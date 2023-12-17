2023回顧｜年度十大Netflix、Disney+中台日韓劇　黑暗榮耀排第幾

今年必看這些經典台陸日韓劇！2023年即將結束，最後一個月你想要怎麼完美收尾呢？如果還找不到想做什麼，那不如打開手機、平板內的Netflix、Disney+邊吃零食邊追劇吧！無論是想要刻骨銘心的戀愛羅曼史，還是穿越時空、擁有超能力的科幻系列，串流平台都能馬上滿足你的願望！



已經迫不及待想知道2023年有什麼年度神劇了嗎？現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，跟著小編一起盤點2023年Netflix、Disney+十大台陸日韓劇有哪些吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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No.10 《去有風的地方》

榮獲第18屆首爾國際電視節國際競賽單元最佳長篇作品《去有風的地方》是今年家喻戶曉的陸劇之一，劇情描述女主角許紅豆（劉亦菲飾演）因閨蜜離世決定來到大理雲苗村調適自我，恰巧碰到高薪離職的男主角謝之遙（李現飾演），兩人在有風小院結識其他同齡好友，許紅豆被謝之遙回饋家鄉的心打動，謝之遙則被許紅豆溫暖善良的心吸引，在獲得滿滿能量後，兩人也決定重新出發。

《去有風的地方》收穫許多觀眾好評，「觀眾在不知不覺中跟著紅豆一起放下一切，認識村裡的每一個角落、每一隻貓咪、每一位新朋友，以及談了一場看似樸素卻有著深刻陪伴的愛情」、「劉亦菲真的好仙，整部劇的步調明明不快卻完全不會覺得無聊」。

No.9 《此時此刻》

今年11月10日在Netflix獨家上線的台劇《此時此刻》，邀請朱軒洋、王淨、劉俊謙、郭雪芙、林柏宏、Lulu（黃路梓茵）、謝欣穎、章廣辰、宋芸樺、林哲熹、徐熙娣、吳慷仁、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊領銜演出，透過十齣都會愛情短劇，讓人們開始嘗試重新審視與家人、好友、另外一伴的關係。

《此時此刻》除了重量級演員令人拭目以待，其中PTT鄉民一致推薦由劉俊謙、郭雪芙主演的第2集「站一個晚上」，「劉俊謙很自然、討喜，整個好感度很高！侯彥西超亮眼，醉戲居然能不尷尬，很厲害～10部裡面最想重Re」、「最喜歡第二集，編導演還有音樂都很棒」。

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No.8 《最佳利益》系列

台灣首部律政劇《最佳利益》在今年陸續推出《最佳利益2－決戰利益》、《最佳利益3－決戰利益》續作，故事講述王牌律師方箏（天心飾演）休息一年重返職場，情義相挺昔日學妹余芝綺（陳庭妮飾演）成為受僱律師，沒想到捲入余家爾虞我詐權力鬥爭，還要處理接踵而來的棘手案件，但身旁多了被政黨丟包轉任律師的前夫趙立庭（溫昇豪飾演）、專屬法助姜智騫（禾浩辰飾演），多件刑案也跟著迎刃而解，最終揭開法政商醜陋面貌。

《最佳利益》系列獲得影迷大力好評，「第二季節奏跟拍攝手法都比第一季好太多了！演技也都很在線！」、「我個人認為完全不輸第一季，其中最讓人印象深刻的案件就是鍾欣凌那part」。

No.7 《八尺門的辯護人》

《八尺門的辯護人》改編自同名原著小說，電視劇以「湯英伸事件」作為故事雛形，劇情描述某日深夜一名印尼籍漁工持刀將阿美族船長一家三口殘忍屠殺，同樣出身阿美族的公設辯護人佟寶駒（李銘順飾演），不僅需要和族人站在對立面為印尼籍漁工辯護，承受難以想像的情感壓力，也要與法院替代役連晉平（初孟軒飾演）、通曉印尼方言的印尼籍看護莉娜（雷嘉汭飾演）抽絲剝繭深入案情，為凶殺案背後尋找可怕真相。

該劇播出後受到網路熱烈迴響，「這部劇是目前台劇法律劇裡，考據最專業的一部～不愧是律師出身的原著作者、兼本劇導演／編劇的作品」、「第一集開始移工被上銬最後畫面直接看到哭，每週末晚上狂追一次看完」、「法務部長那句『我要無意義的殺戮停止』，對比後面的劇情，有夠諷刺，完全被劇情嚇到」。

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No.6 《歡迎來到王之國》

喜歡甜甜韓劇的人千萬不要錯過！《歡迎來到王之國》講述31歲的富二代具元（李俊昊飾演）為了尋找年幼失去聯繫的母親，一向不和手足爭奪家產的他，選擇從英國返家擔任王者飯店部長，具元對於家人虛偽假笑感到厭惡，沒想到卻在上班首日撞見親切愛笑的VVIP休息室「王者國度」職員天嗣朗（林潤娥飾演），隨著兩人朝夕相處，不僅彼此個性開始磨合並發生變化，曖昧氣氛也漸漸發生在兩人周遭。

《歡迎來到王之國》李俊昊和林潤娥一度傳出假戲真做消息，就連兩人擁吻名場面也讓許多粉絲心動表示，「太配了，請原地結婚」、「瘋狂尖叫，還好我一個人在家，這兩人真的不考慮在一起嗎」、「熱吻3分鐘的長度我整個大愛！真的拍得太好了，所有細節都是氛圍，絕對是2023吻戲的巔峰啊」。

No.5 《牛車來去》

一舉拿下第58屆金鐘獎戲劇節目編劇獎、戲劇節目女配角獎的台劇《牛車來去》，以1943年代台灣光復前後發生「二二八事件」、「耕者有其田」作為時代背景，描寫佃農蔡土水（游安順飾演）長子蔡日生（蕭景鴻飾演）因家中無耕牛導致操勞過度生重病，不料送醫時已經為時已晚。蔡日生妻子許逢春（安心亞飾演）為了一圓丈夫生前遺願，決定聽從地主陳進丁（楊烈飾演）建議借腹生子，試圖改變一家人佃農的命運。

《牛車來去》播出後也深受好評，「好看，每個角色都很生動」、「阿春跟博文說我誠心祝福你跟少奶奶永遠幸福那句話聽起來真的超酸QQ」、「不小心會投入太多，戲真的會勾人」。

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No.4 《模仿犯》

改編自日本作家宮部美幸同名小說台劇《模仿犯》，以1990年代松延市發生連環殺人案作為起始點，男主角「郭檢」郭曉其（吳慷仁飾演）偵辦不遺餘力，不僅分析Noh殺人案細節，試圖找出Noh警告影像破綻，也攜手資深刑警林尚勇（庹宗華飾演）、菜鳥刑警張大超（侯彥西飾演），找出隱藏在鏡頭後的真兇。

由於影集內容設計常常會令觀眾認錯兇手，直到最終才揭曉真兇面紗，加上素材結合當今媒體亂象，實力派演員演技也讓觀眾讚譽有加，「老演員的演技我覺得都超強，哭了好幾次」、「姚淳耀跟阿西，演技驚人到爆炸」、「阿西的情緒堆疊加上台詞輸出真的好強」、「勇哥父女的演技也不錯，看好邱偲琹以後的發展」。

No.3 《Moving超異能族》

超能力韓劇《Moving超異能族》改編韓國漫畫家姜草同名網漫，主角們與生俱來擁有超能力，例如張洙源（柳承龍飾演）和法蘭克（柳承範飾演）的再生能力、李美賢（韓孝周飾演）的五感能力、金斗植（趙寅成飾演）的飛行能力、全啟道（車太賢飾演）的發電能力及李才滿（金成均飾演）的手握怪力和速度能力，他們的子女遺傳父母超能力，因此在學校不得已必須隱姓埋名，直到危機降臨，才不得不動用超能力對抗敵人入侵。

有觀眾分享心得，「《異能》能夠如此受歡迎，除了有別以往是以許多情感去描述超級英雄的故事，加上根本是以電影規格在拍的高質感，最開始大家都在說這是韓國版的Marvel，但個人認為絕對是超越的啊」。

No.2 《人選之人－造浪者》

台劇《人選之人－造浪者》被眾人視為帶動台灣MeToo運動功臣，該職人劇結合政治、職場性騷擾、同性婚姻等議題，故事描述公正黨文宣部主任陳家競（黃健瑋飾演）無法兼顧家庭與工作心聲、副主任兼發言人翁文芳（謝盈萱飾演）保護同性伴侶朱儷雅卻錯失連任新北市議員機會，面對上司不公選擇挺身對抗，黨工張亞靜（王淨飾演）遭遇職場性騷擾從消極到積極變化，透過每個角色彷彿也能看見台灣政治與社會的縮影。

《人選之人－造浪者》為台灣帶來巨大影響力，網友也推薦，「在微博逛了一圈，對岸羨慕我們有這種題材電視劇的真的不少，還有的說想一起喊凍蒜」、「台詞自然跟演員口條好真的好重要，這部劇都做到了」。

No.1 《黑暗榮耀》系列

今年初強檔上映的韓劇《黑暗榮耀》第2季是眾多影迷推爆必看的復仇爽劇之一！《黑暗榮耀》以女主角文同珢（宋慧喬飾演）復仇血路為故事主軸，從高中時期備受同儕朴涎鎮（林智妍飾演）、全宰寯（朴成焄飾演）、李蓑羅（金赫拉飾演）、崔惠程（車珠英飾演）、孫慏悟（金建宇飾演）拿電棒捲燙身體等霸凌，在膾子手朱如炡（李到晛飾演）幫助下，從擔任朴涎鎮女兒國小老師開始，巧妙製造五人嫌隙，當年殘忍霸凌的人最終也獲得應有報應。

《黑暗榮耀》無髒手復仇更是令觀眾拍手叫好，也有網友分享其他神演技演員，「李蓑羅演員超適合演這個角色，《邪惡與瘋狂》注意到她，很有日本人的FU」、「小涎鎮有演出那種有錢人家優越感和為所欲為把霸凌當遊戲的恐怖感，笑起來真的讓人很毛很不舒服」。

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