港男公屋送外賣意外救阿婆一命！機智舉動網民激讚：好彩遇到你

如果在工作期間遇到有人有生命危險，相信不少香港人都會暫時放下手上的工作，救人要緊，近日就有一位外賣員在送外賣期間意外救了一位老人家一命，做法獲網民極力大讚。



Facebook 香港啤酒關注組 截圖

近日有位網民在Facebook討論區「香港啤酒關注組」發帖文，分享自己一次送外賣超暖心的經歷，該外賣單需要送到天井公屋單位，到達後便大聲表示自己是送外賣，但由於單位木門沒有關好，只有鎖好鐵閘，因此事主可以看到屋內情況，屋內的老人家得知外賣送到便回應「等陣！我郁唔到，我跌倒，我拎唔到鎖匙呀」，事主嚇到並發現原來婆婆已經「一早跌倒，瞓咗喺地下」，施主超快速令自己冷靜下來後便尋找鄰居幫忙，「得得得，你郁唔到唔好郁，我會幫你」。

《愛回家開心速遞》劇照

然而因為鐵閘上鎖，即使有鄰居衝出來幫忙亦無補於事，事主轉數超快，便馬上利用外賣程式上客人的電話通知婆婆家人，並告知客人「你屋企婆婆跌倒，瞓咗喺度郁唔到，但佢清醒講到嘢，我而家同鄰居喺門口，但開唔到個鐵閘，你快啲搵人返嚟啦」，客人得知後驚慌失措並告知事主會在10至15分鐘內回來，事主看到婆婆並無大礙後，鄰居亦在旁看管便先行離去，鄰居亦大讚事主「婆婆行動係唔方便，好彩有你發現」。

《白日夢外送王》劇照

事件一出後引來不少網民落力大讚事主，事主亦在留言中表示「嗰一刻好大壓力，我真係嚇到，但要冷靜，我一定要幫佢，幫到就幫啦」，而不少網民都認為事主這舉動救了婆婆一命，「老人家如果冇人發現，分分鐘凍死。我朋友阿媽又係冬天係廁所沖涼跣到，咁就凍死走左。師兄你真係救人一命，功德無量。婆婆真係好彩，遇貴人」、「師兄做得好，好彩佢遇到你，如果係南亞送餐，可能聽唔明呀婆講廣東話，咁就可能錯過左求救既黃金機會」、「你做得好好，識得善用外賣平台的聯絡方法， 又識得搵鄰居幫手，當然睇得出你知道阿婆冇大礙你先至走， 如果唔係相信你一定報咗警」、「師兄臨危不亂好波，用最佳方法幫到婆婆，深表敬佩」。