政府工｜4月15份政府工14K至107K！1823覆查詢16K！1份無學歷要求

政府工｜打工最重要還是安穩！如果你希望尋找一份安穩的工作，政府工可說是最佳的選擇！本周公布了15份新政府工，起薪點由14K至107K不等，當中有6份是「鐵飯碗」！部份只需要DSE學歷即符合最低入職資格，其中1份更無需學歷，只要從事相關行業18個月即可以申請！



政府工【1】漁農自然護理署 - 獸醫師

月薪 $72,180

截止日期 19／04／2024 23:59:00

+ 1

入職條件

（a） 根據香港法例第529章《獸醫註冊條例》在香港註冊為獸醫；

（b） 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

（c） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

獸醫師主要負責調查、診斷、控制和預防動物疾病及人畜共通病；監察和提升動物福利；檢驗進出口的動物及動物產品；以及發牌和執行相關法例。

薪酬

總薪級表第31點（每月72,180元）至總薪級表第44點（每月116,165元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。申請書須於二零二四年四月十九日或之前送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署。請在信封面上註明「申請獸醫師」。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

政府工【2】機電工程署 - 助理機械督察

薪酬 $30,870

截止日期 18／04／2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a）具備香港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／工業學院／科技學院所頒發的機械或汽車工程文憑或高級證書，或同等學歷

（b）（i）曾經接受兩年有關實務訓練，並於取得上述資格後具有不少於三年相關工作經驗；或

（ii）完成認可的學徒訓練，並於取得上述資格後具有最少三年相關工作經驗；及

（c）符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

（d） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請人如（i）具備操作和保養蒸汽鍋爐及壓力容器、液壓及氣動裝置、沖廁水／污水泵系統、柴油發動機及流動機械裝置設備、起重器械和吊重設備，以及一般機械及車輛工程系統的相關經驗和法定資格（如適用）；以及（ii）已接受認可的安全健康督導員訓練，會獲優先考慮。

薪酬

總薪級表第13點（每月30,870元）至總薪級表第23點（每月50,045元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請書填妥後，須於二零二四年四月十八日或之前郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在信封面上註明「申請助理機械督察職位」的名稱。申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【3】政府物流服務署 - 特級司機

薪酬 $22,895

截止日期 02／05／2024 23:59:00

+ 2

入職條件

（a） 持有有效的中型貨車香港駕駛執照；

（b） 具備三年駕駛工作經驗；

（c） 能說流利粵語和閱讀簡單中文；並能書寫簡單中文或簡單英文；以及

（d） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

（a）駕駛及操作所有類型的政府車輛及租用車輛，包括特別用途車輛（例如吊機車、垃圾收集車、洗街車、吸渠車及吸糞車） ；及

（b）保持該等車輛清潔。

此外，特級司機可能需要不定時及逾時工作，及穿著制服。作為由政府物流服務署署長管理的一般職系人員，特級司機會被調派往政府各政策局或部門工作。

薪酬

總薪級表第8點（每月港幣22,895元）至總薪級表第10點（每月港幣25,815元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

填妥的申請書須於二零二四年五月二日或之前連同香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本送達香港北角渣華道333號北角政府合署8樓政府物流服務署車輛管理科職系管理小組。請於信封面上清楚註明「申請特級司機職位」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。申請人亦可在公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於二零二四年五月九日或之前，將香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

政府工【4】香港警務處 - 一級工人（水喉匠）

薪酬 $15,690

截止日期 18／04／2024 23:59:00

+ 2

入職條件

（a） 具備水管工程實務知識，以及最少18個月從事相關工作的經驗；

（b） 具備從事熔焊工作的經驗；

（c） 能以粵語／中文和簡單英文溝通、閱讀簡單中文和簡單英文，並能書寫簡單中文或簡單英文；以及

（d） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

一級工人（水喉匠） 主要負責協助技工進行水管工程，包括︰

（a） 安裝／拆除管道；

（b） 維修／保養水缸、衞生系統、水龍頭、供水系統和沖廁設備；以及

（c） 就渠管淤塞或阻塞、集水溝氣隔、廁格和污水渠等進行小型維修。

薪酬

第一標準薪級表第3點（每月15,690元）至第一標準薪級表第13點（每月19,175元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請書可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請人須在申請書上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請書，連同工作經驗的證明文件副本，須於二零二四年四月十八日或之前以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 （http://www.csb.gov.hk） 作網上申請。

政府工【5】康樂及文化事務署 - 二級助理館長（藝術工作類別）

薪酬 $32,430

截止日期 18／04／2024 23:59:00

+ 2

入職條件

（1） 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：博物館學、中國藝術史／西洋藝術史、美術教育、美術、設計、文化研究、人文學，或同等學科；

（2） 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績；以及

（3） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

二級助理館長（藝術工作類別）的主要職責為－

（a） 進行研究和編製目錄及刊物；

（b） 搜羅、設計、登記和闡釋展品；

（c） 協助籌辦展覽、節目、教育及推廣活動；以及

（d） 協助管理館藏。

薪酬

總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年4月18日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級助理館長（藝術工作類別）職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 （https://www.csb.gov.hk） 作網上申請。由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況及學歷詳情（包括註明其學士學位或同等學歷的主修學科）。其在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的成績亦應包括在內。

政府工【6】康樂及文化事務署 - 文化工作副經理

薪酬 $32,430

截止日期 18／04／2024 23:59:00

+ 2

入職條件

（1） 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

（2） 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績；及操流利英語及廣東話；

（3） 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績； 以及

（4） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

（a） 管理文化場地及室內體育館，並為主要圖書館及博物館提供管理支援；

（b） 籌辦和推廣文娛節目／節慶；以及

（c） 督導和管理員工。

薪酬

總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年4月18日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請文化工作副經理職位」（郵寄表格的遞交日期以郵戳為準）。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 （http://www.csb.gov.hk） 作網上申請。由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者參加遴選面試，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況及學歷詳情（包括註明其學士學位或同等學歷的主修學科）。其在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）及能力傾向測試試卷的成績亦應包括在內。

政府工【7】文化體育及旅遊局-行政經理

薪酬 $62,895

截止日期 18／04／2024 23:59:00

+ 4

入職條件

（a） 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷（主修傳播、公共關係、商業管理、市場營銷，或相關學系者可獲優先考慮）；

（b） 在取得上述學歷後，具備至少5年行政或宣傳推廣相關的全職工作經驗，當中起碼2年需擔任全職管理職位。在政府或公營機構具相關工作經驗佔優；

（c） 具備良好的人際溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語；

（d） 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件；以及

（e） 具備充足的經驗和能力應付策略規劃、制訂預算、推行計劃和項目管理的工作。

職責

就香港特別行政區將舉行的第十五屆全國運動會，第十二屆全國殘疾人運動會及第九屆全國特殊奧林匹克運動會，負責行政、宣傳及贊助相關工作，主要職責包括但不限於：

（a） 協助規劃、推行及管理宣傳推廣活動及贊助計劃；

（b） 協助與相關政府部門和其他機構就宣傳推廣活動及贊助計劃進行商討及合作；

（c） 協調設計及製作宣傳物品、廣告等，協助安排場地的主題裝飾；

（d） 協助處理辦公室的行政及財務事宜，包括一般行政、秘書支援、招標及採購等；以及

（e） 執行其他受指派的職責。

薪酬

每月62,895元

聘用條款

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2026年1月31日。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請人必須以申請表格提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。申請人亦可透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk） 作網上申請。

申請人如以郵遞送交申請，請在信封上註明「應徵行政經理職位」，並確保填妥的申請表格於四月十八日或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓29樓全國運動會香港賽區統籌辦公室。

政府工【8】文化體育及旅遊局-高級行政經理

薪酬 $79,930

截止日期 18／04／2024 23:59:00

+ 4

入職條件

（a） 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷（主修傳播、公共關係、商業管理、市場營銷或相關學系者可獲優先考慮）；

（b） 在取得上述學歷後，具備至少8年行政或宣傳推廣相關的全職工作經驗，當中起碼3年需擔任全職管理職位。在政府或公營機構具相關工作經驗佔優；

（c） 具備良好的人際溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語；

（d） 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件；以及

（e） 具備充足的經驗和能力應付策略規劃、制訂預算、推行計劃和項目管理的工作；能帶領團隊面對不同的挑戰並完成任務。

職責

就香港特別行政區將舉行的第十五屆全國運動會，第十二屆全國殘疾人運動會及第九屆全國特殊奧林匹克運動會，負責行政、宣傳及贊助相關工作，主要職責包括但不限於：

（a） 負責規劃、推行及管理宣傳推廣活動及贊助計劃；

（b） 與相關政府部門和其他機構就宣傳推廣活動及贊助計劃進行商討及合作；

（c） 協調設計及製作宣傳物品、廣告等，安排場地的主題裝飾；

（d） 協助處理辦公室行政及財務事宜，包括一般行政、秘書支援、招標及採購等；以及

（e） 執行其他受指派的職責。

薪酬

每月79,930元

聘用條款

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2026年1月31日。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請人必須以申請表格提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。申請人亦可透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk） 作網上申請。

申請人如以郵遞送交申請，請在信封上註明「應徵高級行政經理職位」，並確保填妥的申請表格於四月十八日或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓29樓全國運動會香港賽區統籌辦公室。

政府工【9】文化體育及旅遊局 - 高級項目主任

薪酬 $107,515

截止日期 18／04／2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a） 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

（b） 在取得上述學歷後，具備至少10年與籌辦殘疾人士體育活動相關的全職工作經驗。申請人如具備籌辦殘疾人士國際大型體育活動的相關經驗則更佳；

（c） 具備良好的人際溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語；

（d） 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件；以及

（e） 具備充足的經驗和能力應付推行計劃和項目管理的工作。

職責

就香港特別行政區將舉行的第十二屆全國殘疾人運動會及第九屆全國特殊奧林匹克運動會，負責相關的籌備工作，主要職責包括但不限於：

（a） 負責規劃、執行及籌辦運動會的競賽項目及群眾項目；

（b） 與相關的內地部門、本地體育總會、政府部門和其他機構就運動會的籌辦事宜進行商討及合作；

（c） 協調及監督比賽及訓練場地的改善工程，確保有關場地符合技術要求；

（d） 審核相關體育總會提交的撥款申請，並監督相關體育總會籌辦及落實各項賽事；

（e） 協助準備各相關委員會的討論文件或工作報告；以及

（f） 執行其他受指派的職責。

聘用條款

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約為期12個月。續約與否需視乎本辦公室的服務需要及受聘人的工作表現而定。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請人必須以申請表格提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。申請人亦可透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk） 作網上申請。

申請人如以郵遞送交申請，請在信封上註明「應徵高級項目主任職位」，並確保填妥的申請表格於四月十八日或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓29樓全國運動會香港賽區統籌辦公室。

政府工【10】衞生署 - 研究主任（技術）

薪酬 $43,460

截止日期 15／04／2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a） （i） 持有香港任何一所大學頒授的（1）生物醫學工程或（2）生物醫學或（3）生物科技或（4）細胞與分子生物學或（5）生物學的碩士學位，或同等學歷；或

（ii） 持有香港任何一所大學頒授的（1）生物醫學工程或（2）生物醫學或（3）生物科技或（4）細胞與分子生物學或（5）生物學的榮譽學士學位，或同等學歷，並在取得資歷後具備兩年相關工作經驗；

（b） 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「一級」成績，或具備同等成績；及

（c） 操流利粵語及英語。

具備取得資歷後與醫療儀器研究與開發、醫療儀器品質保證與規管事務或醫療儀器生產相關的工作經驗之申請人會獲優先考慮。

職責

（a） 審理有關表列醫療儀器和貿易商（包括本地製造商、進口商及分銷商）的申請；

（b） 進行文獻研究，以助制訂及草擬指引、程序及實務守則；以及

（c） 執行由上級指派的任何其他職務。

薪酬

月薪港幣43,460 – 47,795元（入職薪酬視乎有關學歷及工作經驗而定）

聘用條款

成功的申請人將按非公務員合約條款聘任，合約期最長為一年；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須連同備註（4）所列的証明文件副本於截止四月十五日或之前送達下述聯絡地址。信封面須註明「申請研究主任（技術）職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk） 作網上申請。在網上遞交申請的人士，必須於四月二十二日（星期一）或之前把所列的証明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交有關成績單╱修業證書的正本。

政府工【11】教育局 高級課程主任（個人、社會及人文教育 ／ 公民、經濟與社會）

薪酬 $98,810

截止日期 19／04／2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a） 持有香港所頒授的文學士或社會科學學士學位（主修人文學科／與個人、社會及人文教育相關的學科者優先），或具備同等學歷；

（b） 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

（c） 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用] 中取得「二級」成績，或具備同等成績；

（d） 在取得上述（a）及（b）的學歷後，具備不少於10年的教學及／或課程發展經驗；

（e） 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

（f） 對個人、社會及人文教育學習領域的課程發展及本地教育制度有豐富知識和教育經驗；以及

（g） 持有與課程發展及／或教育管理有關的高等學位，如碩士或博士學位，或具備同等學歷者優先。

職責

（a） 負責統籌及領導有關發展、策劃及評鑑個人、社會及人文教育學習領域課程的工作，特別是有關於中一至中三公民、經濟與社會科及其他跨學科領域，包括國民教育、《憲法》和基本法教育及價值觀教育；

（b） 策劃和督導有關課程的推行，包括課程資源的製作；

（c） 策劃、組織和推行教師培訓課程及進行學校探訪，以配合有關課程的實施；

（d） 評審教科書及有關教學資源；

（e） 參與各項與個人、社會及人文教育學習領域有關的研究，包括課程模式及提升學與教策略等；

（f） 策劃、組織和推行教師和學生活動，促進個人、社會及人文教育學習領域及其他跨學科領域的教學；

（g） 與香港考試及評核局及其他組織／機構協作，以確保課程與評估互相配合；以及

（h） 執行被委派的其他職務。

薪酬

$98,810

聘用條款

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk） 下載。

申請書須於四月十九日或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk） 作網上申請。

政府工【12】效率促進辦公室 - 客戶服務主任

薪酬 $14,130

截止日期 15／04／2024 17:00:00

+ 4

入職條件

（a） （i）在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；及

（ii） 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

（iii） 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮；

或

（b）（i） 在香港中學文憑考試四科包括英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；（培訓期間，月薪14,130元；培訓後，月薪16,600元）；及

（ii） 操流利英語，能操流利粵語更佳；及

（iii） 熟悉電腦操作，及英文文書處理速度達每分鐘20字可獲優先考慮；

或

（c）（i） 在香港中學文憑考試四科包括中國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括中國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；（培訓期間，月薪14,130元；培訓後，月薪16,600元）；及

（ii） 操流利粵語，能操流利普通話更佳；及

（iii） 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

職責

通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴。

須輪班工作，包括星期六、星期日、公眾假期及通宵班（約每兩個月出任通宵班五日）。

若輪班當日遇上惡劣天氣（例如颱風及黑色暴雨），亦需如常工作。

薪酬

視乎學歷而定，培訓期間（約一個月）的月薪介乎14,130至15,780元；培訓後的月薪介乎16,600至18,580元。如圓滿完成合約期，可獲發放約滿酬金。

聘用條款

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現和品行而定。

申請手續

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請人須於2024年4月15日香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

申請人亦可在公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【13】文物修復辦事處 - 博物館見習員 （文物修復）

薪酬 $19,223

截止日期 19／04／2024

+ 2

入職條件

（甲）持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程或同等學科；及

（乙）符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績。

職責

受聘人將獲委派於康文署轄下的指定博物館及辦事處，接受場地管理、文物修復、藏品管理及節目策劃（包括展覽及教育活動）等的培訓。

薪酬

每月港幣19,223元（合約期內薪酬不變）

聘用條款

獲取錄的申請人將以非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。此職位將不會有續約安排。

申請手續

互聯網 ❌

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。 該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

填妥的申請書，須於截止4月19日或之前送交九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館4樓417室文物修復辦事處，並請在信封面上註明「申請博物館見習員（文物修復）」。申請人須在申請表上清楚填寫全部就業情況，以及取得的學歷資格詳情（包括其學士學位的主修學科）。

政府工【14】規劃署 - 外展計劃統籌員（流動展覽中心）

月薪 $22,895

截止日期 19／04／2024 18:00:00

+ 2

入職條件

（a） 持有私家車及輕型貨車的有效香港駕駛執照；

（b） 具三年或以上駕駛方面的工作經驗，駕駛輕型貨車的經驗佔優；以及

（c） 能操流利廣東話，以及閱讀和書寫簡單中文及簡單英文。

申請人如具備以下條件，或會獲優先考慮－

（i） 懂得操作電腦和視聽設備，亦具備維修保養車輛的知識；以及／或

（ii） 具統籌及舉辦外展活動的經驗。

職責

（a） 駕駛展覽車（即流動展覽中心），操作車上的設備，確保流動展覽中心運作正常，如發現問題須即時匯報，以便安排維修；

（b） 就每次外展活動為流動展覽中心進行保養及清潔工作；

（c） 就流動展覽中心的使用率備存記錄；

（d） 協助統籌及推行外展計劃；

（e） 為在學校及其他場地舉辦的外展活動提供支援，包括派發單張、向訪客講解展品及與規劃相關的電腦遊戲，以及維持秩序；

（f） 擬備擬到訪的學校及場地名單，以及在到訪前聯絡學校和場地的代表，以便安排場地布置和物流；

（g） 備存流動展覽中心的開支記錄及由訪客填妥並交回的評鑑問卷；以及

（h） 在有需要時執行任何與外展計劃有關的其他職務，包括須於星期六、日、公眾假期、正常工作時間以外工作及／或不定時工作。

薪酬

月薪港幣22,895元

聘用條款

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期為一年。

申請手續

互聯網 ❌

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請人須於4月19日或之前，把填妥的申請表格連同駕駛執照副本及工作經驗的書面證明親身遞交或郵寄到北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

政府工【15】郵政署 - 工人（一般／空郵中心／通宵更空郵中心）

薪酬 $14,742～15,790

截止日期 10／04／2024 18:00:00

+ 2

入職條件

（1） 具備閱讀及書寫簡單中文及英文的能力；及

（2） 通過體能測試，能夠搬起及運送一個郵袋（約16公斤）。

職責

（1） 裝卸／捆紮／運送郵件及郵袋；

（2） 協助操作機械揀信機或與信件有關之機械；

（3） 擔任信差職務（包括室內／外派送和收取郵件）；

（4） 於戶內／外搬運和裝卸重物、跟車送貨；

（5） 整理場地及淸潔工作；及

（6） 執行由上司指派的其他工作。

薪酬

工人：月薪14,742元

工人 （空郵中心）：月薪15,330元

工人 （通宵更）（空郵中心）：月薪15,790元

聘用條款

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期十二個月。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請手續

互聯網 ❌

郵寄 ✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 （http://www.csb.gov.hk） 下載。

填妥的申請書須於4月10日或之前a）親身把填妥的申請表格投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至六上午八時三十分至下午六時（星期日及公眾假期除外）；或b）以郵寄方式送達九龍九龍灣宏基街8號香港郵政大樓7樓人事及聘任組2。請於信封面上清楚註明「申請工人 ／ 工人 （空郵中心） ／ 工人（通宵更）（空郵中心）職位」。申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址。