打工仔嘆香港做社畜見盡4大辛酸 老豆過身照OT！網民：鬼叫你窮

香港打工仔向來搏到盡，供樓供仔女讀書樣樣都是錢，要Work Life Balance根本不是易事。近日就有網民在討論區上發文，指自己在香港工作了８年，有四件事讓自己感受相當深，驚嘆不少人在香港工作久了,「好多人都會慢慢變得唔正常」。



《無法成為野獸的我們》劇照

近日有網民在連登討論區上以「係香港做左（咗）8年野（嘢），有四單野（嘢）令我感受好深」為題發文，他指自己在香港外資公司工作了八年，發現香港人返工，更列舉了四件事讓他感受最深:

1.有同事返工期間暈倒，即刻送去醫院，原來是急性盲腸炎痛，「開刀第二日佢叫老婆嚟公司拎部電腦同charger， 俾佢係(喺)醫院覆野(嘢)。」

《大叔的愛》劇照

2. 老細的爸爸過身，但老細當日照OT，出殯當日只離開公司數小時即回來，更表示爸爸的離開是「一了百了」，不用經常出入醫院影響工作，「做野（嘢）唔係好方便覆客覆得慢左（咗）」。樓主指這個老細好鍾意問人是否已買樓，更強調「未買就要勤力啲做嘢。」

3. 有同事一早拿了年假跟太太去旅行，出發當日跟開的工作出現問題客人急call「被老細瘋狂追殺」，「結果佢即日半夜飛返香港第二朝開會」，個假期就咁冇咗。

4. 有同事因為太緊張工作要供樓日日瘋狂OT至晚上９點 ,「 搏升做埋老細啲嘢」，星期六照返公司，結果結婚年半便離婚，「老婆一蚊都唔分佢就咁走咗」。

《男人唔可以窮》劇照

樓主指以上事例深深體會到香港生活的壓力令人變得不正常，他指自己當日因為人工不錯，在該公司也工作了3年，「有幾次真係收工廿幾歲人係條街喊咗」，樓主指相對其他同事自己較懶惰，「升職上位唔會輪到我」，辭職走當日老細更批評他「懶」和「垃圾」，「在香港不會生活到，反而現在去了外國生活反而過得不錯」。

不少網民對於樓主的經歷深有同感，認為香港人的工作壓力山大，「埃及啲奴隸都係咁，其他無咩分別」、「鬼叫你窮」、「為咗供樓去到好盡嫁，嗰種無工開既心情會令到人變態」，有網民表示身同感受，指自己初入職場以為人人都work life balance，「結果係身邊個個都比自己勤力，有承擔，同埋識擦鞋去生存」，發覺自己若不這樣不調整心態就不能升職，「一世做窮Ｌ打工仔」。大家對在香港做社畜又有何睇法呢?