長者優惠｜大學課程每堂$20起！中醫/理財/書法共26科 附報名方法

長者優惠｜長者退休後不想日日困在家中，想結識新朋友兼學一技之長，其實不用高昂的學費。香港都會大學長者學苑即將開辦新一輪長者專屬課程，涵蓋中醫食療、心腦血管保健以至手機攝影等實用範疇，每科獲資助後只需$200就能上足10堂，平均一堂只需$20。想知詳細課程名單以及如何報名，即睇下文！



都會大學長者學苑 開辦3大學習計劃

香港都會大學李嘉誠專業進修學院旗下的長者學苑，設有「長青活學計劃」、旁聽課程及長者進階數碼培訓計劃。其中「長青活學計劃」在每年1月及5月開課；旁聽課程則於每年1月及9月開課，長者進階數碼培訓計劃則按計劃定期開課。課程專為長者的日常生活及學習需要而設，並提供短期面授及網上學習選擇，十分適合長者利用空閒時間學習。

香港都會大學李嘉誠專業進修學院旗下的長者學苑，設有「長青活學計劃」、旁聽課程及長者進階數碼培訓計劃。（官方圖片）

長者學苑課程選擇十分多元化，涵蓋健康管理、個人理財、藝術與文化、人際關係、個人生活管理、電腦與資訊科技、科學與科技及語文運用等範疇。新一輪課程將於2027年1月開課（合共約有26科），不但有普通話、英語等語文課程，更有投資理財、痛症認知、心腦血管健康、中醫養生食療、手機攝影及智能手機應用等實用科目。

課程安排：為期約3個月，每堂為2小時15分鐘，共10堂（除特別註明）。



長者必讀8大實用課程推介 涵蓋防騙、痛症與投資

為了讓老友記學以致用，長者學苑的課程設計十分實用，以下為大家精選8門貼近日常生活的實用科目，長者們可以按個人興趣對號入座：

長者實用課程推介【1】健康類——痛症認知入門

「痛症認知入門」課程針對長者最煩惱的頸痛、腰背痛及膝關節退化而設計。課程會講解常見痛症（如痛風、坐骨神經痛等）的成因，並傳授實用的預防與紓緩日常小貼士。

長者實用課程推介【2】健康類——心腦血管病認知

隨年紀增長，高血壓及高膽固醇防不勝防。課程將從中西醫角度，講解冠心病、中風等高危都市病的先兆與日常處理方法，讓長者及早為自身健康把關。

課程將從中西醫角度，講解冠心病、中風等高危都市病的先兆與日常處理方法，讓長者及早為自身健康把關。（香港都會大學）

長者實用課程推介【3】中醫類——實用中醫養生食療

「實用中醫養生食療」課程主打中醫養生基本概念，導師會講解日常食材的性味，並教授實用的食療藥膳製作方法，教長者如何從一日三餐入手調理身體。

長者實用課程推介【4】中醫類——中醫藥常識入門

經常聽到「氣血不足」、「濕氣重」卻一知半解？「中醫藥常識入門」課程會淺白講解中醫基礎理論，探討氣血津液與人體健康的關聯，讓長者掌握基本的中藥運用原則。

長者實用課程推介【5】日常生活類——手機攝影進階

想隨時紀錄旅行點滴，或拍下孫兒的可愛成長片段？課程專攻室外拍攝技巧、相片編輯與簡單短片製作，教長者善用手機鏡頭，輕鬆拍出高質靚相。

長者實用課程推介【6】日常生活類——智能手機及流動通訊產品應用

「智能手機及流動通訊產品應用」專為想學習使用智能手機的長者而設。課程除了教授通訊軟件的基本操作，更會實戰教學電子支付、出行搵食 App，以及最重要的「防騙視伏」App，助老友記避開網上騙案。

「智能手機及流動通訊產品應用」專為想學習使用智能手機的長者而設。（香港都會大學）

長者實用課程推介【7】理財類——投資有道

退休積蓄該如何妥善處理？「投資有道」課程為長者講解投資與投機的分別，認識股票、基金等常見投資工具及潛在風險，助大家建立穩健的理財觀念。

長者實用課程推介【8】理財類——理財基本法

長者如果想學習妥善規劃退休財務，不妨考慮報讀「理財基本法」課程。內容涵蓋個人財務計劃、保險應用，以至遺產安排等實用知識，保障自身資產。

「理財基本法」課程涵蓋個人財務計劃、保險應用，以至遺產安排等實用知識。（香港都會大學）

2027年1月課程大綱一覽

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長者課程學費多少？獲資助每科$200上10堂

「長青活學計劃」每科全額學費為$450。獲資助後每科只需$200便可上足10堂，即平均每堂只需$20，十分適合想持續進修、發展興趣的長者。

合資格長者條件：

1. 年滿60歲或以上的香港居民

2. 個人流動資產總值不高於$500,000

＊每位合資格的學員每期可申請一科助學金資助；新學員終身最多獲5科資助（即合共$1,250），舊受助人則維持最多10科（即$2,500）。



但要留意，資助名額有限，如申請人數過多，或會以電腦抽籤方式決定。而香港都會大學有權決定最終審批及分配助學金，故申請人須留意資助安排及報名結果。

長者課程如何報名？長者課程報名日期及方法

有意報讀的長者，可經由以下3個方法報名，惟須留意，網上形式報名並不能申請助學金。如有意申請有關課程優惠，須親身或以郵寄方式提交申請，並附上有關證明文件（詳見申請表）。

長者課程報名方法【1】網上報名（不能申請助學金）

👉🏻 都會大學長者學苑長者課程網上報名連結

日期：2026年11月4日

時間：下午2時30分開始

第1步：建立個人帳戶

進入報名網站後，點選「註冊」。細閱「香港都會大學的保障個人資料政策」並同意聲明後，點選「下一步」。接著輸入手機號碼、電子郵件及設定密碼等資訊，並上載身份證明文件。完成註冊後，便可利用手機號碼及密碼登入系統並進行報名。

第2步：登入個人帳戶

登入個人帳戶後，按左方欄位的「入學」，再按「申請入學＋」。

第3步：提交報名申請

長者選擇心儀課程、科目和班別，如同學需報讀多於一科，可按「添加課程＋」。完成後可按下一步。填妥所需資料後，細閱有關聲明，並選取同意。完成相關步驟並確認資料無誤後，便可遞交申請。

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長者課程報名方法【2】親身報名（可申請助學金）

👉🏻 香港都會大學長者學苑「長青活學計劃」報名表

荔景校園地下登記處

日期：2026年11月5日

時間：早上9時至11時30分（早上8時45分開始於地下等候區派籌，之後依次序就座及報名）



荔景校園4樓辦事處

日期：2026年11月5日或之後

時間：早上9時至中午12時，以及下午2時至5時



長者課程報名方法【3】郵遞報名（可申請助學金）

郵遞報名須將7-11繳費收據／中銀「入數紙」正本，連同報名表格以平郵方式寄至本院荔景校園「長者學苑辦事處」（請勿使用掛號形式郵寄，亦切勿郵寄現金），信封面請註明「報讀長者學苑課程」。提提大家，新課程不接受掛號形式報讀。

報名截止日期： 2026年12月3日

荔景校園「長者學苑辦事處」地址：新界葵涌荔景山路201-203 號4樓香港都會大學荔景校園

查詢方法：2915 2380（電話）／elderacademy@hkmu.edu.hk（電郵）



本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》及《旅遊》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

