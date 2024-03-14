迪士尼StellaLou遭遊客狠拍頭！專家揭有3大後遺症：可致腦震盪

迪士尼樂園為大家帶來不少夢幻的時刻，很多人都喜歡跟扮演迪士尼朋友的公仔演員拍照或互動！不過經常會有人手多多，在他們經過的時候拍打公仔的頭部，最近有網民在小紅書分享一段影片，指迪士尼朋友StellaLou剛出來就被人打頭去下班了，到底發生什麼事呢？



好不容易等到StellaLou出來跟大家拍照、互動。（小紅書截圖）

有網民在小紅書以「露露剛上班就被拍頭下班回去了」分享了一條影片，影片拍攝地點是上海迪士尼樂園，當天扮演迪士尼朋友StellaLou（星黛露）的公仔演員出來後，馬上就被一名女子拍頭，然後StellaLou就馬上安排回去。

StellaLou一直有工作人員陪同，事後工作人員也馬上問：「嚇倒了？」而StellaLou也馬上點點頭，然後在工作人員的護送下回到休息的區域。網民在留言續指：「走了幾步露露就搖搖晃晃的，剛好有主管在，然後被攙扶回去了，直接下班，後續這個人被約談了。」網民在回應續指，「因為還要常常做各種動作，所以這個頭套和頭的貼合度基本上百分百了，加上這個又重又是鋼圈所以會產生不一樣的力度，反正就是不好，對比戴著頭盔突然被人一拍腦瓜都會嗡嗡的。」

立即看來龍去脈：

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有其他網民留言指：「那個女生只是輕輕摸了一下，沒有用任何力氣推呀，跟頭套重量有啥關係呢……」不過有網民就反指：「仔細聽，聽到手拍下去時『啪』的一聲。手機都能錄到了，那現場應該挺大聲的。」

上海迪士尼早前也有另一宗相似的事件，扮演LinaBell的職員被打頭，事後職員也是馬上被安排休息。為什麼不能拍打迪士尼公仔演員的頭部呢？

上海交通大學醫學院醫學博士黃佳，曾在微信公眾號@科普中國發文介紹，為了保證迪士尼人偶頭套的靈活性，需要高度還原扮演者的頭部動作，就需要在頭套內部安裝大量的硬質傳導結構。換言之，迪士尼的人偶頭套均由很重的金屬架支撐。當人偶被拍打頭部時，力度會伴隨整個頭套的重量，撞擊到扮演者的頭上；若鋼架撞到扮演者的頭部，更有可能造成腦震盪甚至是鼓膜穿孔。