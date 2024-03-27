家居風水｜港男投訴對面屋擺風水陣！門頂放黃符八卦鏡：全家都病

遇到好鄰居真的「講彩數」，有連登網民指早前新鄰居搬到對面單位，入伙後隨即在大門上放上一道符和八卦鏡，網民家中正好諸事不順，到底是否有什麼影響呢？為了助事主了解情況，《開罐Opener》亦向玄學顧問趙振鴻師傅查詢。



事主開門即見對面單位門框上有符及八卦鏡。（連登討論區圖片）

有事主在連登討論區發文求助，指對面單位早前開始裝修，事主及家人由裝修開始便身體不適「就不斷敏感又痕同病足幾個月」，隨後有一對夫婦搬進對面單位，並在大門門框上方貼了一道符和八卦鏡。

事主表示，若該道符和八卦鏡不是對正他的家門口我唔會理」由於家人患上胃癌，身體狀態非常虛弱，擔心受到符和八卦鏡影響，他之前在網路查找相關資料，指「佢嗰塊係平面八卦鏡，Google大師話係反射衰嘢去人哋屋企」由於找不到確實的答案，於是在討論區發文向網民求助，希望想知道「對面屋擺鏡同符係單純想擋鬼擋邪定點」。

有連登網民指：「公屋門對門係對門煞，有人會放八卦鏡化解，但變相衰野去晒對面屋」、「如果你係迷信，咪掛返兩塊八卦鏡頂返佢囉」也有網民理性分析指：「你身痕會唔會因為大塵敏感咋」有過來人分享：「當年對面屋都擺咗八卦，開頭有啲驚，但耐咗就慣，又唔覺得有咩影響，對面屋都唔覺有風生水起」

玄學師傅：八卦鏡用來辟邪

究竟事主家人生病跟對面屋的風水陣有沒有直接關係，玄學顧問趙振鴻師傅回覆《香港01》查詢指，「八卦鏡屬於平鏡、黃色符屬於天師符，相信用嚟辟邪，無直接影響健康。」趙師傅指八卦鏡分三種，平鏡、凸鏡、凹鏡，平鏡屬於正常，如果是凸鏡就會帶來傷害性，他提醒屋企風水擺設盡量不要對別人家門，避免令人誤會。至於事主家人接連生病，趙師傅指跟對面單位動土有關，沙塵滾滾也容易導致皮膚敏感，「屋企對面、外面動土都會帶來疾病，令到屋企人會受到唔同程度影響。」

「簡單啲可以喺鐵閘入面掛一塊紅色大布，如果掛唔到大紅布，可以係門口左右兩邊貼紅色揮春，化解八卦鏡、天師符。」不過趙師傅也提醒，並不是全部情況都可以用紅布化解，「有一個注意嘅地方，2024年病位喺西位，如果屋企門口喺西位就唔可以用紅色。如果家人經常病，門口又喺正西位（病位），可以喺近門口進門位置放一串白玉串，或者門口擺放金黃色地墊，亦可以化解病位。」

據趙師傅分析，事主家人生病，主因是對面單位裝修動土，或門口在病位（正西），跟鄰居用的八卦鏡和天師符沒有直接關係。

*風水玄學並非精密科學，以上內容只供參考。