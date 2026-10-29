長者護眼｜免費驗眼！老花／白內障／糖尿眼5大項目　附報名方法

長者護眼｜不少長者都有血糖高、糖尿病的困擾，假如血糖長期過高，可能損害眼底血管，形成「糖尿眼」！而且糖尿眼早期未必有明顯症狀，要透過定期檢查眼底才能發現！最近東區地區康健中心就特別舉辦免費眼睛健康檢查活動，除了基本的視力測試，更會一站式檢查白內障、黃斑點病變、糖尿眼及高血壓視網膜病變，更有專人講解情況，想知道更多詳情？立即往下看！



長者護眼｜東區地區康健中心 免費眼睛健康篩查

11月14日是「世界糖尿病日」，東區地區康健中心就藉著這個日子，邀請香港執業眼科視光師協會，舉辦一系列護眼講座、視力檢查、糖尿眼評估，幫助居民了解眼睛的狀況，及時作出跟進及治療。這個活動並非長者或糖尿病患者限定，任何人士都可以免費登記做會員再報名。

11月14日是「世界糖尿病日」。（AI生成圖片）

長免費眼睛健康篩查｜5大主要項目

1. 視力測試

2. 近視／遠視／散光／老花篩查＋白內障風險評估

3. 色覺測試、雙眼／立體視覺測試＋黃斑點病變風險評估

4. 眼底相、糖尿眼評估＋高血壓視網膜病變風險評估

5. 報告講解

免費眼睛健康篩查｜活動詳情

地點：東區地區康健中心小西灣主中心

日期：2026年11月14日

第一場：

講座 上午10:00至10:30

篩查 上午10:30至11:00

報名連結

第二場：

講座 上午10:30至11:00

篩查 上午11:00至11:30

報名連結

每場名額：約30人；共約60人

免費眼睛健康篩查｜活動查詢

地址：柴灣小西灣富欣道11號小西灣康健綜合大樓10樓至12樓

電話：26340777

免費眼睛健康篩查（香港執業眼科視光師協會）

參考資料：東區地區康健中心 Eastern DHC

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

