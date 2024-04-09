美國23歲女扮14歲引少男瘋狂做愛30次！真實容貌曝光：等我來對付

網上情緣騙案眾多，不少青春少艾抵受不住誘惑被騙，但未成年的原來更不能掉以輕心。近日美國有青春少艾假裝未成年少女，欺騙未成年少男發生性行為，次數更多達30次，引起不少網民熱議。



圖片來源：New York post

美國一名23歲女子Alyssa Ann Zinger居於佛羅里達州Tampa市，她在網上謊稱自己未成年只得14歲，透過社交平台Snapchat結識一名未成年少男，年齡更低至12歲，其後涉嫌跟他發生性行為，次數更將近30次！疑犯Alyssa Ann Zinger於去年11月被捕，案件如今有進一步發展，上週四再度被捕，發現被侵犯的未成年少男尚有另外4名，年齡介乎12至15歲的少年。

Alyssa Ann Zinger涉嫌有再多4名少年懷疑受害，據報探員向該受害男童問話後，得悉Zinger曾與他多次發生關係之餘，她尚有跟多名13至15歲的少年發生過關係，另外Zinger亦有在網上發放自己的色情片段，有網上流傳她在短視頻平台TikTok發布熱舞片段，令警方擔心仍有其他未成年人士受害，呼籲曾與Zinger發生關係的未成年人士報案，而這次被捕亦令她被起訴的罪名由7項指控增至12項。

而Zinger一開始被捕其實不是因為警方發現她與未成年少男發生性行為，而是因為她與一名未成年男孩在諾德斯特龍百貨(Nordstrom)行竊，當時被捕雖向警員提供真實姓名，但卻訛稱自己生於2009年，年齡14歲，但警員根據其姓名，發現一名同名同姓女子於2001年出生，但女疑犯當時還辯那是她同名同姓的同父異母姊妹，最終警方根據相闔文年，查明她虛報年齡，真實年齡為23歲。

而事件一出後也引起許多網民熱烈討論，更被上載至連登討論區，隨後亦上了熱門，不少網民在觀看Zinger的抖音熱舞片段和相片後，都大反轉倒戈為Zinger抱打不平，「你地走先，等我來對付佢」、「會唔會啲仔都係假扮少男」、「放開個男仔，有本事你過來」。