的士加價｜的士司機訪問截圖網上瘋傳　一句話焫著全網：以後唔搭

的士業界早前向政府提交加價申請，令不少香港市民都表示不滿。近日，就有無綫新聞台訪問的士司機對加價的看法，一位的士司機的大膽回應，直斥香港人收入低，才會覺得香港的交通工具昂貴。短短一句就惹怒一眾網民大罵：「以後唔會坐！」



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近日，的士再度向政府提交加價申請成為城中熱話，市區紅的加5元至32元，新界綠的加4.5元至28元，跳錶均加2毫；此外，市區的士再度申請跳錶停車等候時間由60秒減至45秒，各項行李收費也申請加價。不少市民都對此嚇窒，不過就有的士司機認為問題是出自香港人身上？

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有網民在社交平台發帖，分享一位的士司機在接受無綫新聞台受訪時，大膽表示「香港的士全世界最便宜」，更直指的士加價對於市民的負擔並不高，「我告訴你，有些市民賺不了錢，坐甚麼都說貴」更斥香港市民收入低才會挖苦交通工具昂貴。

該截圖引起大量網民怒轟：「香港的士司機全宇宙最Cheap」、「但佢無講全世界最差嘅的士司機都係香港呢」、「啱, 我窮, 所以你呢啲尊貴嘅交通工具都係唔搭啦」、「阿陳生嘅世界只有香港，所以係最平嘅」；更有網民力數香港坐的士的辛酸：「過海唔接、交更唔接、太遠唔接、太近唔接、上到車又話唔識路，慢慢加價加飽佢，我就唔會搭了」、「坐得的士預咗要俾，但唔預你態度差嘛」。

講到坐的士的血與淚，香港人就最有共鳴。坐的士的原意是想更快一步、更舒適坐到目的地，不過世事往往都是不似預期。總有些坐的士的辛酸，你都經歷過...

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