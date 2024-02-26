成為警察是不少的志願，但對於本身已經有正職的人士來說，要放棄原本的工作投身成為警務人員，或許會有一點負擔，不過成為輔警警員就能滿足這個志願！香港警務處今日（2月26日）起招聘輔警警員，只要滿足6個條件，即可申請成為輔警警員，時薪可高達$174！此外警務處也推出「輔警大學生計劃」，正在就讀本地大學或專上學院也可考輔警！



【香港警務處-輔警警員】

時薪

$111.5起

截止日期

全年接受申請直至另行通知

+ 2

入職條件

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b)(i) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，或在遴選警員的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格；以及

(ii) 能閱讀及書寫中文及操流利粵語；

(c) 須通過體能測試；

(d) 須通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

(e) 必須是香港特別行政區永久性居民；及

(f) 須通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

職責

輔警警員主要工作是支援正規警隊在大型公衆活動或預先策劃的行動中執行人群管理工作，以及執行日常巡邏工作 。此外，在發生天災或緊急事故時，輔警隊亦會提供支援。

薪酬

香港輔助警察隊薪級表第3點(每小時$111.5) 至香港輔助警察隊薪級表第18點(每小時$174)。

聘用條款

獲取錄的申請人會以非公務員聘用條款受聘，試用期為由受聘開始直至完成基本訓練課程後一年。成功通過試用期者將獲當局考慮確任警員(輔警)的職級。

申請方法

郵寄✔️

互聯網✔️

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請表格可寄往香港灣仔軍器廠街一號警察總部警政大樓37樓警察招募組，並於信封面註明申請職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

對有意投身成為警務人員的人來說，輔警也是一個不錯的選擇。（資料圖片）

輔警大學生計劃

警務處自2003年起開始舉辦「輔警大學生計劃」，專為所有就讀本港大學或專上學院的全日制學生而設。計劃為全年招募，每年設一期合共三百七十小時全日制特別基本訓練課程，於夏季六至八月份舉行，訓練時間為早上九時至下午五時。透過「輔警大學生計劃」投考的人員亦可選擇參加於其他月份進行為期二十六至三十三星期的基本訓練課程，訓練時間為一個星期兩至三晚上及一個週末。輔警大學生計劃的投考人必須為就讀本港大學或專上學院全日制學生。

輔警警員基本訓練課程

獲聘用的輔警警員均須參加基本訓練課程，訓練時數共三百七十小時，分佈在二十六至三十三個星期舉行。受訓期間輔警學員須於每星期到九龍灣宏照道十二號香港輔助警察隊總部接受兩至三晚的基本訓練，時間通常為晚上七時至十一時。課程內容包括：法例、警務程序、步操、體能訓練、戰術、槍械。

實習訓練

另外，學員亦須於在訓練期的星期六，星期日或公眾假期(半日或全日)在香港仔警察學院及警務處轄下的靶場分別接受使用武器的戰術及射擊訓練。

所有受訓學員必須通過最後考試才能結業，成為一名輔警警員。