韓劇｜6套人氣韓劇續集評價《模範的士2》超精彩、有套結局看不懂

不少人氣韓劇，在粉絲敲碗下推出續集！不過，有些續集收視更勝以往，有些則是口碑不如預期，下列整理6部韓劇續集評價，像是《模範的士》、《浪漫醫生金師傅》都獲得好評，而這部則意外走下坡。



【圖輯】點圖放大看「6套人氣韓劇續集評價」👇👇👇

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1.《Sweet Home 2》

《Sweet Home 2》改編自金坎比和黃英璨共同創作的網路漫畫，由宋江、李陣郁、李施昤、李到晛領銜主演，第一季主要圍繞在公寓「綠之家」遭到怪物攻擊後，住戶們並肩作戰對抗怪物；而第二季則是圍繞在宋江飾演的車賢秀，講述他為何是不死之身，還有為了揭開怪物真相而進行的殘酷實驗。雖然怪物特效上還是相當用心，但不少劇迷表示第二季謎團太多、支線混亂，讓人越看越不懂。

2.《模範的士2》

《模範的士2》由李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍、辛載夏等人主演，劇情一樣圍繞在「彩虹運輸」五人幫，如何幫助委託人打擊惡勢力。不少劇迷都覺得第二季很精彩，不只有隱藏反派，還有多名客串角色，是韓劇續集中少數依然獲得好評價的。

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3.《浪漫醫生金師傅3》

《浪漫醫生金師傅3》由韓石圭、安孝燮、李聖經領銜主演，故事背景依然設定在石垣醫院，這部劇和《模範的士》一樣也是少數獲得高評價的韓劇續集，第三季不只將前面的所有疑惑解謎，安孝燮、李聖經的感情線與互動也是一大亮點。

4.《驅魔麵館2：全面回擊》

《驅魔麵館2：全面回擊》由趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭、安奭奐、劉仁秀、陳善圭、姜其永、金赫拉、金賢旭等人主演，劇情一樣圍繞在「姐姐的麵館」驅魔組織，可惜的是續集評價不如第一季，意外走下坡，網友表示第二季內容比較尷尬無趣，加上演員趙炳圭的校園暴力爭議導致拒看風潮，多少還是有受到影響。

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5.《大力女子姜南順》

《大力女子姜南順》由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕聖祐、邊佑錫等人主演，劇情和《都奉順》一樣都是圍繞在大力女子如何打擊犯罪者，不過這部韓劇的評價不如預期，有網友表示劇情無邏輯，有點拖戲，不過劇末似乎暗示著會有「大力男子」出現，也讓人好奇第三季會是如何走向。

6.《阿斯達年代記2：阿拉姆恩之劍》

《阿斯達年代記2：阿拉姆恩之劍》由張東健、李準基、申世景、金玉彬領銜主演，劇情承接上一季，講述妥坤佔據王位8年後，阿斯達再度掀起一場政權大戰。這部劇雖然世界觀龐大和複雜，但看著各部落的團結和內鬥，還是不免燃起一股熱血。

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