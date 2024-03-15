港漂男碩士畢業做奶茶店店員　激讚筍工列4大優點　網民：我都做

大學生畢業後前路茫茫，究竟從事哪個行業才算適合自己？近日，一位港漂男在社交平台發帖，他指剛畢業後就投身辦公室的工作，卻令他叫苦連天，僅入職4天就辭去白領一職。但想不到轉投奶茶店後，更令他的生活額外寫意！



近日，一位港漂男在小紅書發佈了一段短片，他記錄自己在香港浸會大學順利畢業，完成碩士學位。對於脫離學生身份的他非常興奮表示「巨開心再也不用考試啦」，也拿到了多年渴求的畢業證書。隨即，就在一間於尖沙咀的辦公室入職高級白領的工作，亦與該公司約好入職日子。

入職的第一日，他表示「懷抱期望」亦在公司簽好入職文件，他更笑言是「賣身契」。直到第二日，早起上班的他精神上已經明顯提不起勁，更要依靠成年人的續命工具—咖啡，他形容「上學間接續命，上班長期續命」開始感受到社畜的辛酸。

而他每天的白領工作就是在電腦面前整合資料、接聽客戶來電，但也遇上「粵語根本說不順」的溝通困難。一系列做不完的工作更令他在第三日上班就要OT，他直言「第四天堅持不住了」更是言出必行立即就寫信向老闆辭職。

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港漂男激讚筍工4大優點

期後，他途經住所附近的一間奶茶店，發現薪酬待遇並不錯，直指「薪資居然這麼高！香港藍領（勞動工作）這麼爽嗎？」，驅使他立即就填申請表，亦順利入職。擔任「奶茶小哥」後，他的上班時間每天只有5小時，工時短令他有更多私人時間。而他的工作就是煲水煮芋圓、珍珠、蒸芋泥等備料工作。寫意的程度更是令他上班偷懶「沒客人就看劇」，甚至實現「奶茶自由」每天上班就喝三杯奶茶。但他坦言這份工作都有「煩惱」就是下班時帶哪杯奶茶回家。

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經過這段求職生涯，有網民質疑他自毀前途，他卻積極表示「人生選擇有很多種，不一定要過傳統的人生。職業不分好壞，追求快樂才是真道理。」更鼓勵網民「放過自己好幸福」。不過，港漂男的奶茶工作都令不少網民留言大喊羨慕：「哇看得我都心動了。重點是有很多自由的時間可以支配哦」、「突然好懷念當年做奶茶的快樂」、「感覺還挺爽的」在踏出社會的成年人世界上，有更多私人時間可謂難能可貴。