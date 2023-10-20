日網票選「一看就停不下來」的韓劇Top10《魷魚遊戲》僅排第三？

近年來的韓劇以吸睛的開頭和引人入勝的劇情，成功吸引了大量的全球觀眾，而在這股韓劇熱潮中，哪些作品是真正讓觀眾一集接一集地看下去，成為了許多人的討論焦點！



日本網站Rankingoo近期公布了「一看就停不下來」的韓劇Top10票選排行，接著就讓我們一起來看看這份排行榜，看看最受日本網友喜愛的韓劇分別是哪幾部吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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日網票選「一看就停不下來」韓劇Top10.《某一天》

《某一天》根據BBC劇集《司法正義》改編，是由金秀賢、車勝元主演的懸疑犯罪劇，故事講述學生金賢秀（金秀賢飾），因誤會在一夜之間成為了謀殺案的嫌疑人，三流律師申忠漢（車勝元飾）幫助他辯護的故事，《某一天》以其緊湊的劇情和司法正義主題，成功吸引了大量觀眾的目光，這部只有8集的懸疑劇集，質感如同長篇電影，無論是音樂、演員還是剪輯都展現了高水準的製作，金秀賢在劇中的出色演技，更是成為話題焦點！

日網票選「一看就停不下來」韓劇Top9.《夫妻的世界》

《夫妻的世界》改編自英國電視劇《福斯特醫生》，是由金喜愛、樸海俊等主演的復仇劇，故事講述池善雨（金愛飾）是高山市家庭愛心醫院副院長，擁有帥氣的導演老公李泰伍（樸海俊飾）和兒子，當她發現丈夫可能有外遇時，於生日會上在他車的備箱中找到另一部手機，桌面是年輕女孩，夫妻間的信任受損，陷入復仇的漩渦，這部劇深入探討人性的多面，雖劇情狗血但卻極具寫實感，細膩的人物刻畫和演員的精湛演技，成功引起觀眾的共鳴，不僅在本土獲得高收視，甚至被英國BBC盛讚，成為話題之作。

日網票選「一看就停不下來」韓劇Top8.《財閥家的小兒子》

《財閥家的小兒子》改編自作家山景創作的同名小說，是由宋仲基、李星民、申賢彬等人主演的電視劇，故事講述順洋集團未來資產管理組組長尹炫優（宋仲基飾）因發現空殼公司而被陷害致死，帶著記憶重生成為順洋集團的小孫子陳導俊（宋仲基飾），雖然尹炫優冤死，但陳導俊不會死，他要奪走順洋集團的寶座，第一步就從殺害自己的順洋家開始，《財閥家的小兒子》在2022年成為了熱門話題，劇情的高潮迭起和不斷的反轉，加上演員群的精湛演技，特別是李星民的出色表現，都讓日本網友為之瘋狂。儘管結局受到爭議，但其劇情的吸引力和角色的深度仍使其在日本受到熱烈喜愛！

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日網票選「一看就停不下來」韓劇Top7.《紙房子：韓國篇》

《紙房子：韓國篇》翻拍自西班牙的同名電視劇，是由劉智泰、金允珍、樸海秀、全鍾瑞主演的犯罪懸疑動作劇，故事講述了天才戰略家集結了不同才能與個性的強盜們，計劃搶劫印鈔廠的四兆韓元，而後展開了史上罕見的綁架多名人質最大宗搶案，《紙房子：韓國篇》以其流暢的劇情和高緊張感吸引了大量觀眾，相較於原版《紙房子》的拖沓節奏，這部翻拍作品節奏明快，被譽為「翻拍神作」，演員的精湛演技也為其加分。

日網票選「一看就停不下來」韓劇Top6.《怪物》

《怪物》是由呂珍九、申河均主演的懸疑犯罪劇，故事講述了懷抱著不為人知的秘密的精英警察韓周元（呂珍九飾）與神經質的警察李東植（申河均飾）成為搭檔，為了破獲連環殺人案，兩個追逐怪物的男人甚至不惜打破法律與原則的故事，《怪物》以緊湊的劇情和深度的人性探討，成功吸引了觀眾的目光，角色的立體塑造和申河均、呂珍九之間的絕佳化學反應，使得劇情更加引人入勝。這部劇不僅有破案解謎的緊張感，還深入揭露人性的黑暗面。

日網票選「一看就停不下來」韓劇Top5.《成為王的男人》

《成為王的男人》改編自2012年上映的韓國電影《光海，成為王的男人》，是由呂珍九、李世榮、金相慶等主演的古裝政鬥愛情劇，故事講述君王李憲（呂珍九飾）為了躲開暗殺，找來一個容貌酷似自己的戲子假扮自己而發生的一系列的故事，《成為王的男人》巧妙地結合古時的權力鬥爭與三角戀情，並深入探討人性與禮教，出人意料的劇情反轉和呂珍九的出色演技，都使得劇情更加吸引人，再加上這部劇的深度和層次感，以及完整的故事線，更是讓日本網友為之瘋狂！

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日網票選「一看就停不下來」韓劇Top4.《女神降臨》

《女神降臨》改編自同名網路漫畫，是由文佳煐、車銀優、黃寅燁、樸柔娜主演的浪漫喜劇，故事講述了原本對外貌有自卑情結，後來透過化妝成為女神的林周京（文佳煐飾）和深藏不為人知的傷痛的李修浩（車銀優飾）相遇，分享彼此秘密並一同成長的故事，《女神降臨》以輕鬆有趣的劇情和笑點連連，成功吸引了大量觀眾，儘管劇情被嫌棄太老梗，但精彩的主線和支線故事，都使得觀感十分愉快，劇中歡樂氛圍甚至獲得「超越原作」的高度評價。

日網票選「一看就停不下來」韓劇Top3.《魷魚遊戲》

《魷魚遊戲》是由李政宰、樸海秀、魏詠雋、鄭好娟等主演的驚悚懸疑電視劇，故事講述了數百名為生活所困的人，為了456億韓元的獎金參加了6個生死逃殺遊戲的故事，《魷魚遊戲》以緊張刺激的劇情和對人性黑暗面的深入探討，成功吸引了全球觀眾，從劇本到音效，都讓人印象深刻，特別是「生死遊戲」的題材，與深度的人性刻畫，使得《魷魚遊戲》在日本網友間獲得了極高的評價！

日網票選「一看就停不下來」韓劇Top2.《梨泰院Class》

《梨泰院Class》改編自同名網路漫畫，是由樸敘俊、金多美等主演的電視劇，故事講述朴世路（樸敘俊飾）的父親因財閥肇事者而死，世路為討公道入獄。出獄後，他憑著父親的囑咐和15年的復仇計劃，在梨泰院開設小酒館。他的夥伴都是社會邊緣人，包括前黑社會、跨性別者和被家庭歧視的庶子，樸世路珍惜他們，一同逆襲商業世界，並為父親復仇，《梨泰院Class》雖然劇情有所走調，但角色的鮮明立體刻畫和熱血劇情，成功吸引了日本網友的目光，該劇的復仇主題和狗血情節，恰好迎合了日本觀眾的口味，儘管評價兩極，但其在日本的人氣卻居高不下，甚至超越了其他知名韓劇。

日網票選「一看就停不下來」韓劇Top1.《愛的迫降》

《愛的迫降》是由玄彬、孫藝珍等人主演的電視劇，故事講述了韓國財閥女繼承人尹世麗（孫藝珍飾）飛行滑翔傘途中遭遇颶風意外迫降到朝鮮境內，被特級軍官李正赫（玄彬飾）發現並藏起來守護，兩個不同世界的人由此展開了一段特別浪漫的愛情故事，《愛的迫降》以其浪漫的劇情和高質感場景，成功吸引了日本網友的目光，尤其是玄彬和孫藝真之間的絕佳化學反應，加上劇中的甜蜜情節，都使得觀眾為之著迷，強大的卡司和輝煌的幕後陣容，更增添了該劇的吸引力，使得《愛的迫降》在日本網友間獲得了「一看就停不下來」的第一名！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】