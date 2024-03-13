外傭被8間大耳窿追債講明唔還錢 港媽一理由唔炒魷 網民：太傻

香港不少夫婦都要出外工作，惟有請外傭姐姐幫手湊B打理家頭細務，但萬一姐姐行差踏錯，做僱主都幾頭痕。近日有港媽在社交平台發文求救，指外傭姐姐竟借落8間財仔錢，更留了僱主電話號碼給追數公司，卻因為一個理由不想炒對方，網民們都出盡力勸樓主三思。



《愛回家》劇照

近日有港媽在FB「外傭僱主必看新聞訊息」群組發帖文，指外傭去年年底借了８間財務公司錢，當中有幾間已還款，但有幾間卻過了給大耳窿收數。由於大耳窿息口相當高，外傭姐姐跟港媽明言唔會還錢，更叫她封鎖大耳窿來電就可以，「因為佢留咗我電話，每日會收到幾個大耳窿電話，同收數信。」

FB「外傭僱主必看新聞訊息」截圖

港媽再補充，外傭姐姐最初承諾會還錢，「所以（我）同個大耳窿傾話叫個工人還⋯但最近出糧，工人先話唔會還⋯⋯」港媽對大耳窿追數不知如何處理，於是上網向眾網民求救，「想問財仔會唔會上門？ 上門又會點架？」港媽表示因為外傭姐姐正幫手湊初生BB，而且工作表現不俗，不想突然換人，而外傭姐姐也向港媽保證不會走佬會繼續做，所以希望可以照留著工人，暫時只在屋企門口裝閉路電視以防萬一。

《BB來了》劇照

不少網民對港媽的決定大表錯愕，大部分意見均認為此外傭不能留，「樓主容忍度都好高」、「佢講明唔會還，大耳窿遲早實搵上門架」、「 佢咁講唔會走佬，即係話你知，一係你頂唔順咁煩就幫佢還，一係你就炒咗佢，佢唔會自己走」、「樓主清醒一點吧！錢係佢借，借咗唔還，電話就搵你」、「你呢個工人講明唔還錢，應該準備定隨時走佬，你快啲搵定新工人啦」。經過網民的一番勸喻後，港媽表示「謝謝大家，會搵定新工人姐姐」。

《BB來了》劇照

外傭中介公司曾回覆香港01表示，一旦發現外傭借錢，如果對方有持續還款，僱主不可以藉此解僱外傭。但若事件對僱主構成騷擾，僱主可以此理由即時解僱外傭，由於屬嚴重過失，僱主不需給予賠償通知金。在解僱外傭後，或遇上外傭借錢然後潛逃，僱主應立即填寫「ID 407E」終止外傭合約通知書給人民入境事務處，證實外傭已經離職或斷約。而財務公司收到入境處通知後就不可以再向僱主追債，否則會被吊銷牌照。