女生遊台灣搭錯車　台男一暖心舉動大喊：被台灣人無條件善意震驚

出外旅遊人生路不熟，能遇上好心人願意拔刀相助，絕對是一件難能可貴的事。近日，一位到台灣交流的內地女在社交平台發帖，她指本來想坐車到市區，結果上錯車來到荒涼的郊區。驚慌失措的她遇上一位台男替她叫車，落車才發現台男的一個舉動，令她大喊「被台灣人無條件的善意震驚到」！



小紅書截圖

近日，一位到台灣交流的內地女在小紅書發帖，她表示「被台灣人無條件的善意震驚到」。她指當晚8時本來想坐車到台東市區，但大頭蝦的她竟然上錯車前往相反方向。結果巴士駛到郊區漁港，她才反應過來。但這時已經沒有巴士可以返回市區，甚至在台東未能使用uber叫車，令她更加驚慌失措。

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相中可見，內地女拖著一個行李箱和一個環保袋，四周環境荒涼，只有她坐在帶點燈光的巴士站。此時經已晚上10時多，她只能依靠對面坐著的一位婆婆和一對男女幫忙「我過去問該怎麼回市區，那位滿臂刺青的男士就幫我打電話叫了車」。

但此時她對這位滿臂紋身的台男起疑心，擔心被騙的她就追問車資大約要多少。對方回應大約$200-250台幣（$50-60港元），隨即她就「抱怨了兩句有點貴。心疼，但也沒辦法」無奈要趕回市區的她，就坐上了由台男替她叫的車。

《降魔的》劇照

直到下車的時候，內地女正準備付錢時，司機卻叫停她，並表示叫車的人已經先付車資了。此時的她「一瞬間大為震撼，我可完全只是個路人啊！」她估計台男是聽到她嫌車資貴，就直接幫她付好錢了。

台男的這個舉動令她大感震驚「素不相識的路人竟幫我付了200台幣的計程車費」。隨後更是向她的台灣朋友分享好人好事，台灣朋友則表示幫助別人在台灣是很平常的，他們都稱之為「善的循環」。甚至向內地女大讚「果然台灣人就是讚！我們只會擔心你回不了家，錢的問題就再說」令內地女十分感動，台灣人的善意也令她有所感觸。

《愛愛內含光》劇照

不過，內地女也擔心如何報答台男「但就是沒有覺得經濟條件很好的人家，我感覺200不是很少的數目」擔心台男為她付上不必要的洗費。台灣朋友則表示「你也不用去想會不會再見到那個男的，有見到當然好，沒見到就把這份善意傳下去」，令內地女慨嘆在台灣「一路上確實是這麼頻繁地接受著四處來的不計回報的善意。」

《飯戲攻心2》劇照

帖子引來大量網民，大喊台灣人舉動暖心：「想找台灣老公好溫暖啊」、「台灣最美的風景是人」、「所以我真的超喜歡台灣的！」、「台灣的人情味也太濃了吧，真的好羨慕你們！」、「希望您在台灣的美好日子、可以讓您回憶一輩子」。