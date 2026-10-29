長者護眼｜免費驗眼！老花／白內障／糖尿眼5大項目 附報名方法
撰文：張雨靜
出版：更新：
長者護眼｜不少長者都有血糖高、糖尿病的困擾，假如血糖長期過高，可能損害眼底血管，形成「糖尿眼」！而且糖尿眼早期未必有明顯症狀，要透過定期檢查眼底才能發現！最近東區地區康健中心就特別舉辦免費眼睛健康檢查活動，除了基本的視力測試，更會一站式檢查白內障、黃斑點病變、糖尿眼及高血壓視網膜病變，更有專人講解情況，想知道更多詳情？立即往下看！
牛奶營養｜長者宜飲全脂/低脂？邊款營養高？註冊營養師教揀奶3招長者優惠｜免費聽力測試+$3000助聽器津貼 60歲可申請+報名方法長者貧血｜血紅素低易跌倒增心肌梗塞風險 攝3大營養蛋黃西蘭花長者優惠｜大學課程每堂$20起！中醫/理財/書法共26科 附報名方法
長者護眼｜東區地區康健中心 免費眼睛健康篩查
11月14日是「世界糖尿病日」，東區地區康健中心就藉著這個日子，邀請香港執業眼科視光師協會，舉辦一系列護眼講座、視力檢查、糖尿眼評估，幫助居民了解眼睛的狀況，及時作出跟進及治療。這個活動並非長者或糖尿病患者限定，任何人士都可以免費登記做會員再報名。
長免費眼睛健康篩查｜5大主要項目
1. 視力測試
2. 近視／遠視／散光／老花篩查＋白內障風險評估
3. 色覺測試、雙眼／立體視覺測試＋黃斑點病變風險評估
4. 眼底相、糖尿眼評估＋高血壓視網膜病變風險評估
5. 報告講解
免費眼睛健康篩查｜活動詳情
地點：東區地區康健中心小西灣主中心
日期：2026年11月14日
第一場：
講座 上午10:00至10:30
篩查 上午10:30至11:00
報名連結
第二場：
講座 上午10:30至11:00
篩查 上午11:00至11:30
報名連結
每場名額：約30人；共約60人
免費眼睛健康篩查｜活動查詢
地址：柴灣小西灣富欣道11號小西灣康健綜合大樓10樓至12樓
電話：26340777
參考資料：東區地區康健中心 Eastern DHC
本文作者：張雨靜
《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。