2026年11月5日、2026年12月3日（只列近期日期）



樂悠咭優惠【13】大家樂——茶市滿$40減$3／會員滿$30送指定食品

長者憑有效長者咭/長者八達通/樂悠咭/已驗認證長者會員卡於茶市惠顧滿$40減$3；或憑已認證長者會員卡於午市或晚市內惠顧滿$30，可獲免費油菜一客。

樂悠咭優惠【14】大快活——減$3

長者憑樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠。

大快活「快活關愛長者咭」（官方圖片）

樂悠咭優惠【15】包點先生——逢星期五蒸飯即減$5

即日起至2026年12月31日，長者只要逢星期五惠顧全線包點先生，出示有效長者咭或樂悠咭購買任何一款缽仔蒸飯（如缽仔章魚雞粒飯、肉餅飯等）即可減$5。

樂悠咭優惠【16】東海堂——指定產品95折

長者憑有效之樂悠咭或長者咭，於東海堂購買指定產品可享95折優惠。

樂悠咭優惠【17】利東集團旗下酒樓——全日$2茶錢＋外賣自取95折

利東集團推出$2的茗茶優惠，長者出示有效樂悠咭，惠顧利東集團旗下任何一間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利龍軒、利東酒家及港灣宴會廳均可享此優惠，且星期一至日全日適用。此外，即日至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧外賣自取可享95折優惠。

酒樓地址：



利東軒：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

利榮軒：屯門建榮街24號建榮商業大廈

利龍軒：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖

利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

港灣宴會廳：新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓



樂悠咭優惠【18】KFC——滿$10送奶茶或咖啡

憑樂悠咭惠顧滿$10或以上，即送熱香滑奶茶或即磨咖啡一杯；及在早上11時後惠顧淨值滿$20或以上，即送馬鈴薯蓉一客。（星期六、日及公眾假期除外）

KFC——滿$10送奶茶或咖啡（官方圖片）

樂悠咭優惠【19】鴻福堂——指定產品8折優惠

即日起至2026年12月31日，長者出示樂悠咭/長者咭到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列，可享8折優惠。

樂悠咭優惠【20】海天堂——滿$100減$25

憑長者咭/樂悠咭，以現金購買正價產品滿$100，可享$25優惠。

樂悠咭優惠【21】蓮香樓——早市$2茗茶＋免收加一服務費

長者於早茶時段（早上6時至9時45分）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

地址： 上環德輔道中249-253號東寧大廈地下9及10號舖／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



樂悠咭優惠【22】一粥麵——早或茶市送熱飲

即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：即日至另行通知



一粥麵——早或茶市送熱飲（領展）

樂悠咭優惠【23】南記粉麵——送細豆漿或生菜半份

長者出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿一杯、生菜半份或芽菜半份。如購買套餐粉麵，可免費升級大豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

樂悠咭優惠【24】譚仔三哥米線——送熱飲

長者在下午2至6時，憑長者咭或樂悠咭惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯。

樂悠咭優惠【25】譚仔雲南米線——自選兩餸或以上米線減$8

長者憑長者咭或樂悠咭於譚仔分店可享以下優惠（二選一），優惠1：惠顧自選兩餸或以上米線（不包括淨米線、過橋米線及任何套餐）減$8；優惠2：惠顧任何米線送冷/熱飲品一杯（不包括特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水）。

樂悠咭優惠【26】PIZZA HUT 必勝客——下午茶減$5

長者憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

PIZZA HUT 必勝客——下午茶減$5（GO PARK Sai Sha）

樂悠咭優惠【27】薄餅博士 PHD——下午茶時段作任何消費最高減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），最高減$3。

樂悠咭優惠【28】茶木‧台式休閒餐廳——主食或套餐$3優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠適用於星期一至日及公眾假期 。(以每張樂悠咭或長者咭計算)

樂悠咭優惠【29】錦麗——主食或套餐$3優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠適用於星期一至日及公眾假期 。（以每張樂悠咭或長者咭計算）

錦麗——主食或套餐$3優惠（官方圖片）

樂悠咭優惠【30】銀龍飲食集團有限公司——下午茶套餐$3優惠

憑長者咭或樂悠咭於下午茶時段（下午2時30分至下午6時）堂食惠顧下午茶套餐，即可享$3優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

樂悠咭優惠【31】富臨皇宮——茶芥$2／位（黃大仙分店限定）

凡入座前出示長者樂悠咭，持咭者茶芥只需$2／位！早茶、市茶、下午茶時段都適用，優惠只限黃大仙分店限定。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓

電話：2320 9080



樂悠咭優惠【32】香港愉景灣酒店——自助早餐36折

樂悠咭持咭人於星期一至五惠顧香港愉景灣酒店，可以優惠價$78（原價$218；另收10%服務費）享用自助早餐。優惠期至另行通知。提提大家，需使用實體樂悠咭結帳。

地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下

電話：2295 8299



香港愉景灣酒店——自助早餐36折（官方圖片）

樂悠咭優惠【33】襟江酒家——早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記憑樂悠咭或長者咭，逢星期一至五，早上8時30分至11時入座，並於早上11時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

電話：2396 3988



樂悠咭優惠【34】美心西餅——麵包95折優惠

長者出示樂悠咭，購買任何麵包95折優惠。

樂悠咭優惠【35】榮華餅家——標準價9折優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭購買任何標準價產品可享9折優惠。

樂悠咭優惠【36】A-1 Bakery——每月28日95折優惠

每月28日憑有效樂悠咭消費可自動額外95折優惠，請以有效樂悠咭支付全數款項。

樂悠咭優惠【37】丼丼亭——套餐51折

即日至12月31日，長者星期一至五，下午茶時段（下午2時30分至5時30分）惠顧丼丼亭，憑樂悠咭可以優惠價$82.8購買樂悠茶餐，套餐包含迷你親子丼、天婦羅配沙律、漬物及熱柚子茶一杯。

樂悠咭優惠【38】Délifrance——免費添飲1次

凡出示有效長者咭或樂悠咭，逢星期一至五全日（公眾假期除外），堂食惠顧任何正價套餐即可享指定飲品免費添飲一次。

Délifrance——免費添飲1次（官方圖片）

樂悠咭優惠2026｜其他優惠商店

樂悠咭優惠【39】南北行——指定商品95折起

每逢星期二，長者持有長者咭／樂悠咭購買指定產品可享額外優惠。

樂悠咭優惠【40】Zoff Hong Kong——配眼鏡全單85折

各位60歲或以上長者，到Zoff購買正價眼鏡，出示有效的樂悠咭或香港身份證，即享全單85折優惠！

樂悠咭優惠【41】Cherry床上用品專門店——9折優惠

於Cherry床上用品專門店使用長者咭或樂悠咭消費可享額外9折。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

