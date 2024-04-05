10部必睇燒腦韓劇推薦盤點：金字塔遊戲、MOUSE窺探、死期將至…

懸疑一直以來都是韓劇的熱門題材，從經典燒腦劇《Signal信號》到掀起全網追劇熱潮的《假面女郎》，部部都是不看會後悔的必追片單！



以下就為你整理10部Netflix熱門懸疑韓劇片單，真實事件改編、重生、生存遊戲等主題都有，如果你也喜歡刺激且反轉再反轉的燒腦劇情，這篇千萬不能錯過！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.《殺人者的難堪》（A Killer Paradox）

自2024年2月9日上線後立即蟬聯Netflix非英語類電視節目全球Top 10排行榜的原創韓劇《殺人者的難堪》，改編自CCOMABE作家創作的同名網路漫畫，故事講述李蕩原本是一名普普通通的大學生，在意外殺死一位連續殺人犯後，發現自己擁有鑑別惡人的能力，於是開始計畫一場又一場的「謀殺」——專門謀殺那些窮凶惡極的壞人。然而「以惡制惡」的李蕩，終究無法躲過法治社會的制裁，開始遭到了刑警的追捕。

2.《金字塔遊戲》（Pyramid Game）

《金字塔遊戲》被看過的劇迷形容為「把校園暴力拍成了《飢餓遊戲》般殘酷的生存遊戲」。該劇由韓國女團「宇宙少女」人氣成員苞娜以及IVE張員瑛的姐姐張多雅主演，全劇改編自熱門同名NAVER網路漫畫，故事從白蓮女高二年五班展開，這個班級存在著一個名叫「金字塔遊戲」的特殊規則，學生每個月會進行匿名投票，劃分出每個人的等級，而最低等的F級將會成為「被孤立者」，遭到其他學生理所當然的欺凌，於是在這裡的學生們，逐漸陷入暴力的殘酷生存排名戰爭。

3.《Signal 信號》（Signal）

提起懸疑韓劇天花板，許多人應該第一時間會想起由金憓秀、趙震雄、李帝勳主演的 《Signal 信號》。全劇改編了多起震驚韓國社會的真實刑事案件，如著名的華城連環殺人案、劫富濟貧大盜趙世衡、聖水大橋崩塌、慶尚南道密陽市集體性暴力以及與世越號有關的五大洋邪教事件等等。故事以一位專長為心理分析的罪犯側寫師朴海英開始，透過偶然拾獲一支舊型對講機，他與來自15年前的重案組刑警車秀賢展開聯繫，兩人跨越時空聯手調查多年未解的懸案。

早前，《Signal 信號》編劇金銀姬也證實第二季確定會製作！苦等8年的影迷們可以期待一下即將到來的續集。

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4.《隧道》（Tunnel）

同樣也是真實案件改編的人氣懸疑韓劇《隧道》，劇情講述1986年時韓國社會發生的一起重大女性連續殺人案，為了追查真兇，刑警朴光浩意外穿越到2016年，透過穿梭過去與未來，他成功找到這起30年未解的懸案破案關鍵。

這部劇原型爲韓國三大懸案之一的「華城連環殺人案」，這起真實案件發生在1986年，當時華城市村莊連續發生10起姦殺案，被害女性先是被綁架強姦，最後慘遭勒斃，手段殘忍，但當時警察調查超過2萬人、4萬枚指紋，皆一無所獲，直到2019年警方才宣布抓獲兇手李春在。他坦承，警方當年訊問他時，他還隨身帶著一名受害者的手錶，但警方卻誤放了他，「我到現在都不明白，他們為什麼花了這麼長時間才抓到我，我被警探問訊了多次，但他們總問我朋友和鄰居的情況，從來沒真正懷疑我」。

5.《Voice》

2017年1月播出便創下OCN最高收視率紀錄的韓劇《Voice》，由於第一季播出後大受好評，已於近年播出四季。第一季由張赫、李荷娜、金材昱主演。劇情取材自引爆韓國民眾怒火的水源分屍案，故事描述因意外事故而失去家人的刑警與112報案中心隊員，在犯罪率第一、檢舉率全國最低的盛雲支廳「112報案中心黃金時間隊」工作，竭力追捕殺害自己親人的連環殺人魔並查清案件真相的過程。

引發韓國國民公憤的水原分屍案，全案為一名28歲的年輕女子遭到42歲的醉酒男子性侵，案發當時被害人明明報警求助，且在長達7分多鐘的報案電話中可以不斷聽見慘叫、哀求聲，但警方當下卻認定是「普通夫妻吵架」而忽視，導致最終女子遭到姦殺，被分屍成280多塊、分裝在17個垃圾袋中丟棄的駭人悲劇，事後警方還一再向社會大眾謊報案發經過、隱瞞監控錄像存在，令人民怒火中燒，案件最後由京畿道警察廳長引咎辭職落幕。

6.《死期將至》（Death's Game）

韓國TVING於2023年12月上線的原創劇集《死期將至》，劇情改編自韓國高人氣網漫《我死了又死》，豪華的演員陣容包含徐仁國、朴素丹、崔始源、李宰旭、李到晛等人。全劇主角崔怡在是一名對未來懷抱憧憬、正準備大展拳腳的青年人才，但在面試一家大型企業後，他遺憾落選，緊接而來是長達7年的失業生活。找不到工作和生活接二連三的打擊，逐漸使他失去生存意志，於是他走上樓頂，結束短暫又失意的人生。然而因為他死前的一番言論激怒了死神，死神認為他把死亡想得太簡單，決定懲罰他以12次機會「重生」——附體在12個必死之人身上，充分體會他們死前的痛苦，如果能夠逆天改命，則能以這個人的身份繼續活下去。在此之後，他先後附體富二代、帥氣模特、校園欺凌受害者、極限運動員等人，各色人生的酸甜苦辣也給了他前所未有的觸動。

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7.《假面女郎》（Mask Girl）

公開僅3日就創下高達280萬次觀看、再度掀起全民追劇熱潮的大熱韓劇《假面女郎》，改編自19禁同名網漫，由有著「全球最美臉蛋」之稱的NANA林珍娜、李寒星、高賢廷等人主演。

故事主角金貌美是其貌不揚、身材姣好的平凡上班族，平時因為外貌而自卑的她，到了夜晚便戴上假面、換上熱辣的服裝勁歌熱舞，搖身一變成為在直播間擁有大批狂粉的人氣網紅主播。然而當她的「假面」被揭開，一系列惡夢也隨之而來，於是她下定決心整容換臉，但想象中光鮮亮麗的人生不但沒有成為現實，反而更大的不幸接著上演。

8.《惡之花》（Flower of Evil）

由李準基、文彩元主演的懸疑韓劇《惡之花》，劇情自一個看似幸福美滿的家庭展開，男主人是一位總是為妻女無私付出的愛家好男人，女主人則沈浸在這樣夢幻美好的幸福婚姻當中，一直深愛著丈夫。實際上，丈夫隱瞞了自己的真實身份，兩人攜手相伴的14年，其實都是苦心經營的一場騙局。當沉睡的真相逐漸甦醒，隨之而來的痛苦、慾望、信仰，都將淹沒在其中苦苦掙扎的人們。

9.《MOUSE 窺探》（Mouse）

經典懸疑韓劇《MOUSE 窺探》由李昇基、李熙俊主演，全劇圍繞著兩位看似差異極大的角色展開，一位是公認的正義青年鄭正直，平時熱心助人，不僅幫忙擔任社區巡邏警衛，還曾獲得「市民英雄獎」；而高武治則是一名刑警，小時候因為一名恐怖的殺人魔導致父母雙亡，於是成為刑警後的他辦案雷厲風行，和黑幫一般無二。這兩人因為共同追捕在連環殺手中排名前1%、最惡毒的「掠食者」，命運竟發生了令人難以置信的轉換。

編劇崔蘭透露，這部劇的靈感源自發生於2017年的真實案件仁川小學女童分屍案。犯下這起殘忍案件的兇手為年僅17歲的金姓少女，落網後，被害人母親曾說：「希望兇手能了解我家的孩子是多麼珍貴的存在。」但她只是輕描淡寫地回答：「天氣那麼好，我卻無法去看櫻花最讓我感到痛苦。」這個回答沖擊並惹怒了韓國國民，但她會這樣回答也是理所當然的，因為她天生缺少鏡像神經元，無法感到痛苦、負罪感、同情心等情緒，因此崔蘭在怒火中燒下企劃了這部電視劇——當精神病態的殺人犯擁有正常人的情感，也許才是最重的刑罰和救贖吧？

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10.《殺人者的購物中心》（A Shop for Killers）

Disney+於2024年1月上線公開的原創韓劇《殺人者的購物中心》，由李棟旭、金慧峻主演，改編自作家姜智英創作的同名小說。劇情講述從小和叔叔相依為命長大的鄭智安，在叔叔突然去世後，發現了叔叔留下的一座購物中心似乎存在著種種謎團。究竟這個購物中心賣的是什麼？叔叔的真實身份又是誰？在智安尚未弄清楚一切時，一群覬覦購物中心倉庫的可疑顧客們已經開始蠢蠢欲動。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Netflix懸疑韓劇推薦》保證精采不爛尾！10部必追經典燒腦神劇，不到結局不知道兇手是誰】