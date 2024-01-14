10部2024年必睇韓劇續集　魷魚遊戲2、殭屍校園2、Sweet Home 3

劇迷們準備好迎接2024韓劇了嗎？韓劇果然不負期待，近期陸續宣告一波又一波令人振奮的續集即將登場，比如《京城怪物2》、《魷魚遊戲2》、《殭屍校園2》，還有《非常律師禹英禑》，以及《機智醫生生活》和《秘密森林》都將推出外傳，下列整理10部2024續集韓劇推薦。



【圖輯】點圖放大了解「10部2024待播韓劇續集」👇👇👇

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2024韓劇續集1：《京城怪物2》

《京城怪物》由朴敘俊、韓韶禧、秀賢、金海淑、趙漢哲、魏嘏雋領銜主演，故事背景設定在1945年二戰末的京城，劇情講述京城首富張泰尚（朴敘俊 飾），一生中只在乎「錢」，將金錢置於愛國主義和正義之上，直到遇見了進京來尋找失蹤母親的尹采玉（韓韶禧 飾）生命才有了不一樣的順序。然而，該部劇除了圍繞在兩位熱血青年之外，最重要的就是他們將一起對抗從醫院出來的「不明怪物」！

2024韓劇續集2：《魷魚遊戲2》

2021年一開播就引起轟動的《魷魚遊戲》，講述456名背景各異卻同樣在外面社會走頭無入的玩家們，被拐騙來參加一場致命遊戲，勝者可以獲得456億韓元、輸者賠命，好評如潮也讓官方宣布將推出第二季和第三季。第二季除了會有原班人馬李政宰、李炳憲、魏嘏雋之外，也預計會加入朴圭瑛、任時完、姜河那、朴成焄、梁東根等人主演，除了演員陣容依然強大，第二季也將接續第一季李政宰將頭髮染成紅色，回到遊戲中的劇情，可能會讓整個遊戲體系發生變革。

2024韓劇續集3：《殭屍校園2》

同樣開播即受到關注的《殭屍校園》，是改編自Webtoon的網絡漫畫《極度恐慌》，由朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、羅門、劉仁秀、李瑜美主演，講述喪屍病毒在一所高中裡肆虐，學生們如何逃出這「人吃人」的可怕校園。雖然官方宣佈開拍第二季，原班人馬可能回歸之外，是否會加入新血還未可知，不過劇情推測會延續第一季，講述似乎擁有抗體的「半活屍」班長崔南拉（趙怡賢 飾），對比第一季人類生存記，第二季可能會是殭屍生存記。

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2024韓劇續集4：《Sweet Home3》

《Sweet Home》同樣是改編自Webtoon的同名人氣網路漫畫，由宋江、李陣郁、李施昤、李到晛主演，故事背景設定在「綠之家」遭遇不明怪物襲擊，房客們一同抵禦這些怪物，其中1410號房住客車賢秀（宋江 飾）感染後卻不會變異，而且受傷的身體還可以自行復原，成為第一季結局的伏筆。《Sweet Home》第二季雖然正負評價兩極，但還是有廣大劇迷們相當期待第三季的到來，推測劇情可能會圍繞在怪物世界的終結，以及實驗室的反轉。

2024韓劇續集5：《非常律師禹英禑2》

《非常律師禹英禑》由朴恩斌、姜泰伍、姜基榮領銜主演，劇情講述禹英禑（朴恩斌 飾）自小就擁有過人的能力，可以將艱深的法條倒背如流，但因為患有自閉症類群，因此在律師事務所中時常碰壁或被質疑能力，該劇除了有各種刑事案件、探討自閉症障礙人士在社會中遭遇的歧視不公，也有淡淡的愛情、親情和友情，整部劇療癒又溫馨。前不久編劇文智媛也分享自己已和製作公司簽訂合約，將製作《非常律師禹英禑》第二季，不過選角的部分尚未透露，希望能如劇迷所願讓朴恩斌、姜泰伍原班人馬回歸！

2024韓劇續集6：《大力女子》系列

《大力女子都奉順》與《大力女子姜南順》劇情一樣都是擁有母系家族遺傳而來的「大力女」的設定，而且兩季也有不少呼應的劇情，比如安敏赫（朴炯植 飾）和康熙植（邕聖祐 飾）都有男扮女裝出場，還有都奉順（朴寶英 飾）和姜南順（李瑜美 飾）在對抗壞人時都有貨櫃對決。雖然《大力女子》系列第三季是否真正推出還不一定，但有網友推測若延續第二季埋下的伏筆，第三季可能會有「大力男子」的出現。

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2024韓劇續集7：《總有一天機智的住院醫生生活》

《總有一天機智的住院醫生生活》是《機醫》系列的全新續集，也是《機智醫生生活》外傳篇，劇情預計會聚焦在住院醫生的故事，比較令劇迷期待的是高允貞將在劇中飾演婦產科住院醫生，這不僅是她首次出演醫生角色，劇中也會描摹許多「社會新鮮人」會有共鳴的話題，喜歡這種寫實、治癒題材的人一定要追！

2024韓劇續集8：《或好或壞的東載》

《祕密森林》第三季《或好或壞的東載》是由李浚赫、朴星雄主演，劇情可以說是《秘密森林》的外傳，原劇中的檢察官配角「徐東載」將升格為主角，劇情除了一樣會有懸疑辦案之外，也會更加聚焦在徐東載這個角色上，講述他是如何在黑白兩道之間遊走。

2024韓劇續集9：《熱血司祭2》

《熱血司祭》由金南佶、金成均、李荷妮、 高俊、琴世祿主演，第一季劇情圍繞在神父金海日（金南佶 飾）在替老神父申冤報仇的過程中，發現這起案件背後牽涉甚廣，有政商利益勾結，乍看之下是宗教題材，實則有不少懸疑、緝兇、武打、刑偵等元素，主演與配角們也是各個演技在線，而結局一句「WWB（We will be back）」也吊著劇迷多年的胃口，直到前陣子釋出《熱血司祭》第二季即將開拍，而劇中主靈魂金南佶也將回歸，相信劇迷很快又能看到他那不按理出牌，搞笑又浮誇的魅力了！

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2024韓劇續集10：《地獄公使2》

《地獄公使》改編自延尚昊與崔圭石的同名網路漫畫作品《地獄》，第一季是由金聖喆、金賢珠、朴正民、元真兒、梁益準等人主演，劇情圍繞在新興宗教「新真理會」，講述社會中出現了超自然現象，三頭暗黑龐大怪物會現身審判人類並取其性命，大量的諷刺意味也讓這部戲開出收視紅盤。雖然第二季如火如荼製作中，但主演劉亞仁因為涉毒事件確定下車，並替換成金聖喆擔綱男主角，從劇組的宣傳文字中可以看見，第二季預計會有「復活」名單，全新的地獄篇將開啟。

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