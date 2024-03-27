港漂內地生驚見$5098天價電費單　追查全屋發現一款電器累事

香港家庭的電費有時候落差滿大，兩個不同的家庭即使在夏季同樣天天開冷氣，他們的電費可能會差上千元。早前，有港漂留學生在小紅書大抱怨，指香港冬天電費竟然要$5098！到底發生什麼事呢？



事主需繳$5098天價電費，到底為什麼會那麼貴呢？（小紅書圖片）

最近，有港漂留學生在小紅書貼出最近兩期中電電費單，指4個男生合租，大家都不做飯，冬天一季電費竟然高達$5098！他在2月份再收新一期$4695電費單，不禁在小紅書抱怨「全港最貴電費5098，求支招（建議或解決方法）。」

大部份網民都認為他們是開了冷氣，所以才會有那麼高昂的電費，不過事主就指，「可是我們沒開空調呀，最近兩個月，天氣都很冷呢。」也有網民爆笑留言指：「種毒嚟？冬天成5千蚊電費」、「你家有人挖礦吧？」、「大房子24小時開暖氣才能搞出來」

「在持續每兩個月交幾千電費後，我終於搞清楚電費為何如此昂貴了！」最近他在小紅書再度發文，指終於找到香港天價電費的原因。首先是香港實施階梯電價，用得越多收費越貴，他近兩期電費都是交最貴的電費。但為何用電的數度會那麼高呢？「我查看了中電官網我們家每小時用電度數，經過幾天的觀察，我發現用電度數的高低和我們家電熱水器的使用頻率相關。」

由於他們一直沒有關熱水爐，所以熱水爐的水會不停地加熱，「我家熱水器一邊進水一邊漏水，就是一直在燒，很舊的熱水器了。」事主指之前在內地養成了不好的習慣，習慣一直開著，也沒花幾個錢，沒想到香港長開熱水爐的代價是昂貴的電費，「我們家每個月繳的電費都夠買好幾個電熱水器了！」

雖然找到了原因，不過網民仍然覺得電費貴得不合理，於是建議他留意家中有沒有其他電器漏電，「不如睇下有無啲其他電器漏電吧，或者有啲內地電器插頭制式和香港電器插頭製式不一樣，用萬能插時候出現漏電。」，也有網民建議他更換新式節能熱水爐，「全部換一級能源標籤，而且水爐肯定是用才開的啊」