移英港男發警世文呻租屋中伏　業主唔准裝花灑沖涼　網民竟然唔撐

在浴室使用花灑是平常不過的事情，不過有移英港男近日在連登討論區發文求助，指在業主不准在浴室加裝花灑，要求立即還原，並指浴室內兩個細節已經表明不能裝！網民了解來龍去脈之後，也不撐事主，到底發生什麼事呢？



移英港男裝花灑出事。（《大叔的愛》劇照）

移英網民在連登討論區發文，指租住的單位最近發生問題，希望尋求廣大網民的意見。事主在兩年前跟女朋友搬到蘇格蘭，在當地租了一個兩房兩廁的單位，當時客廁沒有安裝花灑，只有浴缸、水龍頭及浴簾，事主指：「我就真心以為係業主唔記得裝」於是就在網上購買了一個花灑安裝，「純粹扭條管入去個浴缸水龍頭即可果隻」。

期間地產經紀曾經來訪並做年檢，一直都相安無事。而客廁的花灑使用兩年後，浴缸上的牆壁因為長期沾濕，因此出現甩漆的情況，事主稱：「大概係一本書嘅範圍」由於他跟女朋友分手，於是就在網上找了一位新租客，把客房和客廁出租，他繼續用主人房和主廁。簽訂新租約同時跟地產經紀提及浴缸甩漆的事，打算叫業主幫助油抹牆壁，「我真心覺得係因為用花灑沖涼所致嘅損耗，並非刻意人為損壞。」

長期使用花灑，目前已甩漆。（連登圖片）

結果經紀回覆指，花灑是未經業主同意下安裝，兩年前入住時並沒有花灑頭提供，客廁的磁磚亦沒有鋪到上天花板，只鋪到及腰，代表不能用花灑，只可以使用浴缸，所以油漆甩漆是事主責任，「我要自己畀錢油，而且要求我移除呢個花灑，並且唔可以再係客廁用花灑沖涼。」

「我係香港住咗二十幾年，從來冇見過唔可以花灑沖涼嘅浴室，所以我真心唔知，咁樣會自動代表唔可以沖涼。」事主指租約並沒有列明禁止在客廁使用花灑、入住時經紀亦沒有說明，但最大問題都並非要事主補油漆，而是——「我室友當初嚟睇樓時，見到個花灑喺客廁，就認為可以花灑沖涼，佢認為係我呃咗佢，冇話佢知花灑未經批准安裝（因為我都真心唔知），所以佢依家係唔會接受冇得用花灑沖涼……」

網民：成件事你室友最黑仔

帖文刊登後，網民普遍都認為是事主責任，部份網民留言指：「自己唔清楚當地條例啫」、「香港嘅common sense未必適用喺英國」、「唔覺得佢專登伏你嘅，純粹文化差異」、「你破壞人哋間屋，抵比人x啦」、「樓主呢鑊應該都要硬食」原來英國租屋能使用花灑並非必然，不少移英港人也留言解釋：「英國呢啲bathroom佢哋用嚟浸浴，另外嗰間叫Shower room先係for Shower」