船務公司勞工處月薪$xxxx請助理會計師　仲返5日半！網民：太刻薄

早前有網站公布2024年最新入息中位數為$29,715。雖然參與調查的人數不多，不能反映全部香港人的真實情況，但據政府的統計數字，港人入息中位數也平均$20,000。不過要找一份月入$20,000的工作，也絕非易事！近日網上流傳有一間船務公司就以一個奇葩的工資聘請「會計助理」。



現在真的搵食艱難。 《合約男女》劇照

最近有網民在facebook「只需要好玩」發表了一則貼文，內容是一則2024年3月21日於勞工處刊登的廣告，有一間船務公司招聘「會計助理」，協助會計師工作，包括處理帳款、收集發票、核對銀行帳單，偶爾外出去銀行。其學歷要求專上教育(文憑或證書）、6個月工作經驗，良好粵語、普通話，懂得用Ms Word、Excel。工作時間8.5小時、每週工作5天半，而待遇只有「每月$8,500-9,000」。

招騁廣告是2024年3月21日新鮮出爐。（facebook圖片@只需要好玩）

網民在帖文寫上「2024年出$8000請人，仲要返五日半，老細不如xx自己做返算啦」，貼文發布後，有不少網民留言，大家普遍都認為這家公司刻薄，部份網民留言指：「1994年嘅人工」、「仲要五日半，冇長短週」、「仲要扣強積金嘅」、「30年前有呢個人工係一份筍工」、「可以申請公屋！正」、「我以為佢要求小六畢業」。