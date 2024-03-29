《淚之女王》金秀賢第四？韓劇男神片酬排名　這位影帝奪冠

近期韓國推出眾多新劇，像是金秀賢的《淚之女王》、《低谷醫生》朴炯植、《炸雞奇遇記》等等，而大家最好奇的就是演員能賺多少錢，這次為大家整理7位韓劇男演員的「天價片酬」，男神宋仲基竟然領最少，第一名超強影帝片酬是金秀賢的2倍！



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2024韓劇男演員天價片酬TOP7：李鐘碩

李鐘碩近期沒有新作品，但今年3月初被拍到去看女朋友「國民妹妹」IU李知恩的演唱會，坐在台下默默應援，好感情藏不住。過去李鍾碩憑藉《學校2013》爆紅，無論是令人無法忘懷的高顏值，還是受到觀眾喜愛的好演技，讓他成為了韓國的一線男星，單集片酬更高達3億韓元。

2024韓劇男演員天價片酬TOP6：宋仲基

宋仲基過去搭檔宋慧喬出演《太陽的後裔》攀上事業巔峰，劇中明辨是非並帶著保護女人使命的劉時鎮，全球無數粉絲為他瘋狂，片酬更是三級跳。而後他在《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》都得到不錯的成績，如今每集片酬已踏入3億門檻。

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2024韓劇男演員天價片酬TOP5：朴寶劍

「國民弟弟」朴寶劍憑藉《請回答1988》中的崔澤一角爆紅，劇中性格看似傻氣，面對喜歡的人卻勇敢追求、積極爭取，至今依舊是大家心目中的神劇。朴寶劍2022年退伍後開拍Netflix韓劇《您辛苦了》，而片酬一集更達到5億韓元。2024下半年JTBC韓劇《Good Boy》他將與女神金所泫變身金牌刑警，睽違4年重返螢幕不能不看吧！

2024韓劇男演員天價片酬TOP4：金秀賢

金秀賢以戲劇作品《來自星星的你》爆紅後成為國際巨星，今年帶來全新作品《淚之女王》，劇中金秀賢從里長兒子晉升到財閥集團的駙馬，搞笑的劇情讓這部劇一上架Netflix就爬上排行榜第一名。金秀賢的單集片酬高達5億韓元，相當驚人！

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2024韓劇男演員天價片酬TOP3：朴炯植

「敏敏」朴炯植過去以《大力女子都奉順》收獲高人氣，劇中白手起家的年輕霸總的形象收穫許多粉絲的喜愛。今年他帶來的新劇《低谷醫生》搭檔朴信惠，兩人的好默契，與治癒的劇情，造成話題不斷，而他的片酬與朴寶劍、金秀賢同樣為5億韓元，看來未來潛力無限。

2024韓劇男演員天價片酬TOP2：李敏鎬

亞洲男神李敏鎬今年即將帶來新劇《問問星星吧》，劇中他飾演以宇宙旅客身份去到太空站的婦產科醫生。他以韓劇《繼承者們》爆紅身價水漲船高，廣告身價飆到百億，接著出演《藍色海洋的傳說》、《The King》、《柏青哥》都獲得亮眼的成績，如今每集片酬上看10億韓元，吸金功力超強，難怪年紀輕輕就坐擁江南區千萬豪宅。

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2024韓劇男演員天價片酬TOP1：李政宰

李政宰曾入圍6次、榮獲4次青龍電影獎，在26歲時靠著電影《日出城市》榮獲最佳男演員成為，成為最年輕的青龍獎影帝。2021年他主演《魷魚遊戲》再度爆紅，劇情結合了兒時遊戲、貧富差距、人性等引起大家的喜愛，也讓他入圍並獲得眾多大獎。近期他主演的美國科幻影集《侍者》將在Disney+播出，而將在今年夏天開拍的《魷魚遊戲2》，更讓他片酬一舉從3億韓元提高到10億韓元。

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