《寄生獸灰色部隊》6大賣點　向原作借鑑創造新外傳　彩蛋有驚喜

Netflix韓劇《寄生獸：灰色部隊》由《屍殺列車》延尚昊導演執導，全少妮、具教煥、李貞賢等共同主演，本作承襲自90年代知名漫畫《寄生獸》的世界觀，講述一群來源不明的寄生生物紛紛寄生到人體，展開一連串血腥殺戮，進而帶出背後關於生命、環境、存在的意義等種種議題思考，再加上每集都有絕無冷場的寄生獸大戰，讓無論是原作粉還是新觀眾都爽度破表！



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一、全少妮分飾兩角

女主角全少妮一人分飾兩角的詮釋令人驚艷，她一方面要演出比原作主角「泉新一」更衰尾的孤僻超市員工「鄭秀仁」，另一方面則是體內寄生失敗的寄生生物「海蒂」表面上看起來像雙重人格，但其實是兩個不同的生命體，秀仁是個歷經家暴、被排擠等悲慘命運仍堅毅活著的女孩，有時看上去有些怯懦，卻是個善良的孩子。而海蒂一開始則是面無表情的寄生生物，卻在與秀仁共生的期間彼此學習，逐漸有了不同的樣貌。

二、具教煥依然痞帥

三度與延尚昊導演合作的具教煥，飾演到處浪流連的小流氓「薛強祐」，在本作中再度展現他的痞帥魅力。即使背負著妹妹失蹤、姐姐被寄生的悲慘命運，仍時不時展現出其滑溜、幽默的一面，也在與秀仁相遇後，逐漸改變了以往喜歡逃避的性格，開始勇敢面對命運與挑戰，最後不僅得到了有如家人般的秀仁，人生也開始翻身，真是可喜可賀。

三、李貞賢形象突破

歌手出身的李貞賢睽違將近十年回歸小銀幕，也是繼《屍殺列車：感染半島》再度與延尚昊導演合作，繼上次展現打殭屍英姿之後，這回換成了俐落短髮的灰色部隊隊長「崔俊京」，與外型千變萬化，攻擊性極強的寄生生物對抗，因為歷經丈夫被寄生的慘劇，對於寄生生物有著異常的偏執，個性也有點古怪。她的立場一開始站在主角的對立面，想緝拿秀仁，甚至想將她變成第二隻獵犬，卻在一連串的事故中逐漸轉變，並在最後一刻信任彼此。本作中的李貞賢仍然很帥，而且還有點怪，讓人印象深刻。

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四、對應原作

雖然《寄生獸：灰色部隊》是全新的外傳，不過在劇情上還是有不少地方借鑑原作的設定，關於寄生生物相關資訊上雖然有所差異，但還是有一定程度上的參考，就連以頭髮來識別的方法也與原相同。另外一些劇情走向也與原作有相似之處，像是主角重傷瀕死被寄生生物治癒、親人變成寄生獸分別給了秀仁和強祐兩位主角。寄生生物組成團體，甚是後來要當市長也有所對應（不過原作中寄生生物組織首領廣川剛志同時也是市長，不過是人類），至於人類陣營中有寄生生物的設定則放在了姜元石刑警（金吝勸飾）身上。至於強祐的被寄生的姐姐，也是對應著原作中的田村玲子，有著從寄生獸覺醒人性的心路歷程。

五、意猶未盡的動作戲

《寄生獸：灰色部隊》目前第一季只有6集，卻完全讓人感覺到有在砸重本做特效，盡量呈現出多種寄生生物的型態，像是原作中寄生小狗的飛天型態換到了人身上，並同樣帶來驚人效果。每一集也都有呈現出或大或小的戰鬥場面，從橋上劫囚、教會肅清到最後的大決戰都讓人目不轉睛，尤其是最後大魔王「牧師」還可以分身行動，讓人為之一亮。不過還是讓看過原作的粉絲有些意猶未盡，尤其是動畫、漫畫有呈現出一些智取的戰鬥方式，像是米奇跟新一多次「人獸合作」出擊，或是大魔王「後藤」體內5隻寄生獸的壓迫感，都希望有機會在後面的劇情中出現。

六、夢幻連動

因為是相同世界觀的作品，《寄生獸：灰色部隊》最後也來個讓原作粉尖叫的「夢幻連動」。在第6集的尾聲有一位來自日本的記者來拜訪，號稱是一位寄生生物專家，然後就看見由菅田將暉示演的神秘人物自我介紹「你好，我是泉新一」並伸出在原作中被寄生的右手（原日本電影版由染古將太飾演），成為最驚喜的大彩蛋！如果有第二劑，有機會看到新一的「米奇」和秀仁的「海蒂」聯手抗敵嗎？

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