淚之女王｜關於金秀賢你可能不知道的6件事　原來係IU忠實粉絲

近期度討論度非常高的熱播韓劇《淚之女王》，承包了許多人週六、週日的淚點與笑點，劇中無論是角色的個性刻畫、劇情走向以及演員的演技等，都備受影迷們喜愛與關注，其中飾演男主角白賢祐的「金秀賢」近期也上了許多綜藝節目進行宣傳，他在節目中展現出靦腆可愛的一面，也和劇中角色產生很大的反差！



這回，就讓COOL帶你深入了解這位長相俊俏的四次元男子，一起來看看關於金秀賢的6個小故事。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

金秀賢熱愛演戲不惜多次重考

個性內向的金秀賢從小就比較容易害羞緊張，媽媽因為擔心他太內向，在高中時建議他可以學習演戲或者是上台演講，金秀賢也選擇進入演員訓練班，也因此發掘自己對演戲有著極大的熱情，為了考上中央大學戲劇電影系，他重考了四次才如願考上，在網路上甚至流傳著重考四次的金秀賢寫下的文章，當時他寫道：「希望大家不要重考第二次、第三次、第四次，會變得跟我一樣」，從這件事就能得知金秀賢對演戲絕對是真心的。

金秀賢自取綽號「金秀MAN」

過去金秀賢登上韓國綜藝節目《Running Man》，以及近期參加劉在錫《劉Quiz》中，都曾提到小學期間覺得「秀賢」聽起來太秀氣、不夠有男子氣概，因此他就替自己取了個綽號叫「秀MAN」，金秀賢也表示當年的同學現在也都還是叫他秀MAN，也讓一旁的劉在錫笑到不行。

金秀賢有著「握手被拒」的傳說

金秀賢有著「握手被拒男」的搞笑稱號，每每他想要跟對方握手時，總會不小心被忽視，讓金秀賢都只能尷尬的收回自己的手，像是近期《淚之女王》發表會上，金秀賢與金智媛合照環節，他本來想讓金智媛挽著他的手拍照，沒想到金智媛完全沒有注意到這個小動作，讓他只能裝沒事擺出其他拍照姿勢。甚至連與粉絲見面時，也都數次伸出手想握手卻被粉絲無視，實在是太搞笑了，對此金秀賢過去也曾搞笑回應：「我覺得我不是被拒絕，只是時機不對。」

【相關圖輯】淚之女王Netflix｜劇情/演員陣容+10大重點懶人包 金秀賢想離婚?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

金秀賢是不折不扣的IU鐵粉

IU在今年3月於首爾舉辦〈2024 IU H.E.R. World Tour Concert〉世界巡迴演唱會首站，有著極好人緣的IU也與金秀賢在電視劇《Dream High》結下友誼，這回演唱會金秀賢也驚喜現身台下，甚至在第二次安可開放粉絲點歌的環節，在座位上大喊：「《只有我不知道的事》！」喊到破音也在所不惜，雖然很可惜沒有被IU聽見，但事後兩人也有在後台進行合照，男神女神同框的畫面實在是太養眼了。

金秀賢演戲、歌唱都很在行

金秀賢除了展露出精湛的演技之外，其實他也有著隱藏好聲音！日前在綜藝節目《劉Quiz》上，他也再次被劉在錫CUE到希望能久違的演唱《約德爾調》，這是一首需要使用真假音反覆變化的歌曲，音域從高音到低音通通都有，金秀賢也面不改色的輕鬆挑戰成功。此外，過去在電視劇《Dream High》中，金秀賢展現的歌唱實力也令人刮目相看，是位會演戲也會唱歌的全能型藝人呢～

金秀賢的四次元反差萌

為宣傳《淚之女王》三位主演：金秀賢、金智媛與朴成焄一起登上張度練的網路節目，雖然四位都是 I 型人，但一上節目的金秀賢就會散發四次元的反差萌，像是主持人張度練問了：「死之前最想吃什麼？」金秀賢突然唱起BLACKPINK的歌曲《DDU-DU DDU-DU》，並把歌詞改編成「豬肉、牛肉」，一旁的金智媛也笑稱自己就是因為他這樣，才會常常感到心累，看來私下的金秀賢對搞笑也是真心的。

【相關圖輯】《淚之女王》金秀賢第四？韓劇男神片酬排名 這位影帝奪冠（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

延伸閱讀：

IU 準備來台了！現身仁川機場親切揮手「對鏡頭比愛心」畫面曝光

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】