港女帶老公深圳直髪中大伏 ¥1500頭髪電直變電攣：全部頭髪炒晒

不少港人都愛北上吃喝玩樂，甚至整頭整指甲，不過若遇上伏店則得不償失，尤其人到中年頭髪已買少見少，一出事真的「喊出嚟」。有港女在社交平台上大吐苦水，指近日帶天生攣髪的老公北上整頭髪電直，最終不單被劏以貴價電髪，髪型師還將頭髪由拉直變電攣，全個頭「炒晒」！



有港女近日於「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」FB群組出長文，大吐北上電髪中伏經過。事源她早前替老公預約了位於羅湖地王購物中心的一間髪型店整頭髪，預約前還上大眾點評做功課，見該間髪型店也有規模便不虞有詐，還指定一位「望上去比較穩重嘅髮型師」， 更備註「拉直」，以為十拿九穩，怎料卻出大事。

樓主指老公電完髪後變了燙髮，完全沒有拉直效果，「髮根全部卷到炒晒」，而令她最憤怒的是，負責的髪型師「唔係預約嗰位」。除了髪型不似預期，樓主更疑似被當水魚，「一個男仔短髮，佢可以話頭頂一個價錢，側邊唔同電法唔同價錢(我哋拉直咋喎會有咩唔同電法）計計埋埋計出嚟要成$2000，跟住話俾啲咩優惠折咗都要差唔多千五！」

《勿說是推理》劇照

樓主指老公當時已經不停強調拉直，惟髮型師像活在自己世界，「口講應承，做出嚟又係第二回事」，結果「頭髮全部爛晒」，最終要再揾其他髪型屋補救。樓主稱由於他們在店內以美團付費，故已向美團投訴，並力勸各位北上朋友避雷，別像他們般中伏。文中更貼出該髪型屋地址及店名，還附上一張疑似頭髪被電燶的照片，以及美團和支付寶付款的截圖。

不少網民均同情樓主的遭遇，「真係忍唔到笑」、「呢鑊真係loong 9晒」、「希望樓主維權成功」，也有網民表示今次事件當買個教訓，「整頭髮夠膽喺大陸整，仲貴過香港」，認為其實在香港髪型屋做直髪也不用一千港元，根本不用特意返國內。